Cornel Păsat, cel mai cunoscut striper din România, între disperare și depresie: ”Mă târam pe scenă”

Cornel Păsat între depresie și disperare atunci când a avut primul accident grav din viața lui, pe scenă. Din cauza unui ulei scurs de la o mașină de fum, cunoscutul coregraf a alunecat și și-a rupt genunchiul. Au urmat luni întregi de chin și disperare, și o proteză de titan.

Cornel Păsat, adevăruri pe care nu le-a spus vreodată

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Cornel Păsat, liderul trupei Flamingo Boys, își amintește de cele mai cumplite perioade din viața lui. Genuchi rupt, artroză de gradul 4 sau meniscurile rupte, prin asta a trecut cunoscutul coregraf și a suferit enorm.

A intrat în depresie, a avut curaj să ceară ajutorul un psiholog iar acum ne spune că nu s-a retras din dans și nici nu are de gând deocamdată. Cornel Păsat ne vorbește despre soția lui, Bianca, și ne spune ce lucruri importante a învățat odată cu nașterea fiului sau, Dryas.

Celebrul coregraf își aduce aminte de cel mai greu moment din viața lui, pierderea tatălui și mărturisește că a plătit de două ori pentru aroganța pe care o căpătase în urma succesului. Cornel Păsat recunoaște că nu se da în lături de la treburile femeiești din casă și că, în tinerețe, a avut un mare succes la doamne și domnișoare.

Cornel Păsat: “Apar și încercări grele”

Majoritatea oamenilor nu înțeleg ce presupune meseria ta, cât de grea e și ce riscuri prespune. În primul rând ești dansator profesionist, ce presupune acest lucru?

-Un dansator profesionist trebuie să aibă ureche muzicală, memorie bună, motricitate. Trebuie să cunoască multe stiluri de dans, de la breack dance la hip hop. Și cel mai important este, ca în orice meserie, să o facă din pasiune și cu multă autodisciplină. Dorința de a excela pe scenă vine în urma multelor ore de studiu La noi se fac minim 4 ore de muncă pe zi. Apar și încercări grele, accidentări ușoare, întinderi și crampe până la rupturi de ligament și artroze de gradul 4. Eu, de exemplu, am o proteză de titan la genunchi. Sau apar probleme la coloana vertebrală, cervicală care vin în urmă unor neatenții sau de la partener, când faci o priză cu un grad mare de risc.

Cornel Păsat a crezut că i s-a încheiat cariera după o accidentare

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, de neuitat?

-Momentul când mi-am rupt genunchiul și toată lumea râdea crezând că așa este coregrafia. Ideea este că m-am ridicat până la urmă, pentru că aveam de dansat rock’n’roll. Și când l-am pus jos, piciorul s-a dus în față, de rupt ce era. M-am speriat și au urmat operațiile, cârjele, depresiile. Atunci am crezut că s-a terminat cariera mea de dansator.

Apoi am avut glezna ruptă, meniscurile și artroză de gradul 4. Nu e ușoară viața de dansator. Cariera asta se termină destul de repede. Eu sunt o excepție pentru că mulți de retrag pe la 30 de ani, noi ieșim la pensie pe la 45 de ani maxim.

Dar un moment frumos, emoționat, ai avut?

-Da, la Sala Palatului în 2005, la spectacolul produs sută la sută de mine, cel cu ‘Flamingo Boys’. Mi-a trimis până și Adrian Sârbu scrisoare de felicitare. Vârful carierei mele pe scenă a fost însă în 1998, când am devenit coregraf și am făcut primul meu festival la Corbeanca, cu TVR1. Am lucrat cu artiști foarte mari, u, Dida Drăgan, Elena Cârstea. Apoi în 2000, când abia îmi reveneam după ligamentoplastie, am avut cea mai mare provocare. A trebuit să fac Festivalul de la Mamaia în doar 2 săptămâni. 20 de dansuri, 20 de artiști, cu o trupă de doar 12 balerini. Trupa se numea ‘Sangria’, îl aveam și pe Edi Stancu acolo.

“Am leșinat de durere și toată lumea râdea”

Ce s-a întâmplat când ți-ai rupt genunchiul?

-Era niște ulei pe scenă, de la mașină de fum. Am aterizat pe picior și mi-am rupt genunchiul de tot, atunci am făcut prima dată depresie. Am leșinat de durere și toată lumea de acolo râdea. Mă târam pe scenă și ei credeau că glumesc, dar eu nu mă puteam ridica pentru că eram ușor incoștient.

