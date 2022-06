Constantin Anghelache, radiografie dură a situației de la Dinamo: „Ei au vrut să retrogradeze!” Cum poate scăpa clubul de faliment și să iasă din insolvență. Exclusiv

a fost președintele lui Dinamo în perioada de glorie a anilor ’80, dar și în anii ’90, precum și în epoca Negoiță, când a scos clubul din insolvență. Fostul conducător din Ștefan cel Mare a oferit un interviu fără perdea în FANATIK în care a explicat ce strategie ar trebuie să adopte Dinamo pentru evitarea falimentului și ieșirea din insolvență.

Constantin Anghelache, analiză la „sânge” a strategiei pe care Dinamo ar trebui să o adopte după retrogradare

Constantin Anghelache și-a început ampla analiză din FANATIK cu motivele pentru care clubul Dinamo a ajuns în colaps financiar și momentul în care s-a decis intrarea în insolvență.

„Dinamo a ajuns în această situație într-un mod ușor de identificat de către cei care cunoșteau situația clubului. Anul sportiv 2021-2022 a început după un alt an în care Dinamo a fost salvată de pandemie. Poate ar fi reușit în ultimele cinci etape să acumuleze totuși punctele necesare.

Atunci s-a întâmplat ceva în structura oamenilor care erau direct implicați în activitatea acestui club. În 2020-2021, domnul Negoiță și-a făcut socotelile și fiind un om de afaceri pragmatic, a vrut să scape cumva de Dinamo și a ieșit din acest vârtej prin concesionarea acțiunilor.

Ioan Andone a spus că era în legătură cu o altă trupă spaniolă care voia să preia clubul. Din auditul făcut de acea firmă și în urma unor negocieri de durată, a reieșit că situația lui Dinamo era destul de dificilă și s-a retras. A fost identificată, prin intermediul domnului Șerdean, această nouă trupă a lui Pablo Cortacero. Domnul Negoiță avea niște datorii și a spus foarte clar că va cesiona acțiunile investitorului care va achita clubului suma de 550.000 de euro și va vinde pachetul majoritar pe un leu.

Anghelache explică faptul că exista o alternativă la DDB: „Spuneau că au în spate niște posibilități concrete pentru a prelua clubul”

Constantin Anghelache a dezvăluit că asociația „Dinamoviști pentru Dinamo” a avut prim planul înaintea DDB-ului, însă negocierile au eșuat.

„Între timp, a doua asociație a suporterilor, Dinamoviști pentru Dinamo, a încheiat mai multe proiecte de contract cu Dinamo și spuneau că au în spate niște posibilități concrete pentru a prelua clubul. S-a insistat să se cunoască datoriile clubului în mod corect și în consecință să se stabilească un proiect coerent.

În opinia lor, dar și a mea, o datorie este o plată pentru care îți asumi răspunderea. Toate aceste lucruri au stagnat, până când a apărut DDB, de fapt PCH-ul, care a ajuns un acord și a încheiat un contract pe niște împrumuturi garantate cu acțiuni ale clubului.

Cei 15.000 de membri au achitat prin cotizații o sumă de aproximativ un milion de euro și concretizată într-un procent de 20% din acțiuni, practic efectuându-se practic garanția. Strângerea de fonduri a continuat și s-a ajuns la peste 2,5 milioane de euro, pe care i-au dat clubului Dinamo pentru a supraviețui până azi și fără de care nu cred că s-ar fi putut descurca”.

Constantin Anghelache, convins că banii lui Cortacero proveneau de la Dorin Șerdean: „Știa ce are de făcut”

„Abundența” din perioada Pablo Cortacero este un al moment de neînțeles pentru fostul președinte al lui Dinamo, deși Ionuț Negoiță nu avea nicio garanție de la „omul de afaceri” din Spania.

„În această conjunctură, au crescut și alte datorii către firmele domnului Negoiță. În acest context, în anul 2020, a fost o chestie de mare năuceală pe care eu nu am învățat-o. Acele contracte greu de imaginat încheiate cu jucătorii străini foarte în vârstă sau liberi de contract. Mai ales că exista doar o promisiune verbală din partea lui Cortacero.

