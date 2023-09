Conor McGregor, colecție „notorie” de bolizi de lux

Conor McGregor (34 de ani) este unul dintre cei mai bogați sportivi ai planetei și cel mai notoriu nume din istoria UFC (n.red. – Ultimate Fighting Championship). O importantă parte a uriașei sale averi a intrat în automobile de lux, unul mai sofisticat decât altul. Colecția sa „The Notorious” valorează nu mai puțin de 3.000.000 de euro, iar FANATIK urmează să vă facă cunoștință cu „piesele de piese” ale acesteia în rândurile de mai jos.

Colecția „notorie” de bolizi de lux lui McGregor. Bentley Continental GT nu putea lipsit din garajul de lux al lui Conor

Deși nu s-a mai bătut din vara lui 2021, Cu o avere estimată la 210.000.000 de euro, luptătorul irlandez a investit o bună parte din banii câștigați în hobby-ul său preferat: mașinile de lux. Cum „The Notorious” este născut la Dublin, din garajul său de lux nu putea lipsi un supervehicul britanic. Este vorba despre un Bentley Continental GT de culoare argintie, prețul de pornire al bolidului fiind de 208.000 de euro. De-a lungul timpului, Conor McGregor a fost oprit de către poliție pentru diverse ilegalități comise în trafic în momentul în care se afla la volanul acestui Bentley Continental GT.

Ce cai preferă? Caii putere de la Lamborghini!

Din colecția de bolizi de lux a lui Conor McGregor nu putea lipsi unul dintre cele mai în vogă branduri de automobile. Preferații superstarului irlandez sunt italienii de la Lamborghini. Așadar, în garajul lui McGregor se află un Lamborghini Aventador Roadster, care are un preț de pornire de 473.000 de euro. Acesta dezvoltă 740 CP/8400 rpm și 690 Nm/5500 rpm. Transmisia lui Aventador S Roadster are 7 trepte, iar modelul italian beneficiază de tracțiune integrală controlată electronic cu diferențial autoblocant spate. Este mașina cu care McGregor se laudă poate cel mai des pe rețelele de socializare.

De Crăciun, în urmă cu patru ani, luptătorul britanic și-a făcut cadou, conform paginii sale oficiale de Instagram, și un Lamborghini Urus. Prețul acestui model pornește de la 206.018 euro. Urus beneficiază de motor V8 biturbo de 4,0 litri. 650 de cai putere și 850 Nm.

Multiplul campion mondial MMA deține până și un yacht Lamborghini

Lăduros din fire, fostul campion mondial UFC la categoriile pană și ușoară are un motiv în plus să se dea mare. Conor McGregor este unul dintre puținii oameni de pe planetă care dețin un yacht Lamborghini. Ambarcațiunea valorează 3.300.000 de euro, măsoară aproximativ 20 de metri lungime, are 4000 de cai putere și atinge o viteză maximă de 112 km/h. Extravaganta ambarcațiune are în dotarre, printre altele, și două dormitoare, cei de la Lamborghini fabricând doar 63 astfel de yachturi. Conor McGregor l-a primit pe cel de-al 12, în onoarea băuturii alcoolice (n.red. – whisky) create de irlandez „Proper 12”.

McLaren 650S, mașina făcută celebră de poliție

Revenind la mașini, una dintre „perlele” din parcul auto deținut de Conor McGregor este bolidul McLaren 650S, o creație de senzația a unui alt constructor din Regatul Unit. Autovehiculul este de culoare… portocalie! Iar fanii lui McGregor au aflat de existența lui în momentul când superstarul irlandez a fost oprit de poliție pentru că gonea mult peste limita de viteză pe străzile din Dublin. Nici nu e de mirare că McGregor a „comis-o”, având în vedere că McLaren 650S este mai degrabă o mașină de curse și nicidecum una de oraș: dezvoltă 500 de cai putere! Asigurați de un motor V8 de 3,8 litri. Prețul de pornire este de 147.438 de euro.

Rolls-Royce la puterea a doua

McGregor are în posesie și două modele de la Rolls-Royce. Primul despre care vorbim este Ghost. Deși Rolls-Royce este renumit pentru designul său elegant, automobilul deținut de luptătorul irlandez este unul aparte. Porecla „The Notorious” și o poză cu chipul lui Conor McGregor sunt tencuite pe partea stângă a mașinii care valorează cel puțin 372.000 de euro.

Al doilea bolid Rolls- Royce deținut de Conor McGregor este elegantul Phantom Drophead coupe. Dintre cele două Rollsuri, acesta, de culoare albă, este cel pe care îl folosește mai des luptătorul britanic, primul din istoria UFC, care reușește să câștige două titluri mondiale la două categorii de greutate diferite.

Irlandezul și-a poreclit una dintre mașini „Franklin”

Aparent interminabila, dar, în mod cert, mega-scumpa colecție de mașini a lui Conor McGregor continuă cu un Cadillac Escalade de culoare neagră. Jurnaliștii din Marea Britanie au scris că pe această mașină Conor McGregor o alintă „The Franklin”. Prețul unei astfel de „bijuterii” pe patru roți pornește de la 75.637 de euro.

Nicio colecție de mașini de lux nu e completă fără un BMW

Evident, din colecția multimilionarului irlandez nu putea să lipsească și un model al nemților de la BWM. Și aici, McGregor își păstrează gustul rafinat pentru mașini și și-a achiziționat un BMW i8. Este un automobil hibrid, al cărui preț începe de la 137.381 de euro. Acesta beneficiază de o putere totală de circa 425 CP şi o autonomie electrică de circa 240 de kilometri. Supercar-ul BMW i8 a fost lansat în 2014.

Două Land Rover pentru cel mai popular star din UFC

Conogr McGregor nu iubește doar mașinile cu mulți cai putere. El este și un mare fan al SUV-urilor. Tocmai de aceea nu este deloc surprinzător faptul că de-a lungul timpului a achiziționat nu unul, ci două Land Rover. Primul este un Range Rover clasic de culoare albastră, la care a renunțat însă de curând pentru a i-l face cadou nepoatei sale.

Al doilea Land Rover al lui McGregor este un Discovery, care are gravat pe una dintre părți brandul irlandezului mcgregorfast.com.

Inactiv din vara lui 2021

Conor McGregor a anunțat de mai multe ori că se retrage din cușcă, dar Nu a mai făcut-o, însă, din 10 iulie 2021, când a pierdut prin TKO în fața lui Dustin Poirier.

McGregor, în vârstă de 34 de ani, este singurul luptător din istoria UFC care a deținut simultan centuri mondiale la două categorii de greutate, featherweight și lightweight. Conor McGregor are 22 de victorii, dintre care 20 obținute înainte de limită și 6 înfrângeri în artele marțiale mixte