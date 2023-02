Concluziile lui Ovidiu Burcă după Dinamo – Unirea Slobozia 0-2: „Am văzut tineri de mare perspectivă și cu potențial”. Meci amical cu Farul. Video

Dinamo a pierdut cel de-al patrulea , iar „câinii” se pregătesc de meciul cu Farul Constanța. Ovidiu Burcă nu e însă îngrijorat de rezultat.

Ovidiu Burcă, mulțumit după Dinamo – Unirea Slobozia 0-2: „Din păcate, ne antrenăm și jucăm foarte mult pe terenurile sintetice”

În ciuda înfrângerii, consideră că echipa sa și-a îndeplinit obiectivele în acest meci: ,,A fost un test foarte bun pentru noi să vedem niște jucători tineri împotriva unor jucători de liga a doua, echipă foarte bună de liga a doua. Chiar dacă am fost învinși cu 2-0, pot să mă declar mulțumit”.

ADVERTISEMENT

Am văzut tineri de mare perspectivă, rezultatul este mai puțin important, am văzut că acești tineri au potențial. Nu vreau să nominalizez, dar prin perspectiva asta a fost un meci foarte bun. Avem mâine încă un meci, săptămâna viitoare un ultim meci de pregătire”, a spus Burcă pentru .

Cu toate acestea, antrenorul se teme să nu intervină accidentări, din cauza suprafeței de joc pe care Dinamo ar trebui să dispute nu mai puțin de nouă meciuri amicale: „Din păcate, ne antrenăm și jucăm foarte mult pe terenurile sintetice, jucătorii se resimt, dar asta este situația.

ADVERTISEMENT

A fost o perioadă lungă, cu antrenamente destul de grele, dar acesta este rolul nostru, să îi ținem motivați. Când joci la o echipă precum Dinamo, cu o tradiție, obiective atât de importante, este ușor să faci acest lucru”, a fost mesajul lui Burcă pentru jucătorii săi.

Ovidiu Burcă așteaptă investitori la Dinamo

Ovidiu Burcă speră în continuare că vor veni oameni cu bani la Dinamo și nu disperă: „De când am început munca, așteptăm să se întâmple ceva. Nu trăim cu speranța că va veni ceva, noi muncim, ne-ar ajuta o veste bună. Am avut mari așteptări pentru luna decembrie să se întâmple niște lucruri, nu s-au întâmplat. Obiectivul principal rămâne să ne concentrăm pe ce putem influența, dacă va veni, este binevenită”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul se concentrează strict pe lucrurile pe care le poate schimba și îmbunătăți de la o zi la alta: „Noi trebuie să trăim foarte mult în prezent de când am venit aici, pe oameni îi aud discutând de trecut și viitor, noi vedem ce putem influența astăzi, vedem de la o săptămână la alta ce aduce viitorul.

Fiecare are persspectiva lui de a vedea lucrurile, de la nivelul meu de antrenor văd ce pot influența, azi, mâine, nu mă gândesc foarte mult aceste stări de așteptare, de dezamăgiri, încercăm să ne facem treaba cât mai bine”.

ADVERTISEMENT

Burcă nu i-a uitat nici pe și pe ceilalți fani „alb-roșii”: „Sunt mulți oameni alături de noi, începând de la suporteri, cu toții încercăm să facem ceva de la nivelul nostru, să redevenim Dinamo pe care îl știm cu toții”.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă nu vrea să se implice la Dinamo mai mult decât e cazul: „Singurul meu plan este să fiu antrenor”

Ovidiu Burcă adoră să antreneze și nu se gândește la nimic altceva: „Eu și când eram președinte tot la antrenorat mă gândeam, este o binecuvântare să fiu antrenor, este o bucurie la care nu pot renunța, m-a costat mult acest lucru să îl înțeleg, iar pentru mine a antrena zi de zi este bucuria supremă.

Singurul meu plan este să fiu antrenor, să mă dedic total pasiunii. Motivația mea este să antrenez zi de zi, când faci ceea ce iubeșți, nu ti se pare imposibil și greu”, a concluzionat tehnicianul, la finalul partidei.

Dinamo, meci amical cu echipa a doua a Farului Constanța

Dinamo a anunțat pe pagina oficială de Facebook a clubului că va urma un meci amical în compania echipei a doua a lui Gică Hagi. Dacă partida cu Unirea Slobozia s-a disputat pe terenul sintetic din Complexului Sportiv Ion Țiriac, meciul cu „marinarii” se va juca la Buftea.



„Echipa noastră a pierdut jocul amical cu Unirea Slobozia, scor 0-2 (0-1), disputat pe terenul sintetic al Complexului Sportiv Ion Țiriac. Pentru ialomițeni au marcat Vlad Prejmerean (26-penalty) și Ciprian Rus (76). Urmează meciul de pregătire cu echipa secundă a clubului Farul Constanța, programat mâine, la ora 12:00, la Buftea”, au mai anunțat „câinii”.