Contre pro şi contra Gigi Becali după dezastrul FCSB din Europa: “O să-l vedem pe bancă!”. Video

FCSB a încheiat participarea în Conference League cu încă . Roş-albaştrii au părăsit competiţia pe uşa din dos, cu doar două puncte obţinute şi golaveraj: 3-18, cel mai slab din competiţie.

Contre pro şi contra Gigi Becali după dezastrul FCSB din Europa: “Faci ce spune Becali rămâi, nu faci, nu rămâi”

Gigi Becali a ajuns la al treilea antrenor în acest sezon la echipă, iar în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a fost discutată în contradictoriu maniera de a conduce a patronului FCSB.

Dănuţ Lupu susţine că nimeni nu poate să îl influenţeze pe , care ar trebui să angajeze un antrenor pe care să îl lase să lucreze. În acelaşi timp, fostul fotbalist de la Dinamo laudă investiţiile lui Gigi Becali:

“La Steaua, nu poate să îl influenţeze pe Gigi Becali. Faci ce spune Becali rămâi, nu faci, nu rămâi. Dar uite, omul nu are niciun fel de problemă. Poate suporterii sunt supăraţi, el este pe plus. Garantez că este pe plus. Dacă era pe minus, dădea echipa. Nu o mai ţinea.

A reuşit să îi schimbe cineva vreodată deciziile lui Gigi Becali? Dacă vreau să fac un bloc, îmi iau un inginer, un constructor. Dacă vrei să faci fotbal, iei un antrenor. Atâta timp cât tu nu laşi un antrenor să îşi facă meseria şi antrenezi tu, acestea sunt consecinţele.

“De ce nu încearcă cineva să îi spună: «Hai să aducem antrenorul ăsta şi să îl lăsăm un an de zile»”

Eu m-am întâlnit cu Meme şi i-am transmis… de ce nu încearcă cineva să îi spună: «Hai să aducem antrenorul ăsta şi să îl lăsăm un an de zile. Du-te în treaba ta».

Pe de altă parte, este de lăudat. Voi aţi văzut ce a făcut la Berceni? Este cea mai frumoasă bază. Cine mai plăteşte 30-40.000 de euro salariu în România? Că tot spunem de ce nu avem fotbal în România? Păi copiii ăia care iau 30-40.000 de euro salariu îi doare în … şi îl lasă să facă ce vor din el”, a spus Dănuţ Lupu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“Genul de antrenor care trebuie FCSB-ului nu o să vină niciodată la ei”

În discuţie a intervenit şi jurnalistul Alin Buzărin, care a dezvăluit că la FCSB nu va veni niciodată un antrenor de care echipa are nevoie, tocmai din cauza stilului de a controla tot a lui Gigi Becali:

“El pierde bani în anul ăla, aşa o să zică. Genul de antrenor care trebuie FCSB-ului nu o să vină niciodată la ei. Cum au fost zilele astea: Ciobotariu, Neagoe, băieţii ăia sunt un fel de antrenori. Doar antrenorii gen marionetă o să meargă acolo”.

“Atunci să antreneze el. O să îl vedem pe bancă”

Dănuţ Lupu a lansat şi o ipoteză prin care spune că nu este exclus ca la un moment dat Gigi Becali să stea pe banca celor de la FCSB:

“Atunci să antreneze el. O să îl vedem pe bancă. Să îl sune pe nea Mihai (n.r. Mihai Stoichiţă, aflat în studio) acuma. Eu nu cred că el ar accepta. Sau dacă accepţi şi spui: «acestea sunt condiţiile mele, nu le respecţi, plec!». Dar, fotbalul românesc fără Gigi Becali ar muri. Cumpără fotbalişti pe bani mulţi, a adunat cei mai buni tineri”, a conchis Lupu.