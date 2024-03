Concurentul care a stârnit mari controverse la Chefi la Cuțite. A gătit un preparat special ca să-i impresioneze pe jurați

Un concurent a stârnit controverse printre jurații de la Chefi la Cuțite, în ediția de luni seară, din 25 martie. Asta după ce a gătit ceva inedit, nemaiîntâlnit în cadrul competiției culinare, până în momentul de față.

Cum a stârnit controverse un concurent de la Chefi la Cuțite

Adrian Ronaldo Mașincaș i-a lăsat fără cuvinte pe jurați, în episodul patru, din sezonul 13, al Chefi la Cuțite. Tânărul în vârstă de 25 de ani Nu se aștepta cu siguranță să creeze și mici înțepături între ei.

Concurentul este originar din Oradea și se pricepe foarte bine la bucătăria moleculară. Drept urmare, luni seară a făcut un preparat verde, din această categorie, iar când farfuria a ajuns în fața juraților, aceștia nu și-au dat seama despre ce este vorba.

Doar chef Alexandru Sautner a bănuit pentru câteva clipe că are ceva din bucătăria moleculară, dar a fost ironizat de colegii săi. În cele din urmă, după ce Adrian Ronaldo a ajuns în fața lor, . Denumirea preparatului era salată Caesar, interpretată molecular.

”Visul meu a fost dintotdeauna să lucrez cu un chef care avea o stea Michelin sau care a avut legătură cu stelele Michelin. Îmi place și bucătăria moleculară, pe partea asta am evoluat. E mai greu cu bucătăria moleculară pentru că nu toată lumea apreciază, aici e mai mult timp de învățare.

Bucătăria moleculară am învățat-o în afara țării, bineînțeles. Îi știu pe chefi, știu ce pot. I-aș dori să ajung la chef Richard, ii respect pe toți, dar îl vreau pe chef Richard.”, a spus Adrian Ronaldo Mașincaș, la

Ce jurat a ales concurentul, după ce a primit trei cuțite

Adrian Ronaldo Mașincaș a dobândit experiență ca bucătar în Belgia și în Marea Britanie. Acum este profesionist în domeniu și deține funcția de bucătar chef. Își dorește mai mult de la el, de aceea a venit la Chefi la Cuțite.

Adrian Ronaldo Mașincaș a primit trei cuțite pentru farfuria sa deosebită, dar în cele din urmă s-a orientat către un singur jurat, așa cum spune regulamentul ”jocului”. L-a ales pe favoritul său, chef Richard Abou Zaki.

”Sunt bucătar. Am fost și în Belgia și Marea Britanie. În Belgia am lucrat cu chefi care aveau 2 stele Michelin. Restaurantul la care au lucrat a un moment dat luase stea Michelin, iar acolo am început să iubesc și mai mult bucătăria. Sunt chef bucătar acum. Am început liceul pe bucătărie, la 16 ani am mers la un concurs în mareea britanic, acolo unde am mers pe partea de cert și linie rece.”, a mai spus Adrian Ronaldo Mașincaș.