Concurentul de la Chefi la Cuțite 2023 care i-a speriat pe jurați. Povestea lui Adrian Ioan Mihai

Chefi la Cuțite 2023 aduce în prim plan povești de viață, dar și mari pasiuni. Toți concurenții care ajung în platoul de la Antena 1 ajung să îi uimească pe cei trei jurați, fie că vorbim de preparatele lor, ori despre poveștile de viață.

Povestea lui Adrian Ioan Mihai de la Chefi la Cuțite 2023

După ce iată că în ediția de miercuri, 3 mai, de la Chefi la Cuțite, un concurent avea să îi sperie pe cei trei jurați.

ADVERTISEMENT

În platoul de la Chefi la Cuțite a venit Adrian Ioan Mihai. Bărbatul are 49 de ani, vine din Sibiu și este antreprenor. Surpriza a venit de abia în momentul în care acesta și-a spus porecla. El mai este cunoscut și sub numele de ”Sfarmă-Piatră”.

De unde vine această poreclă și cum a reușit bărbatul să îi sperie pe jurați? Adrian Ioan Mihai este pasionat de sport. Încă din copilărie s-a axat pe exerciții fizice, iar acest lucru se vede de la distanță. De asemenea, el a mai povestit și că este singurul om din lume care a spart un bolovan de 110 kg pe piept.

ADVERTISEMENT

Printre altele, românul poate să spargă nuci de cocos doar cu ajutorul mâinilor. Iar dincolo de sport, bărbatul este pasionat și de gătit. Drept urmare, a decis să își încerce norocul și în platoul de la Antena 1.

Adrian Ioan Mihai gătește pentru familie și adoră condimentele. Uneori preparat propriile sale rețete, iar totul a pornit de la pasiunea pentru sport. Pentru că a fost sportiv de performanță, concurentul de la Chefi la Cuțite avea o dietă cât se poate de strică.

ADVERTISEMENT

Cum i-a speriat concurentul pe cei trei jurați

Drept urmare, la capitolul alimentație, a fost nevoit să se descurce de unul singur. Se pare că bărbatul a practicat lupte libere, iar mai apoi a trecut la sport de contact. ”Îmi place să gătesc pentru familie, este o pasiune descoperită de mult.

Îmi place să mă joc cu condimentele, uneori fac rețetele mele de sosuri speciale. Sunt antrenor, antreprenor din Sibiu. (…) Am fost sportiv de performanță și aveam nevoie de o dietă pentru a executa un plan de nutriție conform categoriei mele grele.

ADVERTISEMENT

Am început să fac sport de la vârsta de 7 ani. După școala generală am început să practic luptele libere 2 ani, iar apoi am trecut la sportul de contact. O perioadă am lucrat pentru oameni de afaceri și politicieni”, a povestit concurentul, la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Bărbatul le-a pregătit celor trei jurați mușchiuleț de porc cu sote de mazăre. În momentul în care a intrat în platou însă, cei trei jurați au început să se simtă oarecum amenințați. Iar la rândul său, concurentul a spus că se simte ”luat la rost”.

”Amândoi ați făcut mișto de mine și nu prea accept așa”, a spus acesta, după un comentariu făcut de Sorin Bontea. în care Florin Dumitrescu l-a invitat chiar și la luptă. Chiar și așa, la finalul serii, toată lumea s-a amuzat copios.