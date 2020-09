Cornel Dinu, dezvăluiri despre revenirea la Dinamo: ”Până acum sunt doar cuvinte”

Fostul mare fotbalist Cornel Dinu a făcut dezvăluiri despre o posibilă revenire a sa într-o funcție de conducere la Dinamo București.

Clubul din Ștefan cel Mare a fost preluat de investitori spanioli, dar noul patron Pablo Cortacero nu a amintit nimic despre o înregimentare a ”Procurorului”.

Fostul internațional s-a declarat mulțumit de creșterea vizibilă de joc a lui Dinamo după ce pe banca tehnică a fost instalat Cosmin Contra și au fost transferați câțiva jucători.

Dezvăluiri despre o posibilă revenire a lui Cornel Dinu la Dinamo

”În familie am învățat să nu mă duc nicăieri dacă nu sunt invitat. Sunt mare amator de muzică italiană și-mi place melodia ‘Parole, parole’. Deci deocamdată ce se scrie e fals, nu cunosc nimic”, a dezvăluit Cornel Dinu care sunt șansele să revină la Dinamo

”Aseară scriam un articol și mi-am amintit că am luat un 10 la limba română, comentând nuvela Alexandru Lăpușneanu. Mi se potrivește citatul: ‘Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau’”, a continuat el la emisiunea Liga Digi Sport.

”Nu mă iau după zvonuri, am o părere foarte bună despre Spania și spanioli. Alexandru Vogel a înființat Dinamo, a luat jucători din toată țara și a făcut o echipă după modelul sovietic. Prin intermediul lui, l-am cunoscut pe Santiago Bernabeu, prieten cu generalul Franco, și am cunoscut toată Spania, oameni deosebiți.

Până acum sunt doar cuvinte, sunt în Consiliul de Administrație la Dinamo pentru că sunt acționar. E adevărat, acționar minoritar. Am acțiuni simbolice. Cu Negoiță am vorbit de câteva ori, voia să-mi dea 100 de mii de euro pentru ele. Am zis că nu au preț, sunt neprețuite pentru mine.

Faptul că s-au adus jucători spanioli e foarte bine. Am prieteni care-mi pot spune despre ce e vorba în fotbal, nu numai la Dinamo. Spaniolii ăștia se crucesc când văd ce cumpărături fac fotbaliștii români, ei permițându-și o apă plată. Vadim zicea: ‘Dacă tot v-ați dat diplome, dați-vă, bă, și bacalaureatul’. Fac o paralelă și spun: ‘Dacă tot sunteți fotbaliști profesioniști, faceți și școala primară a fotbalului’.

Ca declarații, ca intenții, sună foarte frumos. Pe noi, dinamoviștii, ar trebui să ne convingă faptele. E nevoie de răbdare, e o nebuloasă în hârtii. A fost o afacere mai mult decât rentabilă pentru familia Negoiță. În fiecare an, au luat câte 1,2 – 1,5 milioane de euro din facturi”, a încheiat Dinu.

