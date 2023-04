Juanita, cea mai controversată concurentă de la Chefi la Cuțite: ”Ei mă urăsc că sunt diferită, eu îi iubesc”

Juanita s-a făcut remarcată la Chefi la cuțite nu doar cu abilitățile sale în materie culinară, ci și cu look-ul ei de-a dreptul îndrăzneț! Oana Ivanciuc, pe numele ei, a făcut o serie de dezvăluiri despre prezența în show-ul de la Antena 1, și nu numai!

Juanita de la Chefi la cuțite, dezbrăcată de secrete, în exclusivitate pentru FANATIK

, pasionată printre altele și de arta shibari, ne-a spus că s-a lovit de multe ori de prejudecăți pentru felul în care arată. Oana ne-a mai spus și dacă i-au crescut ”pețitorii” de când apare pe sticlă, dar și ce impresie i-au lăsat cei trei

Bună, Juanita! În primul rând, aș vrea să ne explici de unde acest pseudonim.

– Practic, e numele meu în spaniolă. E o poreclă din orașul meu natal și persona mea socială.

Ce te-a determinat să te înscrii la Chefi la cuțite?

– M-am înscris la pentru că îmi place să experimentez, după cum am spus și în emisiune. Cele 3 cuțite mi-au demonstrat mie că pot face bine orice îmi propun.

Ce spune Juanita despre jurații de la Chefi la cuțite: „Sunt niște oameni deschiși și cu simțul umorului”

Cum ți se par jurații odată ce i-ai cunoscut? Există vreunul față de care ai avut emoție? Cine ți se pare cel mai exigent?

– Jurații mi-au lăsat o impresie foarte bună, sunt niște oameni deschiși și cu simțul umorului, astfel încât au făcut emoțiile mai ușor de suportat. Nu pot spune că am avut emoții din cauza unuia dintre ei în special, am avut emoții din cauza așteptărilor mele de la mine. Nu cred că este unul mai exigent decât celălalt, pot spune doar faptul că sunt diferiți și fiecare are stilul lui și personalitatea sa.

Ai un look interesant, prin asta ai atras atenția și-ți stă foarte bine. Cum te-ai descrie și de unde pasiunea asta pentru piercinguri?

– Mulțumesc! Sunt o persoană ambițioasă și încerc să trăiesc cât mai liber și să experimentez tot ce îmi trezește interesul. Am multe pasiuni, sunt o fire curioasă și devin nerdy când sunt interesată de ceva, îmi place să am activități diverse deoarece mă plictisesc repede. Sunt o persoană spirituală și iubesc oamenii, deși sunt o rebelă convinsă încă din adolescență. Profesorul meu preferat din liceu îmi spunea mereu că sunt o războinică, iar diriginta spunea că am spirit de kamikaze.

De piercing-uri m-am apucat ilegal de devreme, de nevoie practic. La 12 ani mi-am făcut primele piercing-uri în lobi, apoi la 13 ani am vrut un piercing în cartilaj, așa că am căutat un salon. În anul 2012 în orașul meu se făceau piercing-uri cu pistolul, la salonul de Cosmetică.

Juanita și-a riscat sănătatea de dragul piercing-urilor: „Mama nu era de acord”

După ce am trecut prin această experiență traumatizantă și foarte riscantă din punct de vedere al standardelor sanitare, am decis că dacă se întâmplă ceva rău, măcar să mi-l fac cu mâna mea. Prin urmare, m-am dus la farmacie. Am luat tot ce știam eu la vremea aia, iod, apă oxigenată și o branulă. Așa am început să îmi fac piercing-uri.

Mama nu era de acord, dar nici nu a putut vreodată să mă oprească. La final îi plăceau, dar tot nu îi convenea, că “ce va crede lumea”, nici unii profesori din școala generală sau liceu nu erau de acord, deși nu era treaba lor dacă mă întrebi pe mine. Ei mă puneau să le scot la ora lor de curs, factor ce reprezenta un risc de infecție pentru mine.

În rândul cunoscuților mi s-a dus vorba repede, astfel încât mi s-a atribuit rapid “job-ul” de body-piercer de către cei din orașul meu. Îmi plăcea faptul că oamenii au atâta de multă încredere în mine, unii dintre ei au piercing-urile și acum… 10 ani mai târziu and I think this is sweet!

Juanita, pasionată de arta japoneză shibari

Am văzut că ai o pasiune pentru shibari. Ce poți să ne zici despre arta asta și cum te-ai apucat? Îl vezi pe vreunul din jurații de la Chefi la cuțite să poată face ce faci tu?

– Termenul shibari înseamnă “a lega” și este o tehnică modernă de legat cu sfoară ce își are originile în artele marțiale japoneze Hojo- jutsu, Torinawajutsu sau Nawajutsu, unde se utiliza sfoara pentru imobilizarea inamicilor. Această metodă a fost mai târziu preluată și folosită mai ales în timpul războaielor ca metodă de restrângere fizică și tortură. În Japonia, poliția practică Torinawajutsu și astăzi.

Prietenul meu, Iulian Iancu este cel care a început proiectul shibari. E cel care mi-a stârnit curiozitatea de a aprofunda shibari, eu făceam deja body-suspension când am încercat pentru prima dată o suspensie shibari. Am fost uimită de faptul că îmi era mult mai greu să rezist în sfori decât în cârlige. Inițial am început prin a fi model. Ulterior, am devenit interesată să fiu de partea cealaltă a sforii.

