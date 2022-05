Derapaj grosolan la adresa lui Mihai Eșanu, după retrogradarea lui Dinamo: „Un dement de portar! A dus echipa în această situație”

Mihai Eșanu a contribuit masiv . Titularul din poarta „câinilor” a avut prestații catastrofale în barajul de menținere/promovare în Casa Pariurilor Liga 1. Goalkeeperul în vârstă de 23 de ani a făcut două gafe imense în dubla cu Universitatea Cluj.

Mihai Eșanu, arătat cu degetul după retrogradarea lui Dinamo: „Un dement”

La partida tur, Remacle l-a învins pe Eșanu după o ieșire hazardată din careu, în timp ce în „Groapă”, portarul a luat un eurogol de la Tescan, reușită care pute fi însă evitată. în acest sezon de Casa Pariurilor Liga 1.

„Eu vreau să spun precis. Din păcate, nu e o surpriză pentru mine. Am spus că Dinamo are cel mult 10% șanse să rămână în Liga 1. Am spus că va fi foarte ușor pentru U Cluj să stea baricadată în apărare și să dea un gol pe contraatac. Ceea ce a și făcut.

Eșanu, un dement de portar! A dus echipa în această situație, prin golul de la Cluj și golul de acum.

Acum, Dinamo va intra în faliment! Echipa are această datorie la masa credală de 5,4 milioane de euro. Nu mai are cum să îndeplinească acel plan de restituire a datoriilor. A rămas fără veniturile din drepturile TV, nu mai are niciun jucător. Dinamo nu are absolut nimic. Nu are nici conducere.

Echipa se va destrăma. Ar fi și o rușine mai mare să joace un an în Liga 2 și să retrogradeze. Sunt echipe bune în Liga 2”, a declarat Constantin Anghelache, conform .

Fostul președinte dinamovist a criticat vehement și decizia de a băga clubul în insolvență pentru a doua oară în mai puțin de zece ani.

„Intrarea în insolvență s-a făcut într-o concepție pe care nu mi-o imaginez. Când Dinamo a intrat în insolvență în 2013, avea datorii de 17,5 milioane de euro. Am rămas cu 4,8 milioane datorie, de plătit în 3 ani.

Acum, la o datorie de 7 milioane de euro, s-au angajat să plătească 5,4 milioane. Asta e demență de la început până la sfârșit”, a adăugat Anghelache.

Dinamo n-a avut deloc noroc cu portarii în sezoul 2021-2022. Deși Mihai Eșanu a comis o serie de erori, ceilalți goalkeeperi care au apărat buturile roș-albilor s-au întrecut și ei în gafe. Cristiano Figueiredo a comis șase erori în zece meciuri, urmat de Plamen Iliev (trei erori/zece meciuri) și de Thomas Chesneau (doua gafe/două meciuri).