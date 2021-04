Connect-R, de la consumatorul de droguri, la fiul lui Hristos: “Showbiz-ul îți dă armele perfecte ca să te sinucizi”

Connect-R (38 ani) și-a deschis sufletul într-o spovedanie publică, oferită lui Damian Drăghici, în care a făcut dezvăluiri despre dependența de substanțe interzise, despre lupta cu depresia, despre momentul în care viața i-a fost zdruncinată serios și l-a făcut să întoarcă privirea spre Hristos.

Connect-R a plecat de jos. A fost și prinț, și cerșetor așa cum spun versurile uneia dintre piesele sale, a cunoscut și strălucirea, dar și părțile întunecate ale celebrității și mărturisește că, în momentul în care a ajuns consumator de substanțe interzise, s-a trezit direct în prăpastie.

“Când mi-am băgat nasul în prafuri, a fost o vreme în care nu mai înțelegeam nimic din viața mea, un haos total. Eram cel puțin regele lumii și când mai veneau și substanțele alea nenorocite, gata, nu te mai înțelegeai cu mine. Mi-am dat seama, după ce le-am lăsat…. Băieții de pe lângă mine, probabil fiindu-le teamă să contrazică, era niște mici yes-ări, și, după ce le-am lăsat, mi-a spus spus un coleg: ‘îți mulțumesc mult că stai să mă asculți!’ Nu mai eram atent cu aproapele meu și asta face succesul. Practic, showbiz-ul îți dă armele perfecte ca să te sinucizi.

Connect-R: “Showbiz-ul îți dă armele perfecte ca să te sinucizi”

Am avut un noroc, m-a făcut Dumnezeu ipohondru! Când am simțit că am palpitații și am văzut că slăbesc și că cearcănele nu mai trec, am zis: ‘bă, poate mor’. Eram foarte nervos, e jale acolo. Pot să spun că am trecut prin treaba asta și e bine să fiți înțelepții care învață din greșelile altora. Cum spunea și părintele Bartolomeu: ‘e bine să fii curios, e foarte bine, dar nu atât de curios încât să bagi mâna într-un cuib de vipere, să te nenorocești!’ Deci nu recomand asta! Nu e de încercat! Never!”, i-a dezvăluit Connect-R lui Damian Drăghici.

Connect-R: “A venit copila asta, Maya, să îmi arate în ce iluzie trăiesc”

Artistul a povestit că, atunci când fiica sa, Maya, s-a aflat la un pas de moarte, toate fricile care au pus stăpânire pe sufletul și mintea lui l-au aruncat în ghearele depresiei.

“Înclin să cred că nu mai am frici! Toate fricile astea se înrădăcinează în frica de moarte, când nu știi că ești fără de început și fără de sfârșit, ai frici de orice. Când am avut și necazul cu fiica mea, am realizat cât de fragilă e treaba asta cu viața și cum într-o secundă te poți nenoroci. S-a îmbolnăvit după un vaccin, la un an. Pe fondul unei otite, după ce i s-a făcut vaccinul, i-a scăzut imunitatea aproape de zero. Era intubată, ne-a nenorocit. Atunci a început momentul meu de depresie. Până atunci eram un munte de om, era imposbil să mă clintești, și a venit copila asta, Maya, să îmi arate în ce iluzie trăiesc eu. Acolo au năpădit toate fricile, m-a terminat. Am fost la psihologi, nu am reușit mare lucru. Totuși, rugăciunile și Hristos cred că m-au scos de acolo. Dar tot au continuat până mai acum ceva timp când am aflat ce sunt cu adevărat. Atunci au dispărut toate fricile. Postul și rugăciunea au făcut primii pași în vindecarea mea, după care a fost înțelegerea asta mai marem, ieșită din orice cutie, și anume că totul este trecător, mai puțin noi.”, mărturisește Connect-R.



Când vine vorba de povara darului său, artistul recunoaște că lupta cu ego-ul a fost cea mai mare încercare pe care a avut-o de depășit, după ce a cunoscut celebritatea.

