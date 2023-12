Cornel Fugaru ar fi împlinit 73 de ani! Artistul și-a ținut secretă boala care l-a ucis

Cornel Fugaru, marele compozitor și cântăreț, era un împătimit al rock’n’roll-ului. Era un om vesel, la petreceri dansa până dimineață, iar diagnosticul de care suferea a rămas secret până în ziua de azi

Marele compozitor Cornel Fugaru s-a născut pe data de 2 decembrie 1940. Pe 13 iulie 2011 a murit, răpus de o boală cumplită. Nimeni nu a știut ce are sau cât de grav a fost. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Marius Țeicu și Monica Anghel ne dezvăluie detalii neștiute despre marele compozitor.

Bebe, așa cum îi spuneau, organiza niște petreceri unde toată lumea se distra până dimineață. Un om foarte sensibil și vesel, avea o căsnicie fericită alături de cântăreața Mirela Voiculesc-Fugaru, de care s-a îndrăgostit pe loc. Cornel Fugaru și-a ținut secretă maladia cronică gravă de care suferea și nimeni nu a știut că va muri atât de rapid.

Marius Țeicu, dezvăluiri despre Cornel Fugar

Cornel Fugaru declara, într-un interviu, că prin anii ’60 formațiile de rock erau cât se poate de obstrucționate. La Conservator trebuia să se ascundă, împreună cu câțiva colegi, să nu-i prindă profesorii că studiau jazz-ul și rock-ul. Pentru asta puteau fi și exmatriculați. Pe afișe, marele compozitor se trecea Bebe Corneliu și își punea perucă, să nu fie recunoscut.

“Bebe era un prieten pe care te puteai baza, cuvântul dat era cuvânt dat, era un om foarte corect. Legat de meserie pe lângă faptul că era deosebit de talentat, era și un om care făcea totul cu mult profesionalism și cu o mare pasiune. Avea un respect pentru meseria de compozitor , nu făcea niciodată rabat de la calitate atât în compoziții cât și în orchestrații.

Noi am fost prieteni buni, de familie. Ne făceam reciproc vizite cu soțiile având și un cerc comun de prieteni. Eu și Bebe ne sunam des, vorbind în special despre fenomenul muzical, dar și despre programele muzicale pe computer.

Cum apărea ceva nou, o clapă, un sintetizator, îmi luam eu, își lua și el, sau invers. Bebe era mai mare cu vreo 5 ani decât mine și era deja foarte cunoscut cu trupa lui, Sincron. Eu abia mă îndrăgostisem de muzica ușoară. Până atunci, în Consevator, eram preocupat de muzica clasică. Am sărbătorit și multe revelioane sau zile de naștere împreună”, ne povestește Marius Țeicu.

“Foarte rapid a fost, nu eram pregătiți pentru așa ceva”

Pe data de 13 iulie 2011, compozitorul Cornel Fugaru pierdea în fața unei boli cumplite, la Spitalul Elias din București. Nici după moartea lui nu s-a aflat adevăratul diagnostic de care a suferit marele artist.

“Nu am știut că era bolnav. Am vorbit cu el când își făcea acele analize care au ieșit atunci rele și nu am mai apucat să vorbim după. Foarte rapid a fost. Înainte analizele îi ieșiseră foarte bune, nu eram pregătiți pentru așa ceva”, declară Marius Țeicu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Dansa rock’n’roll extraordinar”

Mirela Voiculescu, devenită Fugaru, a ajuns la București deoarece câștigase niște premii muzicale. Ea studiase medicina, dar destinul a decis altceva. Cornel Fugaru a văzut-o cântând și s-a îndrăgostit de ea. s-a reapucat de stomatologie după moartea marelui compozitor.

“Lui îi plăcea mult rock’n’roll-ul, dar și dansa extraordinar. Ce nu-i plăcea era momentul în care o muzică de proastă calitate era foarte difuzată la posturile de Radio și Televiziune.

Am fost deseori pe aceeași scenă la diverse festivaluri, când luam câte un premiu. În vara lui 1990 sau 1991 am fost amândoi la Mamaia pe scenă, alături și de alți compozitori: Moculescu, Cristinoiu, Dragomir și Dan Dumitriu într-un show conceput de Titus Munteanu intitulat Orchestra Compozitorilor”, își amintește Marius Țeicu.

Monica Anghel: “Îi sunt recunoscătoare pentru asta”

a fost prietenă foarte bună cu Cornel Fugaru. El a scris, special pentru ea, piesa ‘Spune-mi’, o superbă melodie de dragoste. Au câștigat, împreună, 11 premii internaționale, iar la petreceri Monica spune că era omul care dansa până dimineață.

“Pe Cornel Fugaru l-am întâlnit prima dată în ’86, la Festivalul de la Mamaia. Evident că știam cine este, dar ne-am apropiat când el la scris muzica pentru Liceenii rock’n’roll. Vocea aceea feminină este a mea. I-am plăcut foarte mult și am rămas în relații foarte apropiate, apoi am devenit foarte buni prieteni cu el și cu Mirela.

Cornel Fugaru a însemnat extraordinar de mult pentru mine și înseamnă în continuare. El mi-a oferit una din cele mai frumoase piese de dragoste, ‘Spune-mi’. M-a onorat pentru că a scris special această piesă pentru mine și vocea mea. Îi sunt recunoscătoare pentru asta”, ne spune Monica Anghel.

“Dansam extraordinar de mult”

Mirela Fugaru și soțul ei, compozitorul Cornel Fugaru, au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri muzicale ale anilor ‘80. S-au cunoscut într-o emisiune de-a lui Tudor Vornicu. Pentru că nu au respectat protocolul din studio, de la vremea respectivă, au fost interziși la televiziune.

“Am avut multe întâmplări frumoase pentru că mergeam împreună la foarte multe concursuri internaționale. În toate deplasările alea ne-am apropiat extraordinar de mult. Era un om foarte sensibil și foarte vesel. Îmi amintesc cum mergeam la ei acasă, de ziua lui, pentru că Mirela avea grijă să-l sărbătorească de fiecare dată.

Făcea niște mese absolut impresionante și dansam extraordinar de mult. Și Revelioane am făcut la el în casă. Pot spune, cu toată dragostea și recunoștința față de Mirela și de Bebe, că am avut o relație de prietenie extraordinar de frumoasă”, declară Monica Anghel, în exclusivitate pentru FANATIK.