“Contesa” Jaqueline a “devorat-o” și pe Ajla Tomljanovic! Vrea un duel cu Simona Halep în sferturi: “Abia aștept!”

Jaqueline Cristian a reușit o nouă victorie la Transylvania Open după ce a trecut cu 7-6, 7-5 de Ajla Tomljanovic, a cincea favorită a turneului. A fost un meci în care românca a irosit enorm de multe șanse, însă de fiecare dată a reușit să întoarcă lucrurile în favoarea ei.

“Contesa” Jaqueline a “devorat-o” și pe Ajla Tomljanovic! Start exploziv de meci

a avut din nou o intrare spectaculoasă la Transylvania Open. Jaqueline Cristian a purtat pelerina în ton cu tema “întunecată” a turneului și a băgat spaima în adversare, fiind prima româncă în sferturile de finală.

Meciul împotriva Ajlei Tomljanovic a început extraordinar pentru Jaqueline. Jocul ei exploziv a mers ca uns în startul meciului când s-a desprins rapid la un neverosimil 4-0. Ajla a mai redus din diferență, însă românca s-a dus la 5-1 și setul părea rezolvat.

Căderea pe care nu a anticipat-o nimeni! De la 1-5 la 5-5

A urmat o cădere uriașă pentru Jaqueline Cristian, care a servit de două ori pentru set, cedând break-ul de fiecare dată. La 5-5, Jaqueline a mai făcut un break și a servit pentru a treia oară pentru set, însă din nou s-a văzut egalată.

În tiebreak, Ajla Tomljanovic, jucătoare mai experimentată, a gestionat perfect startul și s-a dus la 3-0. Însă, marele avantaj al lui Jaqueline în aceste două meciuri disputate până acum la Cluj este că a crezut în forțele proprii.

Psihic de rocă în tiebreak pentru Jaqueline!

Și a arătat o mare tărie de caracter reușind să reseteze totul, să uite de șansele irosite și să revină în tiebreak. S-a făcut 5-3, iar Jaqueline a convertit prima șansă de set din tiebreak cu o tușă de toată frumusețea: 7-6 (7-5 în tiebreak).

Setul doi a fost mult mai echilibrat. Ajla Tomljanovic a avut în continuare probleme la serviciu, însă a ținut cu dinții de fiecare game. S-a mers cap la cap până la 4-3 pentru Jaqueline, când românca a reușit break-ul.

Jaqueline Cristian a închis meciul cu un break!

Jaqueline a servit pentru meci, a avut minge de meci, însă episodul din primul set s-a repetat. Tomljanovic a revenit în meci și a egalat la 5. Sub presiune, “Contesa” a reușit să joace perfect.

Și-a ținut serviciul și a închis meciul cu un break: 6-7, 5-7, în fața unei adversare dificile. Jaqueline este prima româncă din sferturile Transylvania Open, acolo unde o așteaptă pe Simona Halep, care va lupta joi pentru un loc între primele 8 cu Varvara Gracheva.

Abia așteaptă duelul cu Halep din sferturi: “Sunt gata!”

La finalul meciului cu Ajla Tomljanovic, Jaqueline a spus că abia așteaptă un duel cu în sferturile de finală de la Transylvania Open:

“Am stat pozitivă până la sfârșit și am crezut în șansa mea. Simțeam că am jocul și nivelul să câștig meciul. Bineînțeles, Ajla este o jucătoare foarte bună și mă așteptam la o bătălie foarte intensă. Am dat tot ce am putut. Am jucat foarte bine, m-am simțit ca acasă. Am avut familia alături, antrenori, prieteni.

Mă bucur, abia aștept. Va fi un meci foarte bun! Sunt gata. Vreau doar să intru pe teren și să mă bucur că sunt aici: în sferturi, acasă, în Cluj. Indiferent cu cine joc, vreau să dau tot ce-i mai bun!”, a spus Jaqueline Cristian la finalul meciului.

Confruntarea dintre Simona Halep și Varvara Gracheva se va disputa joi, de la ora 18:00.