Echipa se întremase și au reușit să obțină câteva rezultate, însă din lipsa banilor, au început primele probleme la conducerea administrativă a clubului. Domnul Cortacero a fost scos din Consiliul de Administrație și nu a adus niciun leu în conturile clubului. Nu a procedat însă corect și nu a încercat să aducă niște surse.

Când Dorin Șerdean s-a dus în Spania, s-a realizat cesiunea acțiunilor de la Pablo Cortacero către el. Aceasta ar avea o explicație și se aduce ca argument de ce suma de 550.000 de euro nu a fost înscrisă la masa credală. Concluzia este că banii erau ai domnului Șerdean. Acesta s-a dus repede în Spania și i-a transmis lui Cortacero să îi cesioneze acțiunile, pentru că știe ce are de făcut.

Să ne aducem aminte că domnul Țălnar a și spus că nu vor mai fi probleme și vine domnul Șerdean. Are cu cine, aduce bani și toate lucrurile se rezolvă. Acum e lupta la nivelul conducerii, cu cine este președinte, finanțatorul principal. Domnul de la Alba Iulia a făcut o acțiune in instanță, a câștigat, dar este și nu este. Între timp, Dinamo a intrat din nou în insolvență, la solicitarea precisă a DDB-ului, care împrumutase clubul cu peste milioane de euro și era îndreptățită să ceară acest lucru”.

Constantin Anghelache, surprins de procentul uriaș de datorii pe care Dinamo trebuie să îl achite: „Acest plan de insolvență este năucitor!”

Conform planului de reorganizare, Dinamo ar urma să achite 5,4 milioane de euro din totalul datoriilor, deși la prima insolvență clubul a achitat doar 4,9% din 17,5 milioane.

„Surpriza de mare proporție este modul în care problema insolvenței a fost construită. La cea de-a doua intrare în insolvență, datoriile clubului era de 7 milioane de euro. Când am fost președinte în 2014 și clubul a intrat pentru prima oară în insolvență, datoriile erau de peste 17,5 milioane! Atunci am militat să constituim masa credală și am ajuns la o plată de doar 4,9%, adică doar 980.000 de euro.

Legea 85 a insolvenței are două puncte finale. Urmezi planul de reorganizare și ieși din insolvență, ori nu și intri in faliment. După vânzarea lui Dragoș Drigore la Toulouse pe un milion de euro, Dinamo a ieșit din insolvență după mai puțin de un an ca o echipă curată. Am avut însă mare grijă să nu intrăm în perioada în care nu era formată insolvență, pentru că altfel acea sumă trebuie declarată ca activ pe care îl pui pe masă să se îndestuleze creditorii. Nu același lucru s-a întâmplat și acum, chiar dacă Deian Sorescu a fost vândut pe o sumă comparabilă.

Acum, acest al doilea plan de insolvență este năucitor! Mă gândeam că din acele 7 milioane o să mai rămâne de plată vreo 2-300.000 de euro. Dar nu! Suma este de 5,4 milioane dintr-un total de 7! Adică teoretic e un plan de restructurare judiciară, în care plata datoriile se face aproximativ integral. Și m-am întrebat și eu atunci cine sunt creditorii care de fapt au și cerut insolvența. Am constatat că sunt 2: DDB-ul și domnul Negoiță, care mai are de recuperat tot vreo 2 milioane și ceva de euro”.

Constantin Anghelache: „Atunci ai priceput că această insolvență îi protejează pe marii investitori ai lui Dinamo, ca să își recupereze banii”

Constantin Anghelache consideră că acest planul de reorganizare a fost construit în așa fel încât principalii creditori să își primească o mare parte din bani.

„Atunci am priceput de fapt că această insolvență îi protejează pe marii investitori ai lui Dinamo, ca să își recupereze banii. Cred că a fost o gândire greșită, pentru că altfel nu îmi explic. Probabil s-au gândit rapid că va începe construcția stadionului și vor găsi rapid un investitor, iar acești creditori își vor lua banii rapid în trei ani de zile.

Însă acum acest scenariu a căzut. Stadionul va fi gata abia în 2025 sau 2026. Deci e o situație în care clubul trebuie să găsească o soluție să trăiască. Mai e un lucru foarte important aici. CNI lucrează prin intermediul Ministerului de Interne, care are în administrare complexul sportiv. Adică stadionul este la CS Dinamo, care este o unitate militară.

