Comparaţie România 2003 – România 2023. Anghel Iordănescu avea lot de cinci stele, Edi merge cu Serie B şi Liga 1

Luna martie, cu mici excepţii, a avut mereu rezervată, timp de câteva zile, pentru meciurile echipelor naţionale. În urmă cu 20 de ani, în 2003, Anghel Iordănescu avea deja un an de când revenise pe banca tricolorilor şi ataca un loc la EURO 2004. Acum, în 2023, Edi Iordănescu are aceeaşi misiune, calificarea la Campionatul European. Diferenţa între cele două perioade este dată de loturile naţionalei, un argument în plus pentru decăderea selecţionatei.

România 2003 – Anghel Iordănescu chema jucători din campionatele de top ale Europei

În martie 2003, România se pregătea de meciul cu Danemarca, de pe stadionul “Naţional”, iar discuţiile nu erau deloc legate de lotul convocat de Anghel Iordănescu. Polemica momentului venea de la starea deplorabilă a gazonului de pe cea mai mare arenă a ţară, care între timp devenise o veritabilă plajă.

ADVERTISEMENT

Cu toate că gazonul ne dădea mari bătăi de cap, lotul României oferea mari speranţe în rândul fanilor. Anghel Iordănescu se baza atunci pe jucători de la Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, Betis, Hanovra sau Club Brugge, dar şi de la granzii Diviziei A.

Lotul României pentru meciul cu Danemarca din 2003

Portari: Bogdan Lobonţ (Aiax Amsterdam), Bogdan Stelea (Salamanca / Segunda Division), Bogdan Vintilă (FC Naţional);

ADVERTISEMENT

Fundaşi: Cosmin Contra (Atletico Madrid / La Liga), Laurenţiu Reghecampf (Energie Cottbus / Bundesliga), Iulian Filipescu (Betis Sevilla / La Liga), Adrian Iencsi (Rapid), Mirel Rădoi (Steaua), Cristian Chivu (Ajax Amsterdam), Răzvan Raţ (Rapid);

Mijlocaşi: Gheorghe Popescu (Hanovra / Bundesliga), Paul Codrea (Palermo / Serie B), Dorinel Munteanu (Wolfsburg / Bundesliga), Florin Şoavă (Rapid), Dennis Şerban (Cordoba / Segunda Division), Alin Stoica (Club Brugge / Jupiler League), Daniel Pancu (Beşiktaş / Super Lig);

ADVERTISEMENT

Atacanţi: Adrian Mutu (Parma / Serie A), Ionel Ganea (VfB Stuttgart / Bundesliga), Adrian Mihalcea (Genoa / Serie B), Florin Bratu (Rapid).

România a naufragiat pe plaja de pe “Naţional”

Chiar dacă lotul era unul plin de fotbalişti de cinci stele, România picat testul cu Danemarca, în special din cauza nisipului care acoperea gazonul. Tricolorii au condus în două rânduri, după golurile marcate de Adrian Mutu (min. 5) şi Dorinel Munteanu (min. 47), dar s-au văzut învinşi cu 2-5, cu largul concurs al gafelor lui Bogdan Lobonţ, Laurenţiu Reghecampf şi Cosmin Contra, ultimul autor al unui autogol.

ADVERTISEMENT

După primele patru meciuri din Grupa 2, România avea două victorii şi două înfrângeri, astfel că partidele cu Norvegia, de la Oslo, şi Danemarca, de la Copenhaga, deveneau decisive. Până la urmă, tricolorii au ratat calificarea la EURO 2004, după 2-2 cu danezii, la capătul unui meci în care arbitrul Urs Meier le-a dat o mână de ajutor gazdelor.

ADVERTISEMENT

România 2023 – Edi Iordănescu porneşte campania de calificare la EURO 2024 cu jucători din Serie B şi SuperLiga

Pentru dubla cu Andorra şi Belarus, Edi Iordănescu se va baza pe un lot format din 26 de fotbalişti, cu 12 din SuperLiga şi 6 din Serie B. Răzvan Marin (Empoli) este singurul jucător din lotul României care vine dintr-un campionat de Top 5 din Europa. În urmă cu 20 de ani, în 2003, naţionala se baza pe jucători din La Liga, Serie A şi Bundesliga.

Numărul jucătorilor din Serie B putea să ajungă la şapte, însă şi a fost înlocuit cu Louis Munteanu. De asemenea, pentru primele două meciuri, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Lotul României pentru dubla cu Andorra şi Belarus

Portari: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

Fundaşi: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 2/0);

Mijlocaşi: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

Atacanţi: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).