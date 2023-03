Conducerea ASF explică dezastrul de pe piaţa RCA. Se propune revenirea la tarifele din martie 2022

Nicu Marcu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a fost audiat în comisiile specialitate ale Senatului, el explicând că ambele companii de asigurări care au dat faliment, City Insurance şi Euroins, au primit într-un an și jumătate amenzi în valoare de 16 milioane lei, după care au fost cerute două falimente de către ASF.

95% din business-ul Euroins se baza pe RCA

Nicu Marcu a dezvăluit că , lucru anormal, care a prefigurat într-o oarecare măsură prăbuşirea lor. De altfel, această situaţie nu se regăseşte în niciun stat a subliniat el şi, în plus, cele două companii au practicat preturi foarte mici, “neserioase”, făcându-i pe marii actori să se retragă din această piaţă.

“În urma auditului cu EIOPA s-au găsit foarte multe deficienţe şi le-am impus măsuri. Dar ei nu furnizau documente, informaţii şi am făcut controale inopinate lunar, am amendat persoana fizică şi juridică. Au cumulat amenzi de 16 milioane lei într-un an şi jumătate. Colegii noştri s-au lovit de refuzul de a le fi puse la dispoziţie documente sau li s-au pus la dispoziţie documente false”, a spus şeful ASF.

Ambele companii au avut aceeaşi procedură de lucru: dosare neînregistrate în contabilitate, plăţi făcute cu întârziere, preţuri mici la poliţe. În acelaşi timp, după cum spune Nicu Marcu, niciun business al companiilor de asigurări nu poate fi susţinut din RCA. “La companiile eşuate 95% din business se baza pe RCA, cu poliţe la tarife foarte mici”, a mai declarat acesta.

În condiţiile date, Fondul de Garantare a Asiguraților va trebui să acopere o “gaură” de 250 de milioane de euro, estimează ASF. Între timp, , pentru o perioadă de şase luni, la nivelul lui martie 2022. Tarifele practicate în urmă cu 12 luni sunt, în medie, cu 30% mai mici față de tarifele practicate pe piaţă la acest moment.

“Nu este vorba despre plafonarea RCA, ci de vânzarea poliţelor la preţul anului 2022. Am discutat cu companiile semnificative care au făcut simulări pe propriile portofolii şi prognoze şi am convenit că în afară de acest pachet primar de impact public, venim cu lucruri de compensare a eventualelor pierderi. Se blochează distribuţia la 5% şi le dam marja de 7-8% pentru a reduce pierderile şi le reducem contribuţia către ASF.

Contribuţia către FGA nu că ar fi fixă, ci o contribuţie specială, adică un fel de credit dat de companii către FGA. Am convenit să analizăm în următoarele şase luni ce pierderi vor avea, pentru a face o ieşire controlată din piaţă. Preţurile au înghiţit azi rata inflaţiei, dacă le ţinem la anul trecut nu vor include rata inflaţiei”, a declarat Cristian Roşu, vicepreşedintele .

Acesta mai spune că piaţa românească de RCA are o defecţiune structurală, subliniind diferenţele majore faţă de alte pieţe, mai mature. “În Italia sunt 178 de firme, în Polonia sunt 35, iar la noi sunt doar opt companii în asigurările RCA. De aceea piaţa nu este echilibrată”, a mai afirmat acesta.

Întrebat despre situaţia companiilor de pe piaţă, acesta declară că în acest moment nu există nicio companie în piaţă care să trezească suspiciuni că ar ajunge în situaţia Euroins. Pe de altă parte el spune că s-au făcut plăţi inclusiv de la Metropol, care a intrat în faliment în 2007, iar pentru falimentul Astra, din 2016, s-ar putea face plăţi şi peste 30 de ani, pentru că societatea a avut şi asigurări de viaţă.