Nu văd ca actualul Dinamo să poată juca pe stadionul Dinamo indiferent ce se va întâmpla, decât dacă MAI să dea în administrare arena lui CS Dinamo și aceasta să o administreze și să o închirieze către Dinamo. Dinamo nu poate continua cu planul actual de reorganizare pentru că au dispărut toate sursele de venit, cu excepția DDB-ului. Dar aceasta e o entitate privată”.

Constantin Anghelache: „Acest plan de plată al datoriilor înseamnă 150.000 de euro pe lună!”

Dacă ar fi să ștergem datoria către DDB de aproximativ 2,5 milioane de euro, bani pe care suporterii oricum nu îi doresc înapoi, Constantin Anghelache a dezvăluit că Dinamo ar trebui să achite lunar 150.000 de euro din datorii pentru a evita falimentul.

„Nu cu mult timp în urmă, domnul Badea și-a retras palmaresul și marca, mai ales că am înțeles că el le-a dat spre folosință cât timp echipa joacă în Liga 1. Acuma dânsul le-a retras dinainte să cadă echipa, dar se înțelege că știa precis că o să retrogradeze. Eu am zis după meciul de la Cluj că va fi o minune dacă Dinamo va rămâne în Liga 1. Dar sunt numai șapte minune ale lumii. A opta nu se întâmpla la București.

Jucătorii pleacă, rămân doar cei tineri. Împărțim 5,4 milioane de euro la 36 de luni și știm exact cât are de plătit: 150.000 de euro. Care este soluția pentru Dinamo? Legea 85 spune că în cazul în care apar elemente deosebite, planul de reorganizare administrativă poate fi reanalizat”.

DDB și Ionuț Negoiță, principalii creditori, ar putea salva Dinamo dacă și-ar transforma creanțele în acțiuni

ar putea fi rezolvată dacă DDB și Ionuț Negoiță, principalii creditori, ar accepta ca împrumuturile către club să fie transformate în acțiuni și astfel să dispară de la masa credală.

„Un astfel de element ar fi ca DDB-ul să discute cu Șerdean, ca în contul acelui împrumut de peste 2,5 milioane de euro, să facă un contract să le cedeze acțiunile și atunci se vor retrage de la masa credală întrucât banii s-au compensat în acțiuni.

Practic datoria se reduce substanțial. E posibil ca și domnul Negoiță, dacă are inimă bună, să găsească tot o astfel de soluție, ca să reducă o parte din datorii. Dacă vor, le fac și o funcție matematică.

Șerdean nu poate lua nicio decizie cât timp Consiliul de Administrație este suspendat. Domnul Zăvăleanu a cerut acționarilor să contribuie la buget. Nu au de unde, iar dacă echipa intră în faliment nici nu mai trebuie! Asta e tot! Nu trebuie să facă nimic domnul Zăvăleanu. Șerdean nu poate conduce decât după ieșirea din insolvență, adică peste 3 ani”.

Cum ar putea Dinamo cu un nou plan de reorganizare să achite doar 35.000 de euro lunar. Asocierea cu CS ar putea fi salvarea

Constantin Anghelache e convins că dacă în cazul în care vor renunța la sumele cu care au împrumutat clubul, fanii-acționari ar putea să plătească restul de datorii fără probleme, doar din cotizațiile membrilor. O altă soluție pentru Dinamo ar fi un parteneriat cu Clubul Sportiv, pe modelul CSA Steaua București.

„E o problemă deosebită în care domnul Zăvăleanu înaintează la instanță un memoriu și propune un alt plan de restructurare. În care, dacă rămân de plătit doar 1,4 milioane ar însemna vreo 35.000 de euro. Ei bine, vă spun că și singuri DDB-ul va putea achita lunar această sumă fără probleme și să acopere și salariile. Asta e soluția ca Dinamo actual să rămână în picioare și să continue insolvența cel puțin încă trei ani.

Varianta numărul 2 este în opinia mea CS Dinamo. Echipa va promova în barajul cu Călărași în Liga 3, iar în doi-trei ani, până se va face și stadionul va ajunge cu siguranță și în Liga 2. Construindu-se stadionul acum, MAI va da stadionul în administrarea Clubului Sportiv. Doar că ei nu vor mai închiria stadionul către Dinamo și se va întâmpla ca la CSA Steaua”.