„Nu mă mutilez, spre dezamăgirea haterilor”

Cred că trebuia să încep prin faptul că nu îmi place durerea și să șochez pe toată lumea, nu sunt masochistă și nu mă mutilez spre dezamăgirea haterilor! Atât shibari cât și body suspension sunt executate de către profesioniști cu respectarea tuturor măsurilor sanitare și de precauție a eventualelor accidente! Acestea sunt practicate în mare parte cu scop meditativ sau pentru performance-uri artistice. Nivelul la care este percepută durerea diferă de la o persoană la alta sau, bineînțeles, în funcție de zonele corpului și complexitatea legăturii/poziției sau suspensiei.

„Shibari nu este pentru toată lumea”

Cei care sunt legați sau suspendați se află într-o situație vulnerabilă atât fizic cât și psihic pe parcursul procedurilor, acestea pot reprezenta momente de conștientizare a unor traume și de retrăire a lor, de aceea li se oferă o atenție specială pentru a avea o experiență cât mai plăcută. Ca să fac o concluzie a celor scrise mai sus, aș putea spune că restrângerea fizică și lupta cu frica și cu durerea (care oricum scade în intensitate odată cu eliberarea adrenalinei și a endorfinelor) ne fac să ne conectăm mai mult cu sinele, să înțelegem, să acceptăm și să iubim, tot, așa acum este.

„Dacă gătesc pentru cineva, cu siguranță l-am cucerit deja”

Totodată, nu cred, dar sunt sigură că nu este pentru toată lumea și la fel cum nu îmi doresc să fiu judecată pentru asta nu pot judeca oamenii care nu o înțeleg. Eu sunt aici să împart cunoștințele mele, experiența mea și să îi ascult și îndrum pe cei curioși pentru a putea încerca aceste practici în siguranță, indiferent că vorbim de simpla montare a unui piercing în lob sau a unui cârlig înainte de prima suspensie!

Care e preparatul culinar cu care crezi că poate fi cucerit cineva?

– Nu gătesc des, iar dacă ajung să gătesc pentru cineva, cu siguranță l-am cucerit deja.

„Sunt și oameni care sexualizează look-ul meu”

Ți s-a întâmplat să fii abordată de când ai ajuns la TV? Unele persoane publice primesc tot felul de propuneri, unele chiar indecente, pe social media.

– Eram abordată atât pe social media, cât și în viața reală chiar și dinainte să fie difuzat episodul. Sincer, majoritatea mesajeler pe care le-am primit sunt mai mult decât decente. Oamenii care îmi scriu sau mă abordează pe stradă sunt foarte politicoși. Unii sunt curioși și chiar fascinați. Bineînțeles, ca peste tot sunt și oameni care mă judecă după aspect. Apoi îmi spun că nu se așteptau să fiu, de fapt, atât de drăguță deoarece par o persoană rece.

Sunt și oameni care sexualizează look-ul meu sau activitățile pe care le practic și care îmi dau mesaje mai îndrăznețe, totuși fără jigniri. Încerc să nu le iau personal și să le răspund cât mai diplomat posibil și să le explic cât mai accesibil. Oricum asta se întâmplă destul de rar. Sunt foarte mulțumită de comunitatea mea de urmăritori și de oamenii cu care ajung să interacționez prin ceea ce fac!

Juanita de la Chefi la cuțite, despre desenele de pe corpul ei: „Oamenii care își numără tatuajele sunt niște impostori”

Ce alte lucruri poți să ne spui despre tine? Pe plan personal, te simți împlinită?

– Sunt bine cu mine și cred că e destul, sunt perfecționistă și nu cred că voi fi vreodată mulțumită cu mine în totalitate, lucru care mă va ține într-o continuă dezvoltare. Pe plan personal uneori mă surprind și pe mine de viteza cu care evoluez și mă mișc prin viață și totuși, singurul lucru constant este schimbarea!

Câte tatuaje ai și dacă poți să-mi zici pe scurt povestea lor?

– Nu știu câte tatuaje am, la un moment dat toate devin un singur tatuaj mai mare. Cred că oamenii care își numără tatuajele și piercing-urile sunt niște impostori. Scuze, dar cineva trebuia să o zică! Semnificația tatuajelor mele este o chestie personală. Va trebui să rămână un mister pentru publicul larg, este ceea ce vezi și vrei tu să crezi, arta va fi mereu interpretabilă.

„Am fost judecată dintotdeauna pentru aspectul meu”

Mai ai alte pasiuni în afară de gătit și shibari? Ce îți mai place să faci în viața de zi cu zi?

– Am foarte multe pasiuni, pe lângă cele discutate mai sus sunt pasionată de film, fotografie, dans. Îmi place să citesc și să călătoresc, îmi place să fac sport și să învăț lucruri noi!

Ți s-a întâmplat să fii judecată sau comentată pentru look-ul tău îndrăzneț? Te-ai lovit de astfel de lucruri din partea oamenilor? Dacă da, cum ai reușit să treci peste critici? Sunt multe persoane, mai ales tinere, care se lasă afectate de mesajele de hate și mesajul tău cred că ar fi de ajutor.

– Am fost judecată dintotdeauna pentru aspectul meu. Ei mă urăsc că sunt diferită, eu îi iubesc pentru că sunt toți la fel. Nu îmi pasă de părerea oamenilor în general, nici părerile pozitive ale oamenilor nu reprezintă validare pentru mine de cele mai multe ori, cu atât mai puțin mă pot afecta restul.

Cred că este important pentru fiecare să își cunoască propriile valori. Să nu dea importanță opiniilor celor din jur, toată lumea poate avea o opinie, însă nu toată lumea poate avea o opinie validă. Nu trebuie să ne schimbăm sau să ne supunem presiunilor și standardelor sociale. Nu trebuie să fim perfecți și nu trebuie să ne placă toată lumea sau să fim plăcuți de toată lumea.