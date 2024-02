Concertul anului la Sala Palatului. Cine sunt 50 de artiști care vor cânta și cât costă biletele. Exclusiv

Celebru cântăreț Aurelian Temișan va susține, pe 17 februarie, un concert dedicat iubirii… Un eveniment așteptat de toți cei care iubesc.

Aurelian Temișan, mega concert la Sala Palatului. 50 de artiști vor urca pe scenă alături de el

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebrul artist Aurelian Temișan ne povestește despre prima lui dragoste, Gabriela. Aflăm cum arată viața lui de familie alături de actrița Monica Davidescu, o relație ce durează de aproape 30 de ani.

Aurelian Temișan ne da toate detaliile despre cei care vor cânta alături de el la Sala Palatului și prețul la care putem achiziționa biletele.

Concertul anului la Sala Palatului

Data de 17 martie este una dedicată iubirii. Cât va dura concertul și cum ți-a venit această idee?

-Concertul va avea 2 ore și este închinat dragostei, iubirii sub toate aspectele ei. A compozitorului pentru linia melodică scrisă și a artistului care a cântat piesa. Apoi dragostea textierului pentru mesajul minunat al piesei și a publicului care primește acest produs, această melodie de dragoste. Iubirea noastră, a artiștilor, pentru toți cei din sală și invers. Ideea mi-a venit din nevoia de a evada din cotidianul și așa tensionat pe care îl trăim, pentru că muzica este liant și balsam. Mesajul de dragoste, fiind cel mai puternic din lume, trebuie să-l împărtășim cât mai multor oameni.

Aurelian Temișan sărbătorește atât Valentine’s Day cât și Dragobetele

Înclini mai mult spre Valentine’s Day sau spre Dragobetele nostru?

-Sunt naționalist, dar asta nu mă împiedică să fiu de acord cu împrumuturile pe care le-am făcut de-a lungul timpurilor. Nu financiare ci, în cazul ăsta, ca tradiții ale altor țări. Este mai prezent prin mediatizare Valentine’s Day, dar sigur că țin la acest Dragobete care, din păcate, nu a avut aceeași mediatizare în ultimii zeci de ani. De aceea am poziționat concertul undeva între cele două sărbători.

Relația cu Andrei Tudor: “Nu gândeam la vremea respectivă că voi ajunge să colaborez cu el”

Te cunoști de foarte mulți ani cu Andrei Tudor. Îți mai amintești cum v-ați cunoscut, cum v-ați împrietenit?

-Sigur că-mi amintesc. Mergeam acasă la maestrul Ionel Tudor, eu fiind la început de carieră, în anii ’90. Andrei avea câțiva anișori și îmi aduc aminte când începuse să bată la tobe. Îi luaseră părinții un set mic de tobe, pentru copii. Avea vreo 5,6 ani atunci. Nu gândeam la vremea respectivă că voi ajunge să colaborez cu el, dar este o mare bucurie să facem asta, mai ales că este un muzician desăvârșit.

Avem deja câteva zeci de concerte în care el a dirijat și eu am cântat. Câteva dintre ele sun producțiile mele personale. Iubire de noiembrie, cel din noiembrie 2022, Aurelian Temișan de dragoste din februarie 2023, concertul de anul trecut de la Operă. Acesta este al patrulea concert marca Temișan în care Andrei Tudor este implicat.

Pe scenă vor urca aproape 50 de muzicieni

Alături de ține vor concerta peste 50 de muzicieni. Poți să-mi dezvălui niște nume?

-Aproape fiecare muzician în parte dintre cei care vor urca pe scenă sunt desăvârșiți și cunoscuți individual. Ei sunt adunați sub două entități, Cardinal Show Orchestra și Orchestra Simfonică București. Din Cardinal Show Orchestra i-aș punea enumera pe Vlad Popescu, la baterie care este și inițiator, alături de mine, ale acestor proiecte muzicale pe care le facem.

Ciprian Pop la chitară, Eugen Tegu la bass, Viorel Sârbu la clape. Din Orchestra Simfonică sunt Cătălin Oprițoiu la clarinet, Alexandru Duțulescu, Gabi Gheorghe, sunt muzicieni excepționali.

