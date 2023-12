Contre în direct Robert Niță – Marian Iancu pe tema Rapid și Dan Șucu: „Aoleu, mă faci praf pe unde mă prinzi”

În cea mai recentă emisiune FANATIK SUPERLIGA și Robert Niță. Fostul patron de la Poli Timișoara s-a arătat nemulțumit de modul în care este condus clubul din Giulești. Iancu susține că vrea binele formației din Crângași.

Marian Iancu: “Mă interesează doar Rapid”

“Pe mine nu mă interesează dacă ia FCSB campionatul. Mă interesează că Rapidul stă departe de obiective. Nu mai deschid subiectul dacă este și Robert Niță acolo, pentru că mă critică peste tot pe unde mă prinde.

Sper că cei care au urechi să asculte și de la mine și de la tine (n.r. Robert Niță), să facă bine. Sincer, nu îi critic dorind răul. Eu îi critic dorind binele. Îi aplaud pentru că investesc în copii. Și eu am investit în 400 de copii și am scos trei generații de jucători”, a spus fostul patron de la Poli Timișoara, la FANATIK SUPERLIGA.

Problema giuleștenilor: “Șucu nu știe fotbal!”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Marian Iancu susține că una dintre problemele giuleștenilor este aceea că acționarul majoritar, Dan Șucu, nu cunoaște foarte bine fenomenul fotbalistic. care nu se văd, încă, la club.

“Nu am nimic cu el, nici nu îl cunosc. Prima declarație a mea. pe care mi-o mențin și astăzi este că dacă nu exista domnul Șucu, trebuia inventat. Pentru că Angelescu nu are puterea să ducă un club cu așa mare istorie.

Problema mea este că el nu știe fotbal și ceilalți ar trebui să îl ajute. Sau poate că el apleacă urechea. Nu înțeleg. Au încasat 12 milioane de euro în ultimul an. Unde sunt? Să fim serioși. Eu am fost ca ei. Eu vrăjeli ca astea am mai văzut”, a declarat Marian Iancu.

“Nu trebuia să anunțe că au obiectiv”

“Nu e că mă critică, dar a ridicat mingea la fileu invitaților pe care i-a avut și bravo lui. Înțeleg și ascult ce zice. Dar ca să vă demonstrez că nu am nimic cu Șucu. Dacă el ieșea și spunea că ‘Nu avem obiectiv. Construim, construim și construim’, nu m-ați fi auzit niciodată. Dar anul trecut a schimbat de 4-5 ori obiectivul doar ca să nu se facă de râs.

Vorbesc la nivel declarativ. Nu a realizat nimic din ce și-a propus. Anul acesta a ratat deja 50% din obiectiv. Eu am spus la începutul campionatului că va fi greu cu echipa de atunci. E adevărat că au mai adus și alți jucători, alții au plecat și că sunt și accidentați. Dar ăsta e fotbalul și trebuie să ai 18-20 de jucători de aceeași valoare. Ei aveau 5-6 jucători buni, 1 a plecat și 2 s-au accidentat” a mai spus fostul patron de la Poli Timișoara, la FANATIK SUPERLIGA.

Sfatul lui Marian Iancu și salariile pe care le dădea la Poli Timișoara

La FANATIK SUPERLIGA, Marian Iancu a oferit și un sfat către conducerea celor de la Rapid și a explicat că ar fi încercat să îl țină pe Dugandzic. Omul de afaceri a mai dezvăluit și care a fost cel mai mare salariu pe care îl dădea la echipă: “Trebuia să îl păstreze pe Dugandzic și să îi dea salariu mai mare. Eu dădeam atunci salarii mai mari decât la Steaua. Dădeam și 35-40 de mii de euro salariu.

Îmi doresc ca Rapidul să acumuleze experiență și să aducă oameni de calitate și care au construit. Niculae e un mare Rapidist, e campion, dar nu a construit echipe și nu are experiența necesară. Angelescu la fel. Ce calități are el să vorbească de transferuri. A văzut varza asta pe teren acum 5 ani de zile. Bravo lui că i-a adus până în prima ligă.

Să își aducă oameni care au construit echipe, consilieri măcar. Nu vreau la Rapid și nu sunt în posibilitatea de a face asta. Voi reveni în fotbal. Aștept stadionul de la Timișoara, dar voi intra doar ca acționar. Nu le doresc răul. Eu vreau să îi văd mai puternici. Ideea e că nu trebuia să declare niciun obiectiv.”

Contre în direct Robert Niță – Marian Iancu pe tema Rapid

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, au fost contre în direct între Robert Nișă și Marian Iancu pe tema Rapid. Cei doi au discutat despre obiectivele clubului, despre transferul lui Marko Dugandzic în Arabia Saudită și despre Marius Șumudică ca antrenor în Giulești.

“Domnule Iancu, dumneavoastră știți ce înseamnă Rapidul. În calitate de acționar nu poți să vii și să spui că doar construiești și nu ai niciun obiectiv. Referitor la Dugandzic. Și dumneavoastră ați gestionat un vestiar greu.

Nu cred că poți să îi oferi unui jucător un salariu de 10 lei și altuia 4 lei. Știți ce este în lumea fotbalului și ce discută jucătorii. Ar fi fost o implozie. Transferul lui Dugandzic a fost acceptat pur din motive financiare nu din impotența clubului de a-i da un salariu mai mare. A fost din dorința jucătorului de a se duce la 1 milion pe an și de a lua și clubul niște bani”, a spus Robert Niță.

“Pentru primii doi ani trebuia să facă lucrul acesta și trebuia adus Marius Șumudică 100%. Eu cred că el era cel care prelua complet tot ce se naște ca energie atomică în peluză și în tribuna Giuleștiului și o ducea către echipă. Era un scut chiar și pentru conducere. Mai pleca Dugandzic dacă era Șumudică?

Întotdeauna există un risc, pierderi sau câștiguri. Câștigul cred că era de 100 de ori mai mare. Robert, dacă eram conducător la Rapid nu pleca Dugandzic niciodată. Cu orice risc. Eu sunt șef, nu ei. Eu îi plătesc. Chiar dacă se cutremura vestiarul puțin. Dugandzic ar fi fost golgheter. El a adus echipa sus”, a răspuns Marian Iancu.

