Conducerea lui FC U Craiova, atac la jucători după dezastrul cu Sepsi: „Salariile sunt la zi, au tot ce le trebuie! Să joace fotbal și atât!”. Video Exclusiv

Conducerea clubului FC U Craiova 1948 i-a taxat pe jucători după meciul pentru calificarea de pe ultimul loc în play-off . Marcel Pușcaș, președintele clubului din Bănie, a explicat cum de s-a ajuns la această diferență.

Miza partidei Sepsi – FC U Craiova 1948 i-a copleșit pe jucătorii olteni: „Este greu de înțeles”

Marcel Pușcaș, președintele celor de la FC U Craiova 1948 care a fost foarte vocal în perioada în care oltenii s-au luptat pentru rejucarea meciului de la Sf. Gheorghe, a mărturisit că nu regretă demersurile făcute de clubul din Bănie și a precizat că înfrângerea .

„Ce să se întâmple. Noi am făcut demersurile posibile ca acest meci să se rejoace. Nu regretăm acest lucru. Cred că era o normalitate. În mod firesc rezultatul unei competiții sportive, a unui joc trebuie stabilit pe teren. Nu știu să mai fi fost precedente la nivel european de întrerupere a unui meci și dat câștig de cauză unei părți. Din punctul ăsta de vedere nu există regrete.

Ce regretăm este faptul că miza ne copleșește. Este greu de înțeles să ai trei șanse. O victorie la Sibiu, șansa unui egal la Sf. Gheorghe și șansa unei victorii la Sf. Gheorghe. Și tu să le ratezi în nicio săptămână pe toate trei. Spuneam înainte de partidă un meci cu miză se câștigă și cu mintea, și cu rigoarea. Sunt regulile de bază.

Dacă n-au fost aceste ingrediente nici la Sibiu, nici la Sf. Gheorghe înseamnă că rămâne valabilă copleșeala. E dilema favoritului și a outsiderului. Noi am jucat bine cu echipele cotate mai bine și am pierdut foarte multe puncte cu echipe numite mai slabe.

Mioveni și așa mai departe. Este un pas care trebuie făcut. Nu e ușor pentru că rolul de favorit este extrem de important și extrem de greu de gestionat. A fi favorit înseamnă a putea să câștigi, a crede că poți să câștigi și a și câștiga”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Marcel Pușcaș, președintele FC U Craiova 1948, atac la jucători după înfrângerea dezastruoasă cu Sepsi: „Te mulțumești doar cu un loc călduț”

Totodată, Marcel Pușcaș a precizat că la FC U Craiova 1948 condițiile sunt foarte bune, iar anumiți jucători se mulțumesc doar cu atât. Oficialul oltenilor a dat câteva exemple din Europa în care echipele și-au depășit condiția în ciuda bugetului financiar redus în comparație cu celelalte cluburi.

„Dacă tu nu ai obiectiv ca jucător, ca tânăr și te mulțumești doar cu un loc călduț, comod… Adevărul este că la noi există condiții foarte bune. Salariile sunt la zi, au tot ce le trebuie. Nu au decât de jucat fotbal și atât. Trecerea de la rolul de outsider, la rolul de favorit este extrem de dificilă.

Nu imposibil de realizat. Arsenal are buget nici jumătate cât 5-6 echipe din Anglia. Atletico Madrid n-are bugetul nici al lui Barca, nici al lui Real. PAOK cu Răzvan Lucescu nu cred că au banii lui Panathinaikos sau AEK Atena. Napoli și așa mai departe.”, a mai spus Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Marcel Pușcaș știe unde s-a pierdut calificarea în play-off pentru FC U Craiova 1948: „N-am bătut Mioveni sau n-am câștigat meciul cu Chindia”

Marcel Pușcaș a pus în evidență maniera în care jucătorii de la FC U Craiova 1948 au evoluat în meciurile contra favoritelor, ci prestația pe care au avut-o în partidele cu echipele mai slab cotate. „Outsider-ul poate fi și o întâmplare. Am bătut CFR Cluj, am bătut Sepsi în tur, am bătut în Giulești, dar n-am bătut Mioveni sau n-am câștigat meciul cu Chindia.

Dacă iei rezultatele și faci o analiză a rezultatelor să vezi și nu doar rezultatele, ci maniera în care am jucat contra celor considerați mai bine cotați și maniera în care am jucat contra celor mai slabi cotați. O echipă favorită este o echipă compusă din jucători care au o foame de rezultat, o echipă care dă dovadă de constanță și de rigoare.

CFR Cluj de exemplu. Oricine ar juca un pariu ar spune că CFR Cluj va câștiga. Și chiar câștigă, rar se întâmplă să piardă. Cum a fost și Steaua pe vremuri, Craiova sau Dinamo. E constanța. Am 10 meciuri, pierd două, dar opt le câștig. Asta este o echipă favorită, constantă”, au fost cuvintele lui Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Marcel Pușcaș a dezvăluit că toate salariile jucătorilor de la FC U Craiova 1948 sunt la zi: „Vreți să vă arăt extrasul de cont?”

Marcel Pușcaș a negat informația potrivită căruia jucătorii celor de la FC U Craiova 1948 se confruntă cu restanțe salariale. Totodată, oficialul echipei din Bănie a mărturisit că dorința fotbaliștilor olteni de a face performanță ar trebui să fie mai mare decât un salariu.

„Să fim serioși. Toate salariile sunt la zi nu știu de unde au informația trebuie să spună și sursa dacă există vreo sursă, dar mă rog… Nu există așa ceva. Totul la zi. S-au luat salariile alaltăieri pe februarie. Să zicem, chiar dacă ar fi așa, dar pe mine mă deranjează treaba asta, tot nu e motiv să ratezi trei șanse din trei. Să fim serioși. Sunt și la CFR Cluj restanțe salariale și au fost.

Vreți să vă arăt extrasul de cont? Să ne înțelegem! A fi intrat în primele șase echipe din țară presupunea o posibilă ajungere într-o cupă europeană pentru că nu se știa ce se întâmplă acolo. Puteam să învingem CSU, Rapid de două ori cum am făcut-o. Puteam obține un loc 4, nu?

Automat aveai o șansă să mergi în cupele europene. Cu excepția lui Achim și a lui Chițu nici un component al echipei noastre nu a participat într-un meci oficial internațional în competițiile europene. Orgoliul de fotbalist cred că ar trebui să fie mai presus decât un salariu. Una este să joci să te vadă și alții în Europa dacă vrei să te transferi și alta este să joci în ograda proprie să nu te vadă nimeni. Oglinda este acolo, nu în campionatul intern”, a declarat Marcel Pușcaș.