“Datorită programului pe care-l avem ne vedem foarte rar și cu Dora”

Câte ore ai repetat și repeți pe zi? Mai ai timp să te vezi cu Monica, cu fiica ta Dora?

-Nu repetăm în fiecare zi, mai mult în preajma concertului ca informația să rămână proaspătă și caldă. O să avem 3 repetiții mari, deoarece concertul este unul de anvergură și trebuie să iasă cum trebuie. La sound-check-ul din ziua respectivă mai trecem piesele care nu s-au așezat sau au nevoie de mai multă atenție. Sigur că uneori, acuzând lipsa de timp, criza prin care trecem, și datorită programului pe care-l avem .

Amândoi, și eu și Monica. Ne vedem seara, când ajungem acasă de la spectacole și dimineață înainte de a pleca ea la școală. Știe ce înseamnă meseria, s-a născut cu noi în meseria asta și a înțeles-o. Momentan și ea trage spre actorie.

Ce face Aurelian Temișan înainte de a urca pe scenă

Ai vreo superstiție înainte să urci pe scenă? Sau ții după tine vreun talisman norocos?

-Înainte de a intra în scenă nu am o superstiție anume, nu trebuie să pășesc cu dreptul în scenă, nu țin cont de acest aspect. Știu doar că, înainte de a părăsi cabina, îmi iau câteva minute de liniște, îmi pun gândurile în ordine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am posibilitatea să transmit astfel de mesaje și că în sală sunt oameni care vin special pentru un astfel de concert.

Asta înseamnă enorm pentru mine. Eu cred că semnul crucii este cel mai liniștitor talisman pe care îl pot avea înainte de concert. Intru cu bucurie de fiecare dată și cu știința că ce le-am pregătit nu are cum să mă surprindă. Ce pot oferi publicului mă face să intru relaxat și bucuros în scenă.

Primul concert al lui Aurelian Temișan: “Am înghețat, mă simțeam mic”

Îți mai amintești primul tău mare concert, din cariera ta? O întâmplare haioasă?

-Primul mare concert pe care l-am avut a fost chiar la Sala Palatului, în anul 1989, la nici 2 luni de la debutul meu. Când am pășit pe scenă la repetiție, ziua când sala era goală, am înghețat la propriu. Când am văzut imensitatea de sală pe care o văzusem doar la televizor și doar la congrese, mi s-a tăiat respirația. Chiar dacă am 1.93 cm mă simțeam mic pe această scenă foarte mare.

În schimb seara, când am simțit vibe-ul celor din sală, am înțeles exact care este menirea artistului atunci când urcă pe scenă. Aceea de a se dezbraca de orice altă probemă și a se dedica momentul artistic. Publicului nu ai voie să-i vii cu jumătăți de măsură, te prinde imediat când ești fals în stare, te simte și te taxează.

Ca întâmplare haioasă mi-o aduc aminte pe cea de la Sala Polivalentă. Aveam un concert și am sărit de pe scenă. Erau aproape 7.000 de oameni, scena era înalta până aproape de pieptul meu. Am cântat printre ei și am vrut să urc din nou pe scenă, dar dintr-o săritură. Lăsasem microfonul acolo până trebuia să-l iau din nou. Mi-am dat seama că nu pot sări pe scenă așa că am luat-o la fugă să ajung la microfon la timp. Când am ajuns lângă el mi-au alunecat adidașii, am căzut pe spate, dar am luat microfonul și am continuat melodia. S-a terminat și am sărit în picioare, ca într-o figură de karate, vârsta îmi permitea. Toată lumea m-a întrebat cât am repetat acea schemă.

Cânți de 35 de ani. Ai vreo piesă de dragoste preferată?

-Da, am mai multe piese preferate, dar ca melodie internațională este cea compusă de Lionel Ritchie și cântată cu Diana Ross, Endless love. Iar ca piesă românească mă opresc la Oameni, compusă de Marius Țeicu și cântată de Aurelian Andreescu.

“Pentru iubire am renunțat la orgolii”

Ce înseamnă, pentru tine, iubirea? La ce ai renunțat pentru acest sentiment?

