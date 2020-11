Corneliu Papură, din nou pe banca Universității Craiova! Forțat de Rotaru să lucreze cu omul cu care s-a certat

Corneliu Papură este „mantaua de vreme rea” a Universității Craiova, fiind deja la al treilea mandat, iar acum este forțat de Mihai Rotaru să lucreze cu omul din cauza căruia a plecat ultima oară de la echipă, cu doar câteva luni în urmă.

Mihai Rotaru a fost șocat de demisia lui Corneliu Papură, care fiind foarte orgolios din fire, a refuzat să apleneze confictul din interior și a preferat să demisioneze, însă patronul Universității Craiova s-a repliat rapid și l-a numit pe italianul Cristiano Bergodi.

După demisia lui Bergodi, Corneliu Papură revine surprinzător la echipă, într-un moment dificil și încearcă să îi mențină pe olteni în fruntea clasamentului din Casa Pariurilor Liga 1.

Corneliu Papură e forțