Copiii spun lucruri trăsnite i-a schimbat viața, dar Virgil Ianțu nu a acceptat din prima să prezinte emisiunea: „Nu mă interesează”

Majoritatea românilor îl cunosc pe Virgil Ianțu din emisiunea Copiii spun lucruri trăsnite cu care a făcut istorie în televiziune. Cu toate acestea, prezentatorul a acceptat cu greu propunerea producătorilor de a face parte din proiect.

Virgil Ianțu nu a vrut să prezinte Copiii spun lucruri trăsnite, emisiunea care i-a schimbat viața

Copiii spun lucruri trăsnite a fost o emisiune produsă de Prima TV care s-a bucurat de un succes răsunător în România. Virgil Ianțu era chiar la începutul carierei sale când a primit de la Cristian Burci oferta de prezenta show-ul.

ADVERTISEMENT

Pentru că era încă tânăr și nu devenise tată la acea vreme, Virgil Ianțu a povestit în podcast-ul lui Cătălin Măruță că nu a vrut să se implice în proiect. Părerea i s-a schimbat complet după ce a văzut o casetă video cu modul în care producția de televiziune se desfășura în Statele Unite ale Americii.

„Eu am spus ‘nu’ și când Cristi Burci a venit și mi-a aruncat pe masă un pliant. Mi-a zis, ‘Uite, asta e următoarea emisiune pe care o s-o faci, e o emisiune cu copii’.

ADVERTISEMENT

Am spus, ‘Nu! Ce să fac eu într-o emisiune cu copii? Eu nu am copil, nu mă interesează, nu am vreo chimie cu copiii’.

Mi-a zis să mă duc să văd o casetă. Originalul era american, cu Bill Cosby. Când am văzut despre ce e vorba, ce presupune, m-am dus la el și i-am spus că vreau s-o fac”, a povestit Virgil Ianțu.

ADVERTISEMENT

Virgil Ianțu a recunoscut că după ce a văzut cât de mult îndrăgesc oamenii emisiunea, s-a bucurat că i s-a oferit șansa să facă parte din proiectul Copiii spun lucruri trăsnite. În prezent, el a reluat formatul și sub numele de Copiii spun.

De ce nu a făcut Virgil Ianțu nunta? Și-a cerut iubita de soție în urmă cu 16 ani

Virgil Ianțu și iubita sa, Roxana Alexandru, formează un cuplu de 20 de ani și au împreună un copil, pe Jasmina. Cu toate că prezentatorul chiar în ziua în care s-a născut fiica lor, nunta nu a avut loc nici 16 ani mai târziu.

ADVERTISEMENT

Virgil Ianțu a explicat că nu consideră atât de important să-și oficializeze relația. Are familia pe care și-ar dorit-o și asta îi este de ajuns. Totuși, nu exclude posibilitatea ca nunta să aibă loc în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

„Anul ăsta, anul viitor, să fie și o stare…Uite ce idee, să facem nunta când face și Jasmina. Nu trag de timp. Duc viața ca lumea, duc o viață de familie cum cred eu că ar trebui să existe. Eu o respect foarte tare, îi spun de un milion de ori că o iubesc”, a declarat Virgil Ianțu.