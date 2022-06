Consumul de droguri la volan, aproape egal cu cel de alcool. Lucian Bode: ”Este cutremurător ce se întâmplă”

Lucian Bode a prezentat ultimele rapoarte ale polițiștii rutieri, care numai în ultimul weekend au reținut 122 permise din cauza consumului de droguri.

Lucian Bode caută cele mai eficiente măsuri

În acest context, ministrul afacerilor interne a susținut că în 2022, ”consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool”. Lucian Bode crede că pentru diminuarea numărului șoferilor prinși este nevoie inclusiv de o dezbatere națională.

Declarațiile sale au fost consemnate la “Forumul Siguranţei Rutiere”. Vorbim despre un eveniment organizat de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în parteneriat cu Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie.

”Suntem cu toţii martori la exacerbarea unui fenomen – consumul de substanţe interzise. Este o realitate dură. De aceea, răspunsul autorităţilor trebuie să fie unul pe măsură.

Măsurile de prevenire şi combatere pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne le pun în practică încep să dea rezultate. Bilanţurile noastre în urma acţiunilor structurilor MAI ne-au arătat că avem de-a face cu tot mai muţi şoferi care conduc sub influenţa acestor substanţe”, a declarat Lucian Bode.

În continuare, ministrul afecerilor interne a prezentat rapoartele transmise de care au lucrat în weekend: ”În ultimul weekend, (…) noi am avut în teren peste 4.800 de angajaţi ai structurilor MAI, zilnic. Am desfăşurat peste 1.400 de acţiuni.

În 3 nopți au fost prinși 34 de șoferi drogați

În urma controalelor efectuate, au fost reţinute 112 permise de conducere ca urmare a consumului de droguri sau alte substanţe interzise. Au fost constatate aproximativ 170 de infracţiuni prevăzute la legislaţia pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.”

Cele mai multe probleme legate de au fost înregistrate în județul Constanța. ”În doar trei nopţi, în judeţul Constanţa, 17, 18, 19 iunie, am verificat în trafic 3.300 de conducători auto.

Au fost testaţi şi am constatat 34 de infracţiuni pentru conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive şi 40 pentru conducerea autovehiculelor sub influenţa alcoolului”, a mai spus Bode.

Concluzia celui care conduce ? ”Este cu adevărat cutremurător ce se întâmplă. Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool”, a completat Lucian Bode.

În același context, el a subliniat că pentru a limita ”astfel de comportamente periculoase” este nevoie de o abordare cuprinzătoare la toate nivelurile societăţii. Asta implică inclusiv o dezbatere naţională.