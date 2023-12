Contre aprinse Cristi Coste – Alin Buzărin la Fanatik SuperLiga: „Samayoa abia aștepta să facă penalty cu FCSB!”

Într-o ediție anterioară de FANATIK SUPERRLIGA, Vivi Răchită a fost și el , punând tunurile pe fundașul Nicolas Samayoa, cel care a comis două penalty-uri.

Victoria obținut de FCSB la Iași a născut discuții aprinse

Cristi Coste, moderatorul , și invitații săi s-au contrat pe seama victoriei obținute de FCSB la Iași. Totul am pornit după ce jurnalistul Alin Buzărin a remarcat erorile colosale din apărarea moldovenilor.

”Este foarte greu să nu te detașezi în clasament în momentul în care tu tot întâlnești echipe din astea de la care tu ai transferat unul care încă nu a venit la tine și… Nu la Rapid mă refer, la FCSB.

În momentul în care întâlnești un Sibiu subordonat prin acel transfer, întâlnești un Iași subordonat și el prin acel transfer și mai sunt și niște guatemalezi pe acolo care păreau că abia așteaptă să facă penalty-uri…”, a declarat Buzărin.

„Alin, o dai și tu în aceleași discuții pe care le-am văzut pe site-uri și pe rețelele de socializare de 5 zile încoace. Hai să vorbim până la capăt și de alte exemple care se întâmplă”, i-a replicat moderatorul Cristi Coste.

Câte puncte a câștigat FCSB cu transferurile

”Eu pot să observ că ăla abia așteaptă să facă penalty-uri? Pot să observ că vine unul și îi pune lui Băluță assist? Un brazilian. Eu asta am văzut cum un brazilian a venit și i-a pus lui Băluță pe piciorul de șut”, a continuat Alin Buzărin, iar Cristi Coste i-a răspuns din nou: ”Eu am văzut că Băluță a intrat exact pe traiectoria brazilianului. 11 puncte are acum FCSB pentru că i-a luat Gigi Becali pe ăștia?”

”Nu le are pe toate 11, dar vreo 2-3 are din cauza asta. Jucătorul ăla de la Iași nu era Messi sau Ronaldo, dar nici Băluță nu era Neymar. Am observat că un jucător din Guatemala, înțeleg că l-au și reziliat după aia… Eu pot să bag de seamă lucrurile astea? Nu spun că a fost sau că n-a fost, dar dacă afară e frig acum, mie îmi e frig”, și-a continuat Buzărin discursul.

”Hai să observăm toate lucrurile, nu doar un meci. Hai să observi tot ce se întâmplă apropo de transferuri, este o practică care e în fotbalul românesc. Domnul Dan Șucu a anunțat că-l vrea pe Băluță înainte de meciul cu Farul”, a spus Cristi Coste.

”Băluță care nu joacă, e important și asta. Că una e să iei un titular indiscutabil și alte e să iei unul care stă de ceva timp”, a intervenit și Robert Niță, completat de moderatorul FANATIK SUPERLIGA: ”Problema lui Gigi Becali e că tot ce face spune. Asta a zis și domnul Șfaițer. Eu dacă aș fi făcut un transfer cu FCSB, Craiova, Rapid nu îl anunțam”.

Tunurile pe Leo Grozavu

Contrele au continuat când discuția a ajuns la Leo Grozavu, antrenorul lui Poli Iași, care a scos din lot mai mulți jucători. ”Am ascultat o discuție a băieților de la Sport Total FM cu Leo Grozavu, poate înregistrat, poate direct, nu știu, și el zicea: ‘E foarte greu că un jucător etapa trecută nu l-am avut la Craiova că i-a fost mintea… Etapa asta n-am putut miza pe el’”, a povestit Alin Buzărin.

”Domnul Grozavu ar trebuie să ne spună de ce 6 băieți i-a lăsat pe margine și doar 3 erau accidentați. Că s-a certat cu Claudiu Belu…”, a precizat Cristi Coste, susținut de Robert Niță: ”Să ne spună de ce bagă un jucător de 15 ani și jumătate la 2-1”.

”Aici doream să ajung. Domnul Grozavu de la Iași dă afară 6, îi pune pe lista de disponibilizări, dar niciunul nu a jucat în meciul cu FCSB. Pe Claudiu Belu, pe din ăia care nu au mai jucat de 5-6 etape. Pune-i tată pe ăștia.