Trebuie odihnă și alimentație sănătoasă. Eu nu m-am retras încă din dans și aș vrea să dansez cât mai mult. Scena este viața mea, artiștii vor să rămână în viața artistică cât mai mult timp posibil. Încă trag de mine cât pot că să prelungesc viața asta frumoasă.

“Aș vrea să mă dezvolt în direcția actoriei”

Cum ce te ocupi acum?

– . Eu prezint spectacolele mele, am fost prezentator tv foarte mult ani. Am avut prima emisiune de striptease din România. Am o firmă de organizări evenimente și impresariat plus atelierul de croitorie pe care îl folosesc acum pentru uz personal. Croiesc pentru dansatori, copil sau Bianca. Am un atelier foto video unde îmi fac pozele pentru afișe. O sală de repetii acasă, unde fac și repetiții dar și fitness. Soția mea își ține antrenamentele personale în acea sală. Sincer, aș vrea să mă dezvolt în direcția actoriei.

“Datorită fiului meu am întinerit cu 20 de ani”

Cum este tăticul Cornel Păsat? Ce ai învățat, până acum, de la băiețelul tău?

-Este fericit și mândru de Dryas. Are un lipici fantastic la oameni. Peste tot unde mergem este sociabil și vesel, toți oamenii îl îndrăgesc imediat. Datorită lui am învățat să am un stil de viață sănătos și organizat iar când am trecut la diverisificare am învățat să mănânc sănătos. Orele de masă și de somn fixe iar calitatea vieții mele s-a îmbunătățit major. De la programul haotic cu nopți pierdute am devenit organizat și disciplinat. Mai simt mult mai bine, am renunțat la fumat în perioada aceea. Datorită fiului mei am întinerit cu 20 de ani. Momentele petrecute împreună sunt cele mai importante. Am învățat inocența, dragostea necondiționată, bucuria vieții.

Despre jumătatea lui: “Am simțit o chimie perfectă și o atracție deosebită”

Ce înseamnă Bianca pentru tine? Îți mai aduci aminte prima voastră întâlnire?

-Bianca înseamnă totul, iubire și devotement, mama lui Dryas, ‘amanta’, partenera de viață neprețuită. Prima dată când ne-am văzut eram la un casting pentru , ‘Cine te iubește’. Am simțit o chimie perfectă și o atracție deosebită. Bianca avea o motricitate deosebită, o memorie și o coordonare fantastice. La orice casting se duce reține foarte repede coregrafia, o ajută și faptul că a făcut gimnastică. Este o femeie extrem de talentată, disciplinată, frumoasă, sexy și foarte muncitoare.

Care este cea mai importantă calitate a soției tale ?

-Este o mamă foarte atentă și iubitoare.

“Apar conflicte dar la noi eu cedez de obicei, cam tot timpul de fapt”

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-În orice familie apar conflicte dar la noi eu cedez de obicei, cam tot timpul de fapt. Suntem ca apa și focul, ea este focul. Ce am învățat în viață este că trebuie să dai dovadă de maturitate și tact ca bărbat. El trebuie să știe să încaseze și să cedeze. Trebuie să lași de la tine chiar dacă ai dreptate. Stă în inteligență să poți să ajuți omul care are o problemă și nu o înțelege. Trebuie să aplanezi conflictele, nu să le duci mai departe. Cel mai bine e să taci, să asculți și să nu judeci, să-ți aduci aportul și să-ți înțelegi partenerul de viață. Când există momente dificile e bine să încerci să le aplanezi sau să le ignori, să elimini stresul din viața cotidiană.

“Nu mă dau în lături de la treburile femeiești”

Cum este soțul Cornel Păsat? Speli vase, dai cu aspiratorul, faci piața?

-Cred că sunt un soț responsabil și polivalent. Știu să zidesc, să fac tâmplărie, lipesc țevi, schimb singur o pompă de apă. Evident, știu să repar jucăriile lui Dryas. Nu mă dau în lături de la treburile femeiești. Dau cu aspiratorul, spăl vasele, le fac cu drag pe toate și sunt de părere că trebuie să faci cât mai multe în gospodărie. Să ne completăm eforturile ca să avem o viață liniștită. Fiecare face ce poate, îl sprijină pe celălalt. Este foarte important să fii independent în tot ce faci.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Am avut o copilărie normală, cu bune și mai puțin bune. Nu am fost un exemplu de cumințenie. Când greșeam tata, care era mai sever, mă mai altoia. Mamei îi spuneam toate secretele. Când eram foarte mic, la 3, 4 ani, aruncam toate lucrurile pe geam. Eram fascinat de ele cum cad. Când am mai crescut am fost diagnosticat cu bronșită astmatiformă și nu aveam voie să fac sport. Așa că fugeam de acasă și mă duceam să joc fotbal și să fac lupte libere la ‘Steaua’.