Constantin Anghelache, proiect cu Mircea Lucescu pentru un nou stadion Dinamo: „Metrul pătrat costă cel cel puțin 20 de euro!”

Constantin Anghelache a vorbit și despre proiectul pe care l-a realizat alături de Mircea Lucescu cu privire la noul stadion Dinamo. Conform acestuia, Dinamo ar putea să obțină din închierea spațiilor de pe noua arenă nu mai puțin de 2 milioane de euro pe lună.

„Dacă se respecta proiectul pe care l-am făcut împreună cu Mircea Lucescu și cu italienii în 1990, noi prevedeam ca în construcția stadionului să intre 100 de metri pătrați de spațiu comercial care să aducă bani. În centrul Bucureștiului e foarte clar că un metru pătrat costă cel puțin 20 de euro! Asta înseamnă vreo 2 milioane pe lună, deci vreo 24 de milioane pe an.

Se plătește legal statului, adică administratorului, o redevență sau o chirie care se stabilește de la început și restul sunt banii celui care administrează. Păi în această situație sigur va veni repede un investitor cu bani mulți, care va știi că are de unde să își scoată banii și poate pune la bătaie 10 milioane de euro.

Poate până atunci se va schimba și Legea Sportului numărul 69, în sensul că acționarii pot fi și din domeniul public. În acest context, MAI face cum a fost înainte la Dinamo. Să își ia din 30-35% din capital, să plătească în societatea comericială care s-a înființat, cu CS Dinamo ca acționar și nu mai este finanțată public. Dar chiar dacă ar fi cu modificarea Legii Sportului nu ar mai fi probleme”.

Constantin Anghelache propune o altă soluție pentru ca Dinamo să strângă bani: „Se opreau pe ștatul de plată 10-20 de lei”

Ministerul de Interne are peste 120.000 de angajati, iar Constantin Anghelache propune ca aceștia să plătească lunar o cotizație modifică din salarii, așa cum era la Dinamo și în 1990. Astfel, Dinamo ar putea obține 2.400.000 de lei lunar:

„În primul mandat de președinte la Dinamo, în 1990, principala sursă de banii venea din cotizațiile salariaților de la Ministerul de Interne. Se opreau pe ștatul de plată 10-20 de lei și aveam milioane destule în fiecare lună. La fel se poate și acum întâmpla. Dinamo are câteva milioane de suporteri în țară, dar în primul rând în Ministerul de Interne.

Pot ajuta clubul, să li se dea o legitimație de suporter, să intre la meciuri și să plătească 20 de lei pe lună. E o sursă de venit foarte bună și nu cred că e greu de realizat. Între timp, se poate întâmpla ca și DDB-ul să direcționeze aceste fonduri pe care le strâng către CS Dinamo. Ar trebui sub formă gratuită dacă sunt suporteri, nu ca împrumut. Sângele are decât două culori: globule albe și roșii”.

Constantin Anghelache crede într-un parteneriat între CS Dinamo și Nicolae Badea: „Se poate înscrie cu societatea”

Anghelache e de părere că din noua organigramă a lui Dinamo ar putea face parte și Nicolae Badea: „Domnul Badea rămâne cu acțiunile sale, dacă echipa nu se înscrie, dar este și dânsul în poziția în care se poate înscrie cu societatea la CS Dinamo nou și cedează definitiv sigla, palmaresul și marca. Iată cum se poate reconstrui Dinamo după o altă structură.

Eu am făcut această pledoarie, pe care vă rog să o și publicați și le-am dat astfel și o consultație gratuită și preciză, celor care se ocupă în aceste momente de drumul pe care trebuie să îl parcurgă acest club de mare prestigiu, cu 74 de ani de istorie glorioasă.

Există această perspectivă și cred că așa se va și întâmpla. Mai ales că la Dinamo îi întâlnim pe Augustin, Dănciulescu, Dănuț Lupu, Marius Niculae, Danie Iftodi, Vaișcovici. Deci un nucleu de foști mari jucători ai lui Dinamo. Mircea Lucescu va fi și el tot timpul un suporter al lui Dinamo care va fi pe piață. Am și discutat cu el zilele trecute”.

