Cornel Sfaițer, atac cu talpa la adresa lui Ovidiu Hațegan: „În 27 de ani de carieră nu am văzut așa ceva”

. La finalul partidei, Corner Sfaițer, președintele formației din Moldova, s-a arătat dezamăgit de prestația arbitrului de centru, Ovidiu Hațegan.

Cornel Sfaițer, reacție vehementă la adresa lui Ovidiu Hațegan: „În 27 de ani n-am văzut așa ceva”

Președintele lui Poli Iași nu l-a menajat pe arbitru român la interviul de la finalul partidei. Sfaițer e de părere că Homawoo, fundașul celor de la Dinamo, trebuia eliminat după intrarea dură asupra lui Luca Mihai, fotbalistul moldovenilor, .

„Înfrângere usturătoare. Am fost la băieți și i-am felicitat, în condițiile în care am jucat în 10 oameni 70 de minute. Am 27 de ani de când sunt în fenomen și nu am văzut un asemenea arbitraj.

Nu mă așteptam la așa ceva de la Ovidiu «Hoțegan». A dus meciul într-o direcție. Am primit multe mesaje de la oameni de fotbal. Bouhenna are tâmpla umflată, a fost faultat înainte să ia roșu. Arbitrul i-a dus pe adversari peste noi.

Dinamo nu avea nevoie de asemenea arbitraj. Noi luptăm până la capăt. Chiar și la pauză i-am încurajat pe jucători, nu e ușor să joci cu om în minus de la jumătatea primei reprize.

Pentru Luca Mihai am avut emoții cum nu am mai avut. I-am văzut și pe părinții lui. E la spital, sângerează la ureche și nu aude momentan. Sperăm să fie bine. La asemenea fază trebuia eliminare”, a declarat Șfaițer, la finalul partidei.

Cornel Sfaițer: „Luptăm până la capăt”

Președintele moldovenilor crede în continuare în salvarea de la retrogradare și nu concepe ca Poli Iași să joace în liga a doua din sezonul viitor.

„Suntem în luptă cu Dinamo, Botoșani, Craiova. Mai sunt 5 jocuri cu presiune, s-a văzut presiunea și la Dinamo. Chiar dacă aveau om în plus, s-a văzut presiunea, s-au chinuit.

Mai sunt 5 jocuri și cred că ne putem salva de la retrogradare. Am fost în vestiar și toți jucătorii vorbeau de arbitraj.

Am încercat să-i liniștesc, mai avem 5 finale de jucat și luptăm până la capăt. O să vedem Politehnica în Superliga în sezonul viitor, așa cred”, a mai declarat președintele celor de la Poli Iași.