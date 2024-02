Conducerea lui Dinamo anunță noi acționari. Un alt investitor neagă retragerea: „Voi investi în continuare”

, pot răsufla ușurați după ultimele vești. Ba mai mult, Dinamo ar putea avea parte de noi investitori chiar din acest sezon.

Conducerea lui Dinamo anunță „întăriri” din punct de vedere financiar: „Avem discuții și din România și din străinătate”

Dan Gătăianțu, unul dintre acționarii lui Dinamo, le-a dat o veste bună suporterilor „alb-roșii”: „O să vedem niște acționari noi, lucrăm la asta, avem discuții și din România și din străinătate, noi am anunțat că vor mai veni acționari noi și e adevărat că nu au venit într-un timp în care noi credeam că o vor face, dar viața și realitatea au bătut planul.

Și realitatea este foarte simplă. În momentul în care tu, ca un club de fotbal, ești pe un loc de retrogradare, discuțiile acestea se dezvoltă foarte dificil. A fost un impact pe care l-am simțit”, a spus omul de afaceri la emisiunea .

Omul care deține 2,8% din pachetul de acțiuni a dezvăluit ce se va întâmpla în viitorul apropiat: „Red&White nu o să mai aibă un rol, nu o să mai aibă o substanță de a exista, o să vină un moment când o să aibă loc o fuziune între Dinamo (n.r. SC Dinamo 1948 SA) și Red&White. Acum avem două entități juridice separate, lucru care are sens pe toată durata perioadei de insolvență, după închiderea procedurii acest lucru nu o să mai aibă sens.

După ieșire (n.r. din reorganizarea judiciară) acționarii din Red&White vor intra în SC Dinamo 1948 SA, va exista o fuziune prin absorbție. Procedural, vor mai fi făcute niște lucruri. Noi, după ieșirea din insolvență, în primul rând trebuie să facem o micșorare și o majorare de capital social”.

Un alt acționar care deține 8,33% din acțiuni rămâne alături de Dinamo: „O să continui să sprijin”

Bogdan Pavel, omul de afaceri din Londra care deține prin Team Sport Management SRP 8,33 din societatea înființată în 2022 și care controlează Dinamo, a explicat că nu își va retrage sprijinul financiar: „Nu, nu o să mă retrag, nici vorba de așa ceva. Nici nu vreau să comentez zvonurile de care dumneavoastră vorbiți, am și convenit, încă de la început, să nu vorbim toți, de-asta ar fi bine să luați legătura cu domnul Eugen Voicu.

Totuși, pentru a fi clar, tot ce pot să spun este că o să continui să sprijin. E adevărat că nu ne așteptam la aceste rezultate, o să vedem ce o să fie din punct de vedere sportiv. Clar, nu mă retrag, investesc și, când o să pot, o să vin și la meciurile lui Dinamo”.

Acționarii lui Dinamo trebuie să facă rost de 2 milioane de euro până la finalul sezonului: „Apariția uni investitor potent este esențială”

, vorbea despre nevoia urgentă de capital la Dinamo: „Venirea lui Zeljko Kopic și a jucătorilor străini capabili să readucă Dinamo cu șanse reale în lupta dură din play out costă mult. Concret, bugetul de salarii aproape că s-a dublat în ultima perioadă, sărind probabil de 200.000 de Euro.

Dacă antrenorul împreună cu staff-ul încasează în jur de €15.000, jucătorii de calitate aduși în disperare de cauză întind plapuma Red and White la maximum. Velkovski, Pavicic, Gnahore, Milanov, Selmani și Edgar au prevăzute în contracte bonusuri de zeci de mii de Euro, fiecare, dacă echipa reușeste să rămână în Superliga. Banii urmează să fie achitați inclusiv prin Red and White, tocmai în ideea ca RTZ să poată aproba aducerea lor în Groapă, însă în Red and White sunt probleme”.