-Iubirea înseamnă totul. Liniște, echilibru, pace interioară, înseamnă armonie în jurul tău. Pentru iubire am renunțat la orgolii, la ideea de a impune adevărul pe care îl aveam de partea mea. Am renunțat de mult la ele.

Prima poveste de dragoste: “I-am spus că vreau să mă însor cu Gabriela și s-o iau la mine acasă”

Apropo de dragoste, îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Știu că la grădiniță aveam o colegă, Gabriela, care nu-mi dădea pace. Eram îndrăgostit de ea și știu că am mers cam departe cu ce simțeam pentru ea, la vremea aia. M-am dus la ea acasă într-o seară și am rămas cu tatăl ei în sufragerie. I-am spus că vreau să mă însor cu Gabriela și s-o iau la mine acasă. Mi-a zis că mi-o dă, dar să creștem mai mari. Am trăit ani de zile cu această speranță până într-o zi când, ducându-mă spre casa ei, am constatat că s-a mutat. Am căutat-o mult timp până când am renunțat. La 4 ani s-a produs acest sentiment și tot ce știam e că nu voiam să stau la grădiniță dacă nu era și Gabriela acolo.

Și când ai fost cel mai dezamăgit în dragoste?

-Nu când am fost, poate ce am învățat e mai bine. Fiecare trece, indiferent de vârstă, prin asta. Dacă drumurile nu converg înseamnă că este doar o incompatibilitate a celor doua feluri, al tău și al persoanei respective. Principal e să înveți ceva ca dată viitoare să nu te mai prindă în offside.

“Nu spunea nimic că vom evolua în felul acesta”

Iubirea vieții tale este Monica Davidescu, omul lângă care ești de aproape 30 de ani. Ce simți când te gândești la ea?

-Cu treburile, dacă e să le luăm acum, par foarte simple. Deși nu spunea nimic că vom evolua în felul acesta, iată-ne după aproape 30 de ani. Mă bucur că în fiecare dimineață sunt iubit, în primul rând, de bunul Dumnezeu, că mă trezesc și respir. Apoi că lângă mine este persoana cu care am construit până acum și cu care construiesc în continuare. A zis bine Monica într-un interviu că noi ne-am crescut unul pe celălalt. Ne știm de la 22 de ani, din ‘95, și iată că sunt aproape 30 de ani de când suntem împreuna. Echilibrul pe care-l creezi în timp și umărul lângă care mergi în toată această perioadă a vieții este o altă față a iubirii.

“Nu știu dacă există un secret în longevitatea unei relații”

Unii oameni spun că nu-i bine să lucrezi sau să te vezi toată ziua cu partenerul de viață, dar la voi văd că e tocmai invers. Funcționați excepțional, care este secretul?

-Știi cum e, cărțile sunt scrise pentru a fi cumpărate, oamenii vorbesc pentru a fi ascultați. Dacă simți că te interesează un subiect îl asculți în continuare dar dacă nu te interesează, îi lași să vorbească în continuare. Nu știu dacă există un secret în longevitatea unei relații, dar eu știu că aproape nimic din ce-ți propui nu-ți iese doar pentru că-ți propui neapărat. Poți rămâne cu o persoană mai mult decât ți-ai imaginat pentru că ai învățat să-i asculți problemele, ai știut să lași de la tine, să îi respecți momentele de intimitate. Să taci când ai simțit că se ambalează treaba. O ceartă nu este neapărat un lucru bun. Toate discuțiile noastre, în proporție de 98 la sută, au născut ceva bun.

O invitație din partea inegalabilului Aurelian Temișan pentru concertul din data de 17 februarie 2024.

-Vă aștept la concertul din 17 februarie pentru că știu că iubiți, fiecare dintre voi sunteți iubiți și iubiți la rândul vostru. Chiar dacă veniți singuri sau însoțiți de persoanele dragi, ideea este să veniți. Vă veți surprinde cântând cel puțin un refren al unei melodii împreună cu mine și cu oamenii de pe scenă. Am ales un buchet de piese din ultimii 60 de ani, din repertoriul meu și al altor artiști, care nu pot face altceva decât să bucure sufletul. Pentru două ore vom fi o singură energie. Iar biletele sunt pe categorii, variază de la 81 la 164 de lei, așa că cel mai bine intrați pe .