“Dintre toate meseriile cred că e printre puținele care pune pe tine firea lumii. Adică știi cum e?! Ca să-ți dezvălui profunzimea tu trebuie să renunți la masca ta socială, ori asta e o altă mască în plus. Îți gâdilă ego-ul, te face regele lumii și e foarte greu să începi să renunți la toată treaba asta. E greu! Știm și din scripturi și din învătăturile sfinților părinți că prietenia cu lumea este vrăjmășie pentru suflet și asta nu te face prieten cu lumea, te face frate cu lumea. E foarte greu să vezi doar frumusețea din arta pe care o faci, profunzimea meseriei tale, să nu se pună pe tine ego-ul ăsta urât, foarte urât.

Partea financiară este firească. Stateam de vorbă cu Dan Puric și îmi spunea că sunt trei etape ale artistului, pe care trebuie să le urmeze negreșit, pentru că altfel se va da cu capul de pereți. E prima – când scrii din dragoste, e a doua în care trebuie să ți se spulbere orice suspiciune că nu faci bine ce faci sau că ai valoare și vine partea trei care este cea mai frumoasă, în care trebuie să dai la o parte și asta cu banii, și nebunia de a demonstra, și să culegi medalii, să culegi lucruri frumoase.”, a spus Connect-R în podcastul lui Damian Drăghici.

Connect-R: “Când ești prea plin de tine nu mai ai loc și de Dumnezeu”

În ceea ce privește relația cu divinitatea, Connect-R a spune că, de când l-a descoperit pe Hristos, a dobândit pacea interioară care-i lipsea.

“E una într-o continuă căutare, dar mă întorc întotdeauna la Hristos, pe oriunde aș lua-o. Doar că încep să-l înțeleg pe Hristos puțin altfel. Nu mai poți să îi spui copilului care a crescut că, dacă nu mai face fapte bune, nu mai vine Moș Crăciun. Încep să văd iubirea, dragostea, mesajul Hristos, nu personajul. Cumva am descoperit că El, fiind cuvântul întrupat pentru noi, nu și-a dorit o ideologie, nicio dogmă, ci doar un mod de a fi și încep să descopăr modul ăsta de a fi. Viața nu e cum ți-o dorești tu, e cum o privești tu! E ca efectul din oglindă, nu poți să te uiți în oglindă trist și să ai pretenția ca oglinda să râdă.

Revenind la Hristos, mi s-a oferit Hristos sub diferite forme, sub forma pocăinței… consider că dacă vrei să îți schimbi viața, nu trebuie să îți schimbi religia. (…) Când ești prea plin de tine nu mai ai loc și de Dumnezeu.”, a spus Connect-R.

Connect-R a crescut într-o creșă comunistă, până la 5 ani: “Eram luat acasă doar duminica”

Artistul a făcut și o dezvăluire mai puțin cunoscută despre primii ani din viața sa, pe care i-a petrecut într-o creșă comunistă. Mergea acasă o singură zi pe săptămână, duminica, și multă vreme a considerat ca lipsa iubirii din primii 5 ani ai copilăriei i-a afectat întreaga traiectorie e vieții.

“Până acum ceva ani le-am considerat amintiri cu traume. Am avut momente când am avut și o repulsie față de părinții mei, față de sistemul comunist care a făcut ca eu să nu am parte de primii ani dragoste. Primii 5 ani i-am petrecut într-o creșă de copii, comunistă, în care eram luat acasă doar duminica. Cumva, am avut un amar în mine, pentru faptul că am dat vina pe ăia 5 ani pentru depresiile mele, anxietațile mele, dar acum, vâzând totul ca un observator, mi-am dat seama că m-au clădit extraordinar. Dacă aș da timpul înapoi, aș alege fix același traseu ca să ajung în punctul ăsta al păcii, pentru că mi-am descoperit o liniște pe care nu cred că o puteam dobândi altfel. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că darul de a suferi este mai mare decât darul de a face minuni, pentru că după ce suferi începi să înțelegi.”, a adăugat Connect-R.