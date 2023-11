Conflict pe bilete înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj din Cupă: „Am rămas repetent!”

Universitatea Cluj și CFR nu se află în relații foarte bune la nivel administrativ. Pentru duelul din Cupa României, echipa lui Mandorlini a cerut un număr mai mare de bilete pentru a satisface cerințele galeriei, însă s-a lovit de refuzul gazdelor.

U Cluj îi va da CFR-ului numărul minim de bilete

“Nu am mai cerut. Am făcut acea solicitare, care a fost refuzată. Noi doar în deplasare jucăm. Pe Cluj Arena, da. Nu am mai făcut o solicitare pentru fanii noștri. A fost refuzată acea solicitare în care am cerut la inelul superior.

Și de ce să mai insist? Plus că eu am zis că nu mă mai implic. Eu am refuzat, am rămas corijent, să spun așa, chiar repetent în acest capitol. Am eșuat în încercarea mea de a rezolva acest mini-conflict”, a precizat Cristian Balaj.

Universitatea Cluj speră să profite de suportul fanilor pentru a obține o victorie de răsunet în Cupa României. În acest moment, ambele echipei au câte o victorie în grupă. U Cluj a învins-o pe CSA Steaua în primul meci cu scorul de 3-1.

U Cluj – CFR, derby de Cupa României

CFR Cluj se poate lăuda cu 3 puncte obținute în primul meci al Cupei României. Echipa lui Mandorlini a învins-o pe Alexandria cu scorul de 3-1. Universitatea și CFR se vor întâlni după două rezultate identice în partidele precedente.

“Nu aș vrea să-l fac mai mare decât este. Și am spus că nu mă mai preocupă acest subiect. O să avem galerie conform regulamentului. Solicitarea a fost doar să obținem ceea ce scrie în regulament.

5% din capacitatea stadionului cred că înseamnă cam o mie de bilete”, a declarat Cristian Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, pentru FANATIK.RO, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Formația lui Mandorlini este pe locul 2, la un singur punct în spatele liderului FCSB. Victoria obținută contra celor de la Farul le dă speranțe clujenilor în realizarea eventului. CFR are 3 victorii în ultimele 5 etape de Superligă.

U Cluj joaca cu CFR in cupa