Constantin Anghelache: „Retrogradarea lui Dinamo a fost gândită și lucrată de cei de acolo”

Constantin Anghelache vine cu o ipoteză surprinzătoare și e de părere că retrogradarea lui Dinamo nu este deloc întâmplătoare.

„Iată o situație în care cred acum, că retrogradarea lui Dinamo pe care eu m-am bazat și am spus că poate rămâne doar printr-un miracol, a fost gândită și lucrată de cei de pe acolo în acest sens. S-a dorit și s-a văzut foarte clar! Un antrenor care a plecat repede să nu fie întrebat.

Păi în momentul în care un portar îți face la Cluj la 0-0, când controlai jocul și iese ca un nebun, nu, ca un portar, într-o fază în care s-a dus direct să iasă din joc! Am fost toată viața în fotbal și vă spun! Când un portar vinde meciul, face în primele 15 minute ca echipa adversă să conducă. Așa a făcut în ambele partide și apoi a apărat foarte bine! Putea să ia și roșu la Cluj dacă nu era gol.

La București, să vă uitați de o sută de ori la faza la care a luat gol. La o distanță de vreo 30 de metri în unghi, ești ieșit puțin din poartă și în loc să te dai 2 metri înapoi, te mai dai doi înainte?! Păi ce judecată e asta? Să intre mingea în poartă! Eu pun problema matematic. Așa am analizat eu. Dar poate să fie o întâmplare”.

Constantin Anghelache explică și cum Dinamo ar putea intra în faliment: „Am înțeles că s-au mai făcut și alte datorii între timp”

Constantin Anghelache a dezvăluit că între timp datoriile lui Dinamo au mai crescut, iar dacă DDB și Ionuț Negoiță nu vor renunța la sumele pe care le au de recuperat, clubul ar putea intra în faliment.

„Vreau să îi transmit domnului Zăvăleanu să aibă mare grijă și echipa să continue pe un alt plan de insolvență, fie dacă nu, să ridice mâna sus și să funcționeze planul despre care v-am vorbit. Altă soluție nu are, mai ales că a rămas singur. Eu o atitudine atât de ciudată ca a lui Iuliu Mureșan eu nu am întâlnit. Toate acestea mă fac să cred că se știa și se anticipa că echipa va retrograda.

Există și posibilitatea ca Dinamo să intre totuși și în faliment dacă DDB-ul și domnul Negoiță vor rămâne la masa credală și nu își compensa datoriile cu acțiuni. Vor începe campionatul și vor începe apoi să plătească și din datorii. Am înțeles că s-au mai făcut și alte datorii între timp. În această situație, dacă nu se vor mai face plăți, instanța se autosesizează sau chiar domnul Zăvăleanu. Se emite hotărâre judecătorească și se declară falimentul.

Mai este și o a doua posibilitate. Ca Dinamo să nu se înscrie în nicio competiție și practic se desființează, adică intră tot în faliment. Totul depinde de bani. Jucători poți să bagi niște pisici cum a făcut Gaz Metan sau Clinceni. Dar cu ce îi plătești și pe ăștia? A fost acea ședință între domnul Zăvăleanu și DDB și se vor lua decizii în curând”.

Constantin Anghelache va scrie o carte în care va explica cum a ajuns Dinamo aproape de desființare: „Nu-mi ajunge hârtia să scriu tot ce știu”

Mai multe veți afla în cartea de peste 700 de pagini pe care o voi lansa în toamna și unde voi explica tot ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimii zece ani: 2012-2022. Cred că nu îmi ajunge hârtia să scriu tot ce știu! Suporterii lui Dinamo merită să știe adevărul și să îi liniștesc de Crăciun, să afle ce s-a întâmplat la acest club. Voi mai scoate încă două cărți

Mai multe veți afla în cartea de peste 700 de pagini pe care o voi lansa în toamna și unde voi explica tot ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimii zece ani: 2012-2022. Cred că nu îmi ajunge hârtia să scriu tot ce știu! Suporterii lui Dinamo merită să știe adevărul și să îi liniștesc de Crăciun, să afle ce s-a întâmplat la acest club. Voi mai scoate încă două cărți”, a declarat Constantin Anghelache, în exclusivitate FANATIK.