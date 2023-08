Conducerea lui CFR Cluj, revoltată de comportamentul omologilor de la U: “Am primit o palmă nemeritată!”

U Cluj și CFR s-au întâlnit în etapa cu numărul 6 din SuperLiga, unde oaspeții s-au impus, scor 3-4. În timpul partidei, Cristi Balaj a trăit meciul la intensitate maximă. La final, președintele clujenilor s-a arătat nemulțumit de comportamentul celor de la U Cluj față de suporterii oaspeților.

Cristi Balaj: “La 4 dimineața eram la McDonalds”

În cadrul emisiunii, FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Balaj a avut parte de o intervenție. Președintele clujenilor a povestit cum a trăit partida cu rivalii de la U și ce a făcut după victoria CFR-ului.

“Meciul a fost spectaculos pentru oamenii neutri. Pentru cei implicați, indiferent că vorbim de suporterii noștri sau de noi, cei de la CFR și cei de la U Cluj, el a avut un oarecare dramatism. E greu să trăiești momentele jocului la acea intensitate fără să ai și repercursiuni.

Ori nu mai ai voce, ori inima bate mai tare, ori nu ai reușit să adormi. Unii de fericire alții de supărare. Eu la ora 4 de dimineață eram pe la McDonalds. Nu m-am recunoscut eu. S-a uitat soția la ceas când am intrat în casă.

Am mai trăit. Am suferit la meciul cu Adana și la alte jocuri. Doar că meciul acesta a fost special și prin prisma cadoului pe care am vrut să îl facem suporterilor.”, a declarat președintele de la CFR Cluj.

Balaj, nemulțumit de comportamentul celor de la U Cluj

Președintele de la faptul că gazdele nu i-au tratat foarte bine pe suporterii echipei din Gruia. Cristi Balaj s-a arătat nemulțumit de comportamentul celor de la U și s-a declarat învins de modul în care aceștia au acționat.

“Noi l-am gândit ca orice alt meci, un joc de unde vrem să aducem 3 puncte. Am încercat să fim cât mai profesioniști. În rest, prin prisma suporterilor, chiar doream să le facem acest cadou. Pentru că s-au simțit nedreptățiți și au fost dezamăgiți că nu li s-a onorat solicitarea, pe care noi clubul am făcut-o. Își doreau să fie poziționați în inelul superior. Acest lucru a venit încă de la meciul pe care noi l-am organizat în Gruia, când am oferit mult peste ceea ce prevede regulamentul de organizare al echipei vizitatoare. S-a apreciat în acel moment.

Îmi cer scuze pentru suporterii care au fost ridicați de pe scaune, pentru că acolo s-au dat locuri suplimentare pentru cei din galeria lui U Cluj. Noi am încercat să fim ospitalieri, însă aici s-au depășit niște limite, pe care eu nu pot să le accept. Suporterii m-au atenționat că se poate întâmpla asta, dar eu nu i-am crezut, în speranța că și ei vor ține cont. Unii s-au obișnuit doar să primească și alții doar să ofere. Mă declar învins după ce am primit această ‘palmă’ nemeritată.”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Președintele clubului a scos în evidență modul în care , în ciuda faptului că nu au fost tratați cum trebuie: “Chiar și în contextul acesta este de apreciat că suporterii noștri au venit cu saci de gunoi la meci și au făcut curățenie după ei. Un gest frumos.”

