Contre între Gigi Becali și Mihai Stoica din cauza lui Arnold Garita. „Am dat ordin să-l transfere!” / „Nu e la nivelul lui Compagno”

Finanțatorul vicecampioanei României nu vrea ca nimeni să decidă pe banii lui, mai ales că au fost perioade când a lăsat frâiele din mână angajaților săi și lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit.

Transferurile la FCSB, motiv de divergențe între Gigi Becali și MM Stoica

În aceste condiții, Gigi Becali a hotărât să nu mai lase nimic la voia întâmplării și s-a implicat în tot ce înseamnă FCSB. Inclusiv în cazul transferurilor de jucători, acolo unde în mai multe situații a trecut peste părerile managerului general MM Stoica.

Ultima întâmplare de acest gen îl are în prim-plan pe atacantul Arnold Garita de la FC Argeș. Imediat după ce s-a zvonit că fotbalistul camerunez ar putea fi o opțiune pentru ”roș-albaștri”, această variantă.

”Garita e un jucător bun, dar nu cred că e un jucător care să marcheze de la meci la meci. Nu cred că e niciun Malele, mă refer la Malele din perioada sa la Pitești. E un jucător bun, dar nu e la nivelul lui Compagno.

Sunt unii jucători care se descurcă mai bine la echipe care joacă pe contraatac, că tot mă criticase lumea că îl adusesem pe Tatu la Steaua și nu pe Sougou. Ori noi suntem o echipă care avem mai mult mingea, sunt puține meciurile când noi să fim nevoiți să jucăm pe contraatac”, declara oficialul vicecampioanei.

Patronul a dat ordin pentru aducerea lui Garita

Încântat de prestațiile camerunezului și fără să țină cont de părerea prietenului său, finanțatorul ”roș-albaștrilor” acestuia în perioada de mercato din iarnă.

”Mă interesează Garita de la FC Argeș. A fost o chestiune de moment. L-am văzut în meciul cu noi, cu Craiova. I-am și spus lui Dică ‘să vezi ce ne face ăsta…’ Mi-a zis că e puternic, că scoate, dar m-a convins și cu viteza.

Am dat un telefon și așa am dat ordin că vreau ca Garita să fie la iarnă la noi, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis rezolvați problema. Eu dacă văd un jucător care îmi place îl iau. Este un atacant puternic, ăștia îmi plac mie”, a explicat Becali motivul pentru care îl vrea pe vârful din Trivale.

Becali a trecut peste managerul general și l-a adus pe Dawa

Divergențe de opinie între cei doi oficiali au existat și în privința transferului lui , anunțat în exclusivitate de FANATIK. Gigi Becali l-a dorit insistent pe fundașul camerunez născut în Franța și nu a ținut cont de faptul că managerul general a considerat că nu este îndeajuns de bun pentru FCSB.

”Am văzut descrierea făcută lui Dawa. Că e puternic, că dă cu capul şi că e foarte bun pe construcţie. Aici nu e aşa. L-am văzut eu pe construcţie şi are probleme mari de tot. A fost o discuţie mai veche. Am spus că nu e…

Niciun fundaş central din România nu aş propune, că nu e niciunul care să se potrivească profilulului. Pentru mine foarte bun a fost Planic. Din moment ce profilul de jucător pe care îl… care îmi place mie nu e acceptat, atunci îmi văd de treabă. Mă uit la academie, nu avem funaşi centrali nici la academie”, spunea MM Stoica în vară.

Doar că Gigi Becali nici nu a băgat în seamă explicațiile managerului general și a bătut palma cu Valeriu Iftime, omologul său de la FC Botoșani. Mai mult, latifundiarul din Pipera a trimis și o .

”E mai greu să găsești acum fundași centrali. Eu îl luam mai demult, dacă nu mă influențau alții, că tralalala. Eu am pus ochii pe numărul 5, nu știam cum îl cheamă. De acum opt luni, nouă luni. Vedeam numărul cinci și ziceam: ‘Bă, cine e ăsta numărul cinci?’”, afirma Becali, la conferința de prezentare a lui Dawa.

Burcă, motiv de râcă la FCSB

Un alt jucător la care Gigi Becali și Mihai Stoica au avut păreri diferite a fost fundașul Andrei Miron. Finanțatorul FCSB a vrut să-l aducă pe când evolua la FC Botoșani, dar și astfel jucătorul a semnat cu rivala CFR Cluj.

”Mulți m-au acuzat că m-am opus la transferul lui Burcă și că Burcă este un jucător extraordinar. Poate să fie la CFR. E un jucător care se pretează la o echipă care joacă defensiv. La o echipă care construiește, care joacă cu fundașii departe de poartă, nu știu dacă e un jucător care poate evolua la nivel înalt.

Mi se pare lent, mi se pare că are probleme la construcție. Așa văd eu fotbalul. Dar nu eu decid cine vine la FCSB și cine pleacă. Într-o vreme am decis. Asta e situația”, afirma MM Stoica.

A fost una dintre ultimele situații în care Gigi Becali a ascultat de subalternul său, însă când a văzut că Burcă a devenit o piesă importantă la CFR și la echipa națională a făcut din nou la adresa managerului.

”La vară voi încerca să aduc un jucător la FCSB care joacă în Liga 1. E cam cel mai bun pe postul lui și am fost fraier că nu l-am luat când am avut ocazia. A ajuns la o echipă rivală cu noi și îmi pare rău că nu l-am luat. M-am luat după unul și altul. Cine este? Nu vreau să vă spun”, a fost reacția lui Gigi.

Cedarea lui Miron nu a fost pe placul lui MM Stoica

O situație similară s-a întâmplat și cu Mike Cestor. Becali a ținut să-l aducă pe fundașul francez în perioada în care acesta evolua la Astra Giurgiu, însă a ținut cont de recomandările lui MM Stoica și nu l-a mai transferat. În cele din urmă jucătorul a fost luat în vara lui 2019 de CFR Cluj.

Divergențe între cei doi au existat și la cedări de jucători. Și aici vorbim despre plecarea în vară a lui Andrei Miron, care mai avea încă 6 luni de contract cu FCSB. Deși putea să-l păstreze până în iarnă, Becali a decis să-l vândă la Hapoel Haifa.

Mutarea nu a fost deloc pe placul lui Mihai Stoica, acesta considerând că momentul cedării lui Miron a fost greșit ales. ”Nu l-aș fi lăsat să plece acum pe Miron. S-a accidentat și Cristea și se potriveau perfect datele. Până rămânea liber Miron, în iarnă, își revenea Cristea”, preciza managerul general.