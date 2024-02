Contre Giovanni Costantino – Blănuță după victoria cu Dinamo: „Trebuia să marcheze” / „Mulțumesc staff-ului pentru încredere”

FC U Craiova a câștigat primul meci din acest an. Oltenii s-au impus în runda 24 în fața celor de la Dinamo, scor 2-1. Pentru gazde au marcat Bahassa în minutul 13 și , Costantino a vorbit despre jocul lui Blănuță.

Costantino, despre Blănuță după victoria cu Dinamo: “Trebuia să marcheze”

de cei doi marcatori ai oltenilor. După victoria cu Dinamo, scor 2-1, Giovanni Costantino a vorbit și despre Vladislav Blănuță. Tehnicianul s-a arătat supărat pe faptul că tânărul atacant a ratat foarte multe ocazii.

ADVERTISEMENT

“Importantă este victoria. Bauza a dat un gol incredibil. Bahassa e jucătorul cu o calitate incredibilă. S-a descurcat foarte bine. Îmi place că din octombrie jucăm un stil de joc cu mai multe pase.

Blănuță nu are multă experiență. Nu este posibil să nu marcheze. Trebuia să dea 1-2 goluri. Dacă avea experiență, marca!”, a declarat Giovanni Costantino.

ADVERTISEMENT

Blănuță, răspuns după declarația antrenorului de la FC U Craiova

Vladislav Blănuță a fost unul dintre cei mai activi jucători de la FC U Craiova, însă acesta nu a reușit să marcheze. Tânărul atacant al naționalei U21 a mărturisit că a încercat să ajute echipa cu o contribuție la gol, dar a avut ghinion.

“Suntem fericiți pentru cele 3 puncte și pentru faptul că i-am făcut fericiți pe cei din tribune. A fost o partidă grea, mai ales pentru mine, am ratat foarte mult. Am încercat până la final să ajut echipa cu un gol sau cu o pasă decisivă, dar se pare că nu am fost de partea mea astăzi.

ADVERTISEMENT

Cred că nu am fost destul de focusat. Mulțumesc staff-ului că are încredere în mine. Cred că cel mai important este să învăț din asta, iar pe viitor o să înscriu.

Suntem puțin mai liniștiți acum dar nu foarte, clasamentul este foarte strâns și vrem să fim cât mai sus. Ne-am propus să fim cât mai sus. Uneori câștigi, alteori pierzi, dar cel mai importante e să lupți”, a spus Vladislav Bălănuță.

ADVERTISEMENT

În etapa 25, FC U Craiova face deplasarea la Galați pentru duelul cu Oțelul. Duelul va avea loc vineri, 9 februarie, de la ora 17:00. Elevii lui Giovanni Costantino vor lupta pentru a obține a doua victorie din acest an împotriva formației lui Dorinel Munteanu.