Conducerea lui Dinamo va trebui să transfere în conturile clubului nu mai puțin de 2 milioane de euro până la finalul sezonului, anunță Daniel Șendre: „În numai 3 luni de acum încolo, acționarii lui Dinamo vor trebui să scoată din buzunar sume foarte mari de bani, după cum urmează: 600.000 de Euro, aproximativ, salarii jucători, staff și personal administrativ, 200.000 de Euro, aproximativ, bonusuri și prime de obiectiv, 800.000 de Euro, aproximativ, rest de plată pentru ieșirea din insolvență promisă, 800.000 de Euro, aproximativ, rest de plată pentru ieșirea din insolvență promisă, 100.000 de Euro deplasări și alte cheltuieli.

În atare condiții, apariția unui investitor potent lângă Renovatio este esențială, pentru ca Dinamo să nu intre în colaps financiar. Lui Eugen și Andrei nu le surâde însă să cedeze pachetul majoritar, deci controlul, așa că noul investitor în Red and White, dacă acesta va apărea, nu va putea primi prea multe acțiuni, aportul său financiar urmând a fi unul modest pentru un club de talia lui Dinamo”.

Daniel Șendre: „Noul investitor va trebui să accepte inclusiv managementul asigurat de Niculesc pe încă 4 ani”

Daniel Șendre și-a a continuat discursul: „Pentru a rămâne majoritari, excluzând acțiunile în plus cerute de Renovațio în schimbul investiției lor din ultimul an, Nicolescu și Voicu nu vor ceda mai mult de 20%, ceea ce ar însemna încă 2.000.000 de Euro pentru Dinamo anual, maximum.

Vor găsi Voicu și Nicolescu investitorul care să accepte condițiile neacceptate de alți oameni de afaceri până acum, cu excepția celor din Renovatio și a prietenului Bogdan Pavel!? Noul investitor va trebui să accepte inclusiv managementul asigurat de Nicolescu pe o perioadă de încă 4 ani, asumat printr-un contract ferm, care leagă toți investitorii Red and White de mâini și de picioare, inclusiv pe cei din Renovatio. Denunțarea contractului de management se poate face doar în Instanță.

Managementul Red and White a angajat Dinamo în cheltuieli majore în vederea salvării în extremis de la retrogradare. Chiar dacă obiectivul va fi atins, Dinamo nu va putea să păstreze jucătorii aduși în această iarnă și nici nu își va permite acest lucru”.

„În interiorul Red and White există nemulțumiri ale acționarilor”

Daniel Șendre e de părere că actuala conducere a „câinilor” nu va putea în vară să îl mai țină pe antrenorul croat și nici pe jucătorii aduși: „Dinamo nu va putea să îl păstreze pe bancă nici pe Zeljko, de care se interesează deja diverse cluburi. Antrenorul este îngrijorat de situația incertă și extrem de solicitantă din cadrul clubului, el cumulând inclusiv funcția de scouter și fiind expus de management pentru a oferi explicații peluzelor. Ultrașii însă i-au oferit încredere, degrevându-l de responsabilitatea primară în cazul unui eșec.

În interiorul Red and White există nemulțumiri ale acționarilor. Dinamo nu va ieși din insolvență foarte curând. Dacă Voicu și Nicolescu nu renunță la ideea de a rămâne majoritari, Dinamo nu va putea avea buget de playoff nici în sezonul urmǎtor, așa cum a anunțat recent administratorul special, ci dimpotrivă, va lupta tot pentru rǎmânerea în prima ligă.

Dacă Voicu și Nicolescu nu își schimbă modul de abordare, precum și pe cel defectuos de a face management, Dinamo nu va putea niciodată să se ridice din mediocritatea în care se zbate de când a fost preluat de Red and White.

Pentru a spera la playoff, e nevoie ca Voicu și Nicolescu să deschidă clubul către investitori potenți financiar, nu să îl inchidă, ca până acum. Rotaru și Hagi exact asta fac la Universitatea și Farul! Deși au promis să limpezească situația juridică a clubului, aceasta se tot complică. În Dinamo și Red and White sunt 13 acționari în prezent”.