“Îmi era rușine și frică să nu fiu prins”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Nu mi-a plăcut niciodată să copiez, sunt Fecioara și nu-mi place riscul. Îmi era rușine și frică să nu fiu prins. Eram invidios pe care care copiau, dar eu preferam să iau o notă mică decât să copiez. Nu era pentru mine.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată la 5 ani, aveam în gazdă o studentă, o blondă superbă. O chema Mia și mă lua la ștrand cu ea. Arăta ca în ‘Baywatch’, eram tare mândru și fascinat în prezența ei, nu puteam să-mi dezlipesc ochii de la ea.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Pe la 16 ani, dansam la Casa de cultură a Ministerului de Interne. După care am început să câștig bani și din alte meserii.

“Se spunea că nu sunt făcut să fiu bărbatul unei singure femei”

Cum te-ai descrie, sincer, până la căsătorie, fidel sau infidel?

-De când mă știu am avut succes la fete. Se spunea că nu sunt făcut să fiu bărbatul unei singure femei, dar, contrar aparențelor, am avut numai relații de lungă durată. Am mai călcat și eu greșit în tinerețe, eram nesăbuit, dar nu am făcut pe nimeni să sufere. Dacă tot am făcut ceva am încercat să nu deranjez. Discreția contează foarte mult când e vorba de așa ceva.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi place foarte mult să gătesc. Prepar în mod frecvent caracatiță, creveți, biftec tartar, paste cu de toate.

“A făcut cancer la 45 de ani, s-a chinuit un an de zile, la propriu”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Când a murit tata. A făcut cancer la 45 de ani, s-a chinuit un an de zile, la propriu. Cancerul determină una din cele mai cumplite morți, a fost greu. Era fix atunci când aveam nevoie de sprijin, de răspunsuri. Spiritual, prin rugăciuni, încercam să iau legătura cu el, să mă consult în momentele importante din viața mea. Mă gândeam că mă ascultă și că mă ajută. Într-o zi am înțeles că trebuie să mă descurc singur și să-mi ajut familia așa că am început să muncesc în diverse domenii, inclusiv pe șantier.

“Am înțeles atunci că nu sunt imbatabil și am făcut cunoștință cu depresia”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Au fost cel puțin 2 momente când am înțeles că aroganța nu este un lucru bun. Când credeam că sunt în apogeul carierei și Dumnezeu mi-a dat o palmă și mi-am rupt ligamentele. Am înțeles atunci că nu sunt imbatabil și de neoprit și am făcut cunoștință cu depresia și cu alte lucruri foarte grele.

Cariera mea iar a mers bine până în 2013, când iar am fost arogant, am crezut că am reușit, casă și nevastă și succes în carieră. Tot ce îmi lipsea era un copil, dar nu s-a întâmplat, lucrurile au degenerat. Iar am intrat în depresie și disperare. Dar până la urmă, după toți anii de tristețe și dezamăgire, știu că am luptat și că a meritat. Am un copil minunat și sunt recunoscător pentru tot ce am.

“Bianca și Dryas sunt viața mea”

Ai mers și la psiholog?

-Da, am fost, și nu a fost ușor pentru că e greu să te deschizi în fața unui străin, să îi spui probemele tale. Mi-am înfrânt rușinea și temerile și am mers să-mi rezolv problemele care erau deja foarte grave. Acum am învățat să trăiesc fiecare clipă și să mă bucur de ea, să aplanez certurile inutile, să ofer cât mai mult spijin familiei. Bianca și Dryas sunt viața mea.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Profesional sunt foarte multe lucruri. Sper să prindă contur și proiectul cu actoria, vreau să fac soectacole la anul în martie, la Sala Palatului. Să dau drumul la școala de dans, să investesc în dezvoltarea mea personală, profesională și culturală. Trebuie să iau totul pas cu pas și vreau să petrec timp alături de Dryas și Bianca.