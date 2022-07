Continuă războiul între oficiali şi suporteri la UTA Arad! Cum a răspuns Alexandru Meszar la acuzele fanilor

Simion Apreutese, Cătălin Juncan, Rudi Vizental și Marius Grada sunt cei patru oameni care formează . Aceștia nu au ajuns încă la o înțelegere cu președintele Alexandru Meszar.

Grupul de investitori care vrea să o preia pe UTA, răspuns prompt pentru Alexandru Meszar! Conflict deschis la Arad

Alexandru Meszar și-a pus suporterii în cap, când, în cadrul unui interviu oferit site-ului , a vorbit „interese mai mult sau mai puțin ascunse”. Declarațiile și faptul că t i-au determinat pe suporteri să protesteze împotriva președintelui, în timp ce cei patru posibili investitori au emis un comunicat prin care i-au răspuns lui Meszar.

„Deși am acceptat ca discuțiile să se poarte prin intermediul avocaților, constatăm că din nou, tocmai omul fără funcție în clubul UTA, care solicitase această discreție, este cel care o încalcă. Ultima sa ieșire publică este una care conține atât informații prezentate trunchiat și distorsionat, cât și minciuni crase, cauză pentru care dorim să precizăm următoarele:

Continuă joaca de-a vânzarea clubului. În continuare auto-intitulatul conducător al clubului UTA întreține confuzia în jurul acestui subiect. La fiecare ieșire publică ne spune ba că UTA e de vânzare, ba că nu este, ba că o cedează gratis dar trebuie totuși plătiți niște bani. Așteptăm și noi, la fel ca toți suporterii și întreaga opinie publică, o lămurire clară, concretă și în limba română la următoarele două întrebări:

1) Sunteți dispuși sau nu să cedați clubul?

2) Dacă răspunsul este ‘da’, care sunt concret condițiile în care faceți acest lucru?

Care sunt interesele și cine e în spatele lor?

În interviul publicat pe site-ul clubului, răspunsul la întrebările de mai sus este ascuns sub o perdea de fum: cea în care se vorbește despre ‘managementul privat care oricând poate suferi modificări, în funcție de interesele de moment’. Afirmația ni se pare foarte gravă și dorim să știm și noi care sunt interesele care decid schimbarea managementului la clubul UTA și cine se află în spatele lor? Mai exact, dorim ca actuala conducere să ne spună ce interese promovează dânșii și cine sunt cei care în prezent decid interesele clubului?

Cine pe cine manipulează?!

Auto-intitulatul șef al Clubului UTA continuă să acuze manipulări din partea unor dușmani pe care evită să-i numească. Însăși această evitare a asumării (ciudat din partea unui om atât de… ‘asumat’) indicării ‘conspiratorilor’ este de natură să manipuleze, așa cum se întâmplă cu orice afirmația rostită pe jumătate. În fapt, ocolind răspunsurile și prezentând fapte în mod trunchiat, domnia sa se face vinovat tocmai de manipularea pe care le-o impută altora.

De ce vă este atât de frică de suporteri?

Frica și disprețul față de suporteri, care se manifestă la fiecare ieșire publică a conducătorului clubului UTA, îl plasează în incompatibilitate totală cu funcția pe care și-a asumat-o ‘de facto’. Suporterii sunt sufletul acestui club și pretenția de a conduce UTA împotriva acestora este o absurditate. Din păcate am constatat acest resentiment inclusiv în momentul când ni s-a solicitat de către domnia sa, să excludem Suporter Club UTA din structura viitoare a clubului și de asemenea, să le cerem acestora să cedeze clubului drepturile asupra siglei, culorilor și palmaresului UTA-ei. Evident că nu am fost, nu suntem și nu vom putea fi niciodată de acord cu așa ceva.

De ce ocoliți adevărurile incomode?

Președintele ‘de facto’ al UTA-ei se victimizează și acuză conspirații dar omite cu regularitate să recunoască un amănunt: acela că acești ‘conspiratori’ (pentru că bănuim că noi suntem cei vizați) i-au oferit posibilitatea de a continua împreună drumul către viitorul acestui club. Momentul în care am renunțat la a vedea o continuare împreună a fost acela în care ni s-au solicitat condițiile inacceptabile detaliate în punctul de mai sus.

Audit cu datorii ținute ‘pe caiet’?

Observăm că vă lăudați cu un ‘super-audit’ care urmează să vă ‘albească’ imaginea în ochii suporterilor. Suntem curioși cum va accepta o firmă ‘din top 10’ să întocmească un audit serios fără să le puneți la dispoziție toate documentele? Pentru că până acum, cauza pentru care acest audit nu a fost realizat, a fost tocmai refuzul dumneavoastră de a ne pune la dispoziție în mod complet actele financiar-contabile ale clubului precum și alte documente solicitate; de asemenea, evidențe ținute pe caiet, așa cum este practica la Club, nu pot fi analizate în cadrul unui un audit.

Aveți habar ce înseamnă Acord de Confidențialitate?

Am acceptat să semnăm un asemenea acord, însă doar în condiții egale pentru toate părțile. Nu putem semna un asemenea angajament în forma propusă de avocații dumneavoastră. În concret și în realitate, conducerea Clubului ar fi dorit ca, în orice situație, doar dânșii să aibă dreptul de a anunța eventualul eșec al negocierilor cu motivarea că noi nu am fi avut disponibilitatea de a investi pe măsura necesităților Clubului, doar de dânșii stabilite. Practic totul rămânea la discreția lor, față de formularea generală impusă putând oricând să închidă discuțiile cu o motivare pe care noi nu aveam dreptul să o combatem iar dacă am fi făcut-o ni se pretindeau despăgubiri aberante.

Cine ar putea semna așa ceva și cum poate cineva care se pretinde a fi de bună-credință să propună asemenea condiții, mai ales că în urmă cu o săptămână noi ne-am asumat public disponibilitatea de a achita datoriile clubului, solicitând prezentarea în mod transparent a acestora?

Asumați-vă tergiversarea discuțiilor

Pe lângă mistificări și denaturări, interviul la care facem referire, conține și minciuni în cea mai pură formă. Ni se pare hilar ca cineva să facă o acuzație mincinoasă, precum cea că din vina noastră discuțiile sunt blocate, cât timp o asemenea minciună poate fi demontată atât de ușor prin publicarea corespondenței prin email pe care o avem. În ceea ce ne privește, am transmis către avocații dumneavoastră în data de 14.07.2022, cea mai recentă propunere vis-a-vis de acest Acord de Confidențialitate și nu am primit nici până acum un răspuns. Orice om de bună-credință poate trage singur concluziile referitoare la locul unde e plasată responsabilitatea pentru stagnarea discuțiilor.

Rămânem consecvenți, rămânem aici

A trecut o lună de la întâlnirea avută în biroul Primarului Aradului. În acest timp am constatat din partea celui care trebuia să ne fie partener de discuții, doar tertipuri pentru a trage de timp, cerințe absurde în ceea ce privește confidențialitatea, manipulări grosiere aruncate în spațiul public și o continuă provocare și întreținere a unei mentalități de cetate asediată, care este evident că nu face bine nici imaginii clubului și nici celor care susțin activitatea sportivă a acestuia. Pentru noi este clar că cei care conduc clubul se fac în exclusivitate vinovați pentru situația în care ne aflăm și cade în responsabilitatea lor să ia deciziile care să ducă la normalizarea situației. Noi rămânem aici, consecvenți cu toate afirmațiile și faptele noastre anterioare”, se arată în comunicatul emis de Apreutese, Juncan, Vizental și Grad.