Pe Samayoa nu l-ai pus, pe Jatoba nu l-ai pus. O mai asociem cu răceala din lotul FCSB-ului care a lovit exact indezirabilii? Din ăștia de ce nu a răcit niciunul? Pot să-mi pun întrebarea astea?”, a replicat Buzărin.

”Dacă tot doreai să-i scoți din lot și nu sunt răciți, așa cum spui tu, de ce îți ții banca de 5+1? Normal că ți-o completezi că poate ai nevoie. Îți făceai banca de 8 măcar”, a replicat Cristi Coste. ”Foaia de joc îi dă dreptate lui Alin. Ăia nu sunt. Există vreun motiv în spate să nu-i expui”, a precizat și Robert Niță.

FCSB, inspirată să facă transferurile lui Luis Phelipe și Baba Alhassan

”E speculație că ăia 5 nu au fost pe foaie? Nu este. E speculație că Samayoa a făcut două penalty-uri? Nu este. Este speculație că Jatoba i-a dat pasă lui Băluță? Nu este. Eu am comentat cu voi meciul de la Iași și concluzia este că am observat niște lucruri”, s-a apărat Alin Buzărin, la FANATIK SUPERLIGA.

”Alin, ești puțin dezamăgit și supărat, dar eu zic altceva. Indiferent de speculații, de informații, de realitate, FCSB era pe primul loc indiferent de ce se întâmpla. Cu 2 puncte în plus, cu 3, cu 4, dar asta e realitatea”, a declarat Robert Niță.

”Inspirația lor de a face niște transferuri, nu știu cât le vor folosi jucătorii ăștia, exact de la echipele astea, au avut o strategie excepțională, nu este nimic neregulamentar. Nici să facă Samayoa penalty nu e regulamentar, că de aia avem arbitru, să-l dea.

S-a uitat băiatul la VAR a văzut că e pe dungă, dunga face parte din careu, bagă-l înăuntru. Mie așa mi s-a părut că fundașul ăla avea un scop în viață, dacă nu acum poate data viitoare”, a continuat Buzărin.

”Nu te-am auzit să fi spus ceva înainte de meciul Rapid – Farul din tur. În săptămâna meciului e transferat Borza, care se plătesc banii, joacă, Rapidul câștigă”, l-a contrat Cristi Coste. ”Așa este, dar n-a mai făcut unul două penalty-uri. Borza a jucat la Rapid și a jucat bine la meciul lui de debut la Rapid. Mai sunt exemple, fără discuție”, a replicat Buzărin.

FCSB, singura echipă care arată a campioană

”Ce atrage atenția aici și eu cred că pe Alin îl deranjează e că lucrurile astea vin unul după altul. Sunt două etape consecutive în care tu transferi exact de la ăia și se întâmplă niște lucruri. Eu cred că erau mai puține discuții dacă Luis Phelipe juca sau dacă Baba Alhassan juca. Dacă erau în lot, dacă erau pe bancă.

Eu din punct de vedere al jucătorului îi înțeleg foarte bine, nu te expui, te duci de la 2 lei de la o echipă normală, la 10 lei la o echipă care probabil va câștiga campionatul. Pe alți bani, vrei și tu să te protejezi, dar întâmplându-se lucrurile de care amintește Alin există un semn de întrebare. Fără a lua nimic din meritele FCSB-ului și a jocului bun”, a spus Robert Niță.

”Noi ne punem semne de întrebare cam la fiecare meci. Ba o decizie de arbitru, ba o decizie de VAR, ba un ofsaid, ba un fault făcut de Samayoa. Cred că dacă CFR ar fi bătut la Sepsi și Rapid ar fi câștigat meciurile cu Petrolul și Farul nu se mai făcea atâta gălăgie. Problema e că ăia, de FCSB e vorba, câștigă, iar ceilalți se împiedică. Iar distanța s-a făcut 10-11 și deja devine îngrijorătoare chiar dacă se vor înjumătăți punctele”, a precizat Cristi Coste.

”Nici CFR, nici Rapid și nici Craiova nu arată a echipe care să câștige campionatul în momentul ăsta. FCSB arată un pic. Cu un pic poți să câștigi campionatul și cu Urartu iar ai probleme mari în Europa și cu alții ca ei.

Toate cele 3 urmăritoare, li s-a pus eticheta de urmăritoare la titlu că trebuie să fie cineva și urmăritor și rival la titlu, arată rău. Rapidul nu marchează, Craiova face 2-2, 2-2 cu echipele de pe locurile de baraj”, a încheiat Alin Buzărin discuția aprinsă de la FANATIK SUPERLIGA.

Discuții aprinse după succesul FCSB-ului de la Iași