Contre Niță – Balaj după penalty. „Nea Roberto?” / „Da, domnul Cristi!”

Cristi Balaj a fost extrem de nemulțumit de arbitraj după înfrângerea cu 1-3 în fața Rapidului. Dialog încins și ironii ale fostului mare arbitru.

Cristi Balaj, vehement după penalty-ul primit de Rapid în startul meciului cu CFR Cluj: „Cădere cu efect întârziat”

Cristi Balaj și-a spus oful și critică dur maniera de arbitraj de la partida din Giulești: „Din păcate ultima impresie contează și nu am evoluat așa cum ne-am dorit, motiv pentru care trebuie să-i felicităm pe cei de la Rapid. Evoluția lor în repriza a doua a fost una bună, însă sunt dezamăgit pentru că puteam închide jocul în prima repriză.

Am început meciul de la 0-1 în urma unei lovituri de pedeapsă și consider că atacantul de la Rapid nu a căzut din cauza atingerii lui Lovro, pentru că nu se poate vorbi de lovire acolo sau pierdică ori împingere.

Acel contact și acea cădere cu efect întârziat din punctul meu de vedere nu se încadrează în ceea ce dorește UEFA, fotbalul modern și cei de la Comisia de Arbitri. După părerea mea, atacantul a căzut că a dorit el, nu din cauza atingerii adversarului. Eventual l-a șters cu piciorul pe pământ”.

Cristi Balaj, contre cu Robert Niță: „Ai pălărie?”

Robert Niță nu a putut însă să se abțină și a intervenit în discuție: „Și VAR-ul ce?! Bună dimineața, Cristi. Ai pălărie? Ceea ce am văzut eu la meci, recunosc nu am văzut reluările azi-noapte… Îmi cer scuze că nu te-am prins în pauza meciului să te salut, am vorbit doar cu Bogdan Mara. Este contact, Cristi. Cade teatral sau nu, aicea putem discuta…

Tensiunea a început să crească în studio: „Nea Roberto?”, „Da, domnul Cristi!”, i-a răspuns ironic rapidistul. Apoi Balaj a intervenit: „La arbitraj am argumente, crede-mă!”. „Eu vorbesc mai mult fotbalistic. Tu ca specialist”, s-a apărat din nou Niță.

Cristi Balaj argumentează din nou și replică: „Și VAR-ul atunci când este contact intervine cum i-a spus Kyros. Același lucru ni l-a spus și la meciul Farul – FCSB. Este mult prea puțin pentru a acorda o lovitură de pedeapsă. Dacă cineva din studio spune că a căzut atacantul din cauza apărătorului… Fotbalul este un sport de contact și deci se acceptă”.

Fotbalul, UEFA, Comisia de Arbitri spune că fotbalul este un sport de contact. Faptul că atingi sau ștergi un jucător care cade cu efect întârziat, după ce realizează că a fost atins de apărător nu se sancționează”.

„O să ne umplem cu plăpumi și pături după meci dacă are acoperire”

Apoi Cristi Balaj a avut o declarație care a stârnit hohote de râs în studio: „Acum că are acoperire regulamentară să fie sănătos. Să se bucure arbitrul. Are acoperire. O să ne umplem cu plăpumi și pături după meci că noi ne acoprim.

Adrian Ilie e dezamăgit de modul în care fotbaliștii „cerșesc” penalty-uri: „Să știi că ai dreptul cu acest căzut. Eu am impresia că atacanții cad și prea ușor. Dar spune-i și tu lui Birligea, la faza cealalată, să nu se ferească de portar, să cadă și el. Ca să câștigi un meci trebuie să faci, nu e chiar așa”.

„Asta e diferența cu jucătorii noștri. Doresc să dea gol nu să primească lovituri de pedeapsă. Ei doresc să înscrie”, a mai spus oficialul lui CFR Cluj,

