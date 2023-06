Conducerea lui CFR Cluj explică plecările masive de jucători și a antrenorului Alin Minteuan: „Trebuie optimizate costurile!”. Ce s-a întâmplat cu Debeljuh

Cristi Balaj, președintele clujenilor, a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Alin Minteuan, în care i-a explicat motivul pentru care nu i-a putut spune față în față că nu va mai face parte din staff-ul echipei.

Conducerea lui CFR Cluj explică plecările masive de jucători și a antrenorului Alin Minteuan

Cristi Balaj a explicat plecările masive , precum și plecarea lui Alin Minteuan: „Vorbim de contracte care au ajuns la final, nu a fost nimeni dat afară.

Operația lui Debeljuh a fost plătită la Bologna, avem dovezi în acest sens, a fost 16.000 de euro. Putea fi făcută operația și în țară, dar au fost anumite lucruri pe care nu pot să le dezvălui.

Eu am ținut legătura cu Debeljuh și îi doresc mult să revină pe teren și să fie din nou la forma bună pe care a arătat-o, chiar dacă nu mai joacă pentru noi”.

„Deac a fost operat la menisc, a fost o curățare doar. Ieri a fost externat, a ajuns azi în cantonament, unde a început recuperarea. Spunem că în câteva săptămâni sau o lună poate să revină.

Minteuan nu a fost dat afară. Eu sunt cel care i-a comunicat. Cu două zile înainte de a-l suna, am avut o discuție cu el față în față, în care m-a întrebat ce se va întâmpla și i-am spus că nu știu, nu știam dacă vom renunța sau nu la echipa a doua.

În următoarele zile, s-a format echipa tehnică în cadrul primei echipe și coroborat cu faptul că s-a renunțat la echipa a doua, nu aveam cum să-l aducem acolo.

Am discutat cu apropiați de-ai lui și au spus că are o ofertă pentru a deveni antrenor principal. Mandorlini abia a venit, Minteuan nu a mai fost ales, dar nu înseamnă că a avut ceva cu Minteuan”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

„Lui Debeljuh i s-a propus un contract, dar a refuzat!”

„După, l-am sunat, mi-am cerut scuze că nu sunt în fața lui și i-am spus că am aflat în urmă cu 15 minute staff-ul de la prima echipă și mi-am cerut în mod repetat scuze, pentru că am plecat până la Baia Mare, a murit mătușa, care m-a crescut în toate vacanțele până la 14 ani.

Am încercat să fiu lângă el. Am comunicat, având în minte și discuțiile despre posibilitatea de a avea un contract de care am discutat cu o persoană din anturajul lui. Dar mi-am cerut scuze că sunt într-un moment nefericit, neașteptat.

Contractele care s-au încheiat, eventual s-a făcut o renegociere și au eșuat negocierile și chiar dacă în continuare facem reduceri, suntem clubul cu cel mai mare buget. Lui Debeljuh i s-a propus un nou contract, însă nu a fost de acord cu el și a plecat la Sepsi.

Există noi reguli impuse de forurile internaționale, a apărut o monitorizare care nu te lasă să ai întârzieri față de jucători sau de antrenori”, a .

„Suntem consecvenți, nu puteam să votăm altceva decât ce am spus de-a lungul timpului. Dacă nu ar fi fost această regulă, sunt convins că rezultatele echipei naționale de tineret ar fi fost mai dezastruoase decât acum.

Ne-am dori să existe o regulă specială pentru jucătorii U21, dar să nu fie o obligație, ci o încurajare, cum se întâmplă și în alte campionate, cum e în Ungaria. Dacă nu ar fi fost o obligativitate, ci ar fi fost o încurajare, probabil că nu am fi folosit jucători U21 în meciurile importante, dar am fi revenit ulterior și am fi folosit jucători U21.

Să nu ne ascundem și să spunem răspicat că toate sporturile de la noi sunt susținute din bani publici. Ori dacă există reguli speciale pentru aceste sporturi și ne bucurăm când ne cântă imnul, de ce nu ar exista posibilitatea susținerii și fotbalului privind academiile. Noi îl avem pe Filip, Otto Hindrich. Bîrligea, Fica și Petrila au depășit”, a mai spus președintele CFR-ului.