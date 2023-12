Cornel Dinu îl distruge pe Andrei Nicolescu după Dinamo – U Cluj: „N-are educația de a discerne în fotbal”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, ”Procurorul” nu s-a ferit să-l desființeze pe Andrei Nicolescu, un conducător depășit de situație care nu are nicio treabă cu fenomenul fotbalistic, potrivit lui Cornel Dinu. Mult mai pesimist este Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA fiind de părere că echipa va retrograda cu siguranță la finele sezonului.

Cornel Dinu îl distruge pe Andrei Nicolescu după Dinamo – U Cluj

”Vă spun sincer, doar un miracol, nu neapărat prin prisma jocului, dar și că celelalte de deasupra s-au dus la 10-14 puncte de Dinamo, credeți că se mai pot salva? Realist?”, a transmis Horia Ivanovici. Cornel Dinu a comentat această situație și a explicat de ce Dinamo, sau alte echipe, sunt paralele cu performanța: nu au oameni competenți în staff și nici în conducere.

, din punctul ăsta de vedere se poate orice. Punctele înjumătățite vor veni cam 6. Problema e că în general în fotbalul nostru profesionist după 1990, noi ca societate am intrat complet nepregătiți. Au fost niște ani în care fotbalul socialist era la egalitate cu cel profesionist.

Să ne aducem aminte de marea echipă a Ungariei din 1954, Cehoslovacia, Steaua, Dinamo, Craiova, iată prin ce trec acum. Cred că există o lipsă de profesionalism în managementul fotbalului nostru. În anii 90 s-a trăit din ce s-a creat în anii 80, adică jucători, o anumită formă de educație fotbalistică, cu nimic mai prejos decât ce se întâmpla de decenii în societatea noastră.

Un City sau un , preparatori fizici, analiști, analiști video, au 100 de scouteri minim. Există totuși un șef care calculează cine vine, ce pregătire are, ce calități au, noi nu stăm rău, avem câteva team-workuri tehnice acceptabile la echipele de club. Fotbalului românesc îi lipsește capacitatea administrativă a celor care conduc, la PSG există 15-20 de oameni, finanțiști, șeful scouterilor, ne lipsește managementul administrativ al cluburilor. De exemplu la Dinamo, jucătorii care sunt luați, am văzut cine este acest Nicolescu, din păcate el nu are posibilitatea de a discerne calitățile specifice pentru posturile pe care evoluează fotbaliștii”, a explicat Cornel Dinu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cornel Dinu, ironii la adresa jucătorilor lui Dinamo

Mai apoi, în stilul caracteristic, Cornel Dinu nu s-a ferit să-i ironizeze pe jucătorii lui Dinamo, fotbaliști lipsiți de valoare care nu pot face nimic ca această echipă să se salveze. ”De exemplu, la primul gol din minutul 4, săracul adus de la Clinceni a dorit acolo pe lângă Nistor. La fel cam și ceilalți, Bena, Grigore, cei care îi aleg sunt oameni care nu au practicat fotbalul, nu știu că un apărător îl iei dacă are deposedare, marcaj, plasament, săritură de cap. La un mijlocaș mai bine luau pe Iglesias pe cântăreț, că a fost junior la Real Madrid.

Cum să-l iei pe Abdallah, e bun doar într-o moschee atunci când face imamul slujba la 5 după amiaza. Acești căutători de talente fac parte din staff-ul administrativ al echipei. La Real Madrid au Harvard, la noi e total diferit. La noi conducerile sunt ori dictatoriale, ca la FCSB, același lucru și la CFR când se supără Varga, același lucru și la FCU și la Universitatea, așa zisă, pentru că Universitatea e FCU. Problema e că nu suntem pregătiți să avem oameni care să creeze echipele de administrație a fenomenelor”, a concluzionat Cornel Dinu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

