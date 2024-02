Competiție de fotbal inedită în România! Rică Răducanu și-a anunțat prezența: „E primul turneu de acest fel organizat în țara noastră” Exclusiv

Este vorba despre un turneu de minifotbal între pescari, organizat în premieră în România. Organizator este Andu Gagiu, un pescar cu numeroase trofee naționale și internaționale în palmares, care deține în acest moment cel mai urmărit , .

Competiție de fotbal inedită în România! Rică Răducanu și-a anunțat prezența: „E primul turneu de acest fel organizat în țara noastră”

FANATIK a stat de vorbă cu Andu Gagiu (34 de ani), care a dezvăluit cum i-a venit ideea organizării unui și care e implicarea lui Rică Răducanu în turneu.

„Cupa Peștele Balon by Cârligu’ lui Gagiu este un proiect pe care l-am visat într-o noapte în care eram foarte obosit și m-a luat somnul foarte greu în jurul orei 1:00 noaptea, iar la 3:00 dimineața m-am trezit dintr-un vis în care jucam fotbal cu foarte mulți pescari prezenți pe un teren în aer liber, dar fără reguli, fără arbitri, fără absolut nicio organizare. Doar jucam fotbal cu prietenii pescari!

Din acel moment m-am apucat de scris pe agendă absolut toate ideile care mi-au venit până în jurul orei 5:00 dimineața. Pot spune că acest proiect pe care am reușit să îl duc la un bun sfârșit în mai puțin de o săptămâna de când l-am visat a fost proiectat în doar două ore de scris după un vis nebunesc din care m-am trezit transpirat de cât alergam pe teren (n.r. râde)”, și-a început povestea Andu Gagiu.

„Radu Stănilă mi-a zis că am înnebunit”

Organizatorul turneului Cupa Peștele Balon susține că și-a luat din pat oamenii cu care lucrează, nemaiavând răbdare să pornească proiectul.

„La prima ora a dimineții i-am scris editorului meu video, Radu Stănilă, știind că doarme, dar cu speranța că îl voi trezi. Radu este puturosul echipei, între ghilimele o zic, e cel mai tânăr, dar și cel mai obosit. Povestindu-i într-un mesaj că eu vreau să organizez un turneu de fotbal, bineînțeles că nu mi-a răspuns atunci când eu ardeam de nerăbdare să îi detaliez absolut toate informațiile pe care deja le vedeam transpuse în imaginile editate de el.

Bineînțeles, când Radu s-a trezit mi-a zis că am înnebunit și că sigur trebuie să mă odihnesc mai mult, el știind în câte alte proiecte sunt deja implicat cu tot ce înseamnă proiectul meu Cârligu’ lui Gagiu și mi-a zis să mă gândesc mai bine dacă îl pot organiza așa cum trebuie, dar și să îl duc la un final, având în vedere lipsa fondurilor financiare din a sprijini un asemenea proiect de pescari în fotbal. E drept că asta m-a pus pe gânduri serios dacă să fac pasul sau nu.

Nu a durat prea mult până când mi-a venit ideea să încep să caut teren de închiriat, apoi am căutat costurile acestuia. După aceea a trebuit să mă ocup de trofee, arbitri, salvare, mingi, materiale publicitare etc. Făcând un cost aproximativ am crezut că mă pot încadra în 1.000 ron de fiecare echipă de 10 jucători. Așa gândisem inițial. M-am apucat să sun colegii pescari deținători de cluburi, pe care știam eu că aș putea avea baza susținerii în caz că nu îmi iese totul așa cum aș vrea”, a adăugat Andu Gagiu.

„Rică Răducanu ne sprijină”

Chiar dacă patronii din SuperLiga de fotbal din România se plâng de lipsa resurselor financiare, Andu Gagiu susține că a avut și el emoții din acest punct de vedere, însă a avut parte de o susținere importantă și rapidă din partea mai multor sponsori.

„Din primele 10 cluburi sunate am avut 8 confirmări pe loc, lucru ce m-a făcut să îmi dau seama că proiectul a luat deja naștere și că trebuie să îl dezvolt așa cum am visat în acea noapte. La numai două luni de la vis ajung astăzi să va prezint un parteneriat alături de una dintre legendele fotbalului românesc, Rică Răducanu, care ne sprijină prin imaginea și sfaturile sale de a organiza turneul cât mai aproape de realitatea fotbalului românesc. Tot el va face și premierea duminică. Am primit sprijin și din partea numeroaselor firme și magazine de pescuit, dar și de bere, care vor fi prezente sâmbătă și duminică”, a încheiat Andu.