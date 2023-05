Concurentul de la Survivor România care are o dublură. Fanii vedetei de la PRO TV, păcăliți?

Un fost concurent de la Survivor România poate fi înlocuit oricând în aparițiile sale publice. Spunem asta deoarece, pe piață a apărut cineva care arată exact ca el. Ba mai mult, lumea care îl oprește pe stradă e convinsă că e cântărețul care a participat în acest sezon în show-ul de la PRO TV.

Gheboasă, fost concurent la Survivor România, are o sosie!

FANATIK vă spune povestea lui Gheboasă Junior, sosia celebrului trapper Gheboasă, cel care a rezistat extrem de puțin în reality-show-ul din Dominicană. Show din care a plecat cu niște probleme, în urma certurilor cu producătorii de la

Gheboasă Jr., așa cum îi spun deja prietenii, este oprit foarte des pe stradă. Fanii trapperului sunt ferm convinși că este cântărețul Gabriel Gavriș. Ei bine, Ovi, pe numele său, are 19 ani și nu, nu e Gheboasă, chiar dacă pare fratele geamăn al târgovișteanului.

Tânărul care vrea să facă o carieră muzicală, la fel ca Gheboasă, și-a spus povestea de viață, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce e interesant legat de sosia lui Gheboasă e faptul că, și Ovi a fost abandonat când era mic. Băiatul a trăit o bună perioadă într-un centru de plasament.

Povestea dramatică de viață a băiatului care seamănă leit cu trapperul

„Am fost născut prematu. Nu am fost născut ca toți copiii. Am fost abandonat în spital. După aceea, am fost luat de Protecția Copilului undeva la vârsta de trei luni. Cei de la Protecție m-au ținut la ei la centru de plasament în Zalău. Mi-au găsit o familie unde am fost botezat. În timp, lucrurile nu au fost așa cum am vrut eu. Sincer, aș fi vrut și eu să am parte de o educație bună, de o creștere bună. Voiam să mă bucur de tot ce beneficiază un copil într-o familie normală.

Eram bătuți, eram chinuiți, la prima familie de plasament. Vorbesc la plural, pentru că eram eu cu sora mea geamănă. Am fost tratați ca niște animale. Sora mea nu mai vede cu un ochi din cauza relelor tratamente primite în această familie. Eram, pur și simplu, maltratați”, este povestea dramatică a sosiei lui Gheboasă, fost concurent la Survivor România, spusă în exclusivitate pentru FANATIK.

”Dublura” lui Gheboasă: „Noi am crescut știind doar ce e rău”

În cele din urmă, tânărul în vârstă de 19 ani a nimerit într-o familie mai bună, dar lucrurile nu s-au redresat imediat. „Deși la a doua familie am fost mai bine tratați, nu ne puteam despărți de răul provocat de primii noștri îngrijitori. Răul insista să stea în noi. Noi am crescut știind doar ce e rău. Am primit doar rău. Cei din familia asta nouă, după ce au fost că nu se mai putea cu noi, au fost nevoiți să ne dea la centru. La centru, evident, au urmat alte bătăi zilnice”, ne-a mai dezvăluit dublura lui Gheboasă de la Survivor România.

Băiatul a visat, în tot acest timp, să cânte. Acum, Gheboasă Jr. colaborează cu Ionuț Eduardo, cunoscut pentru hit-ul „Gagicar c-așa vreau eu”, care a făcut furori în urmă cu câteva luni pe TikTok.

Tânărul de 19 ani, confundat pe stradă cu fostul concurent de la Survivor România!

Gheboasă Jr. urmează să scoată câteva melodii la studioul lui Ionuț. Cât despre asocierea cu de la Survivor România, acesta ne-a zis că oamenii nu cred că este o cu totul altă persoană atunci când îl văd pe stradă.

„Non-stop sunt confundat cu Gheboasă. Mă oprește lumea și îmi zice că îi mint, că nu vreau să recunosc. Nu, fraților! Gheboasă e Gheboasă, eu sunt eu! Apoi chiar mi-am făcut o poză cu el la Festivalul Beach, Please! ca să vadă lumea că suntem două persoane complet diferite”, ne-a mărturisit Ovidiu.