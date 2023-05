Copil de 7 luni găsit într-o pungă de plastic în Dolj. Polițiștii vor să afle cum a murit bebelușul, deși în primă fază se pare că moartea copilului nu a fost violentă. Asta, pentru că moartea copilului ar fi fost cauzată de o boală, lucru rezultat din necropsia efectuată de specialiști.

Copil de 7 luni găsit într-o pungă de plastic în Dolj

Copilul de șapte luni a fost găsit într-o zonă de vegetație deasă, iar acum polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat de fapt. Mai mult, se știe cine e mama copilului, pentru că polițiștii au fost alertați chiar de către bunicul bebelușului, alertat că nu își găsește nepoțelul. Aceasta are 15 ani și se pare că i-ar fi mințit pe anchetatori, conform

care au constatat că apelantul locuieşte în aceeaşi casă cu nora sa, o minoră de 15 ani, din judeţul Mehedinţi, care le-a declarat poliţiştilor că nu-l mai găseşte pe fiul său de 7 luni. Întrucât au existat suspiciuni cu privire la cele declarate de mamă, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Oraşului Segarcea, Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, au fost efectuate căutări în proximitatea locuinţei, iar cadavrul minorului a fost găsit într-o zonă cu vegetaţie deasă, fiind pus într-o pungă de plastic. Cadavrul copilului a fost transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei, rezultatul fiind că moartea a fost patologică şi neviolentă”, a anunţat IPJ Dolj.

În luna martie a acestui an, un caz similar atrăgea atenția polițiștilor. Atunci, cadavrul unui bebeluș era găsit la groapa de gunoi din Oravița. “Numai mamă nu poate fi cea care aruncă un copil la gunoi”, declara femeia care a găsit punga în care se afla bebelușul mort. Polițiștii din Oravița o căutau atunci pe mama copilului care și-a abandonat fetița la groapa de gunoi a orașului.

de la Reșița pentru a afla dacă micuța era moartă când a fost pusă în sac sau a murit asfixiată sau prin alte violențe. Anchetatorii cred că cineva a mers la groapa de gunoi și a aruncat sacul, pentru că groapa de gunoi e la o distanță destul de mare de zonele locuite.

“A venit gunoiul de pe oraş. maşina de gunoi care a descărcat şi ulterior noi selectăm reciclabilul. Întâmplător, într-un sac, a venit colegul şi mi-a spus că este un copil. Mi-a zis că este în sac. Am deşertat sacul şi am găsit copilul într-un sac menajer negru, învelit într-o perdea. Am anunţat autorităţilor. Să ştiţi că avem o grămadă de căţeluşe care îşi poartă puii în gură. Numai mamă nu poate fi să arunce cu copilul la gunoi”, a declarat femeia care a găsit copilul.

În urmă cu mai mulți ani, un bebeluș murea într-un mod similar la Satu Mare, după care era aruncat la groapa de gunoi a orașului. Cea care a făcut descoperirea macabră a fost o femeie care căuta mâncare. Cadavrul a fost transportat atunci la morga spitalului Județean Satu Mare pentru a fi efectuată necropsia.

La fața locului ajungea atunci o echipă de criminaliști a Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare, care a ridicat cadavrul copilului. Cercetările au arătat atunci că bebelușul fusese născut la termen, însă era neclar dacă a murit din cauze naturale, sau nu. ”Abia după ce vom afla rezultatele necropsiei ne vom putea pronunţa dacă a fost sau nu pruncucidere”, explicau polițiștii.

Tibi Boroș, om al străzii, crede că micuțul a ajuns la groapa de gunoi într-o pungă transportată de gunoieri, fără știrea lor. ”Ştiu că ieri a fost găsit cadavrul, era într-o pungă, mort. L-a adus maşina Florisalului şi aşa a ajuns la groapa de gunoi“, a explicat omul străzii. Cea care l-a găsit, a fost șocată să vadă ce e în pungă: ”Cami vine în fiecare zi aici, excepţie fâcând duminica, când nu se lucrează”.