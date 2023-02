Concurența face primele victime în defensiva Universității Craiova. Jucătorii trași pe linie moartă după venirea lui Eugen Neagoe

Defensiva Universității Craiova s-a aglomerat în iarnă, motiv pentru care Paul Papp și Bogdan Mitrea au ieșit din calculele lui Eugen Neagoe. Veteranii din apărarea „alb-albaștrilor” au fost titulari incontestabili în mandatul lui Mirel Rădoi.

Eugen Neagoe are o misiune dificilă în alcătuirea primului „11” la Universitatea Craiova, deoarece „Geană” are un lot stufos la dispoziție. Tehnicianul „alb-albaștrilor” a declarat că i-a transmis lui Mihai Rotaru cu ce probleme se confruntă la formația din Bănie.

„Cu siguranţă, toţi jucătorii vor mai avea şanse. Nu eu vând jucători, nu am venit să dau jucători afară. Îi spuneam patronului că e foarte dificil să alcătuiesc primul «11», să trec cei 20 de jucători pe foaie, dar e mai bine aşa decât să nu avem cu cine să jucăm”, spunea Eugen Neagoe.

Transferurile din această iarnă au acoperit defensiva Universității Craiova și au creat o concurență mare în centrul defensivei alcătuite de Eugen Neagoe. Oltenii au nu mai puțin de opt jucători care pot evolua pe postul de fundaș central, după transferurile lui Gjoko Zajkov, Juraj Badelj și Karlo Tomasec.

Eugen Neagoe a fost nevoit să lase anumiți jucători în afara lotului la partidele din SuperLigă, iar cuplul de fundași centrali pe care s-a bazat a fost . Astfel, Paul Papp și Bogdan Mitrea au dispărut din echipa de start a Universității Craiova, deși au fost doi dintre titularii obișnuiți ai „alb-albaștrilor”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar stoperul nu a primit încă o ofertă de prelungire a înțelegerii. Stoperul în vârstă de 33 de ani a prins lotul de 20 de jucători doar în prima partidă din 2023, 0-1 cu FC Botoșani.

Bogdan Mitrea a început chiar titular partida cu FC Botoșani, însă oltenii l-au schimbat cu Alexandru Mateiu în minutul 58 al meciului. De la înfrângerea cu trupa lui Flavius Stoican, niciunul dintre cei doi veterani din defensiva Universității Craiova nu a mai fost inclus în lot de Eugen Neagoe la următoarele partide din campionat.

Paul Papp putea să plece de la Universitatea Craiova la începutul sezonului. Ce i-a enervat pe olteni

Paul Papp a fost aproape de a părăsi Universitatea Craiova, după eliminarea la pauză din Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva. Fundașul de 33 de ani l-a îmbrâncit pe un jucător al israelienilor în culoarul spre vestiare, astfel a văzut cartonașul roșu din partea centralului.

La finalul partidei de pe stadionul Municipal din Drobeta Turnu – Severin, atât Sorin Cârțu, cât și Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova la acea vreme, l-au taxat pe Paul Papp pentru gestul făcut. Totuși, fundașul „alb-albaștrilor” a încasat doar o amendă și a revenit în echipa de start a oltenilor, după eliminarea din play-off-ul Conference League.

„Stau o primă repriză să văd ce neșansă avem, iar pe urmă, vine incalificabilul gest al lui Papp, să stăm cu emoții… că așa vrea Papp, să stăm cu inima-n gât. Tu te apuci să faci așa ceva, să faci pe Rambo… băi, băiatule, ai 33 de ani, cu familie acasă, te apuci să faci așa ceva?

El e bătăuș, are orgolii personale, dar niciodată nu are orgolii când greșește el și a făcut multe greșeli anul trecut. Ai experiență, ai o vârstă, ai jucat în străinătate, faci așa ceva? De nouă ani de zile așteptăm așa ceva, să facem o imagine internațională și tu ce faci… Am făcut atâtea apeluri și prin intermediul lui Mirel. Tot ce s-a pierdut în trecut s-a pierdut tot pe superficialitate, pe momente din astea de reverie”, spunea Sorin Cârțu.

33 de ani are Paul Papp

35 de ani este vârsta lui Bogdan Mitrea

2024 este anul în care expiră înțelegerea fundașului transferat de la Sepsi cu Universitatea Craiova

600.000 de euro este cota lui Bogdan Mitrea, conform transfermarkt

650.000 de euro este valoarea de piață a lui Paul Papp, conform site-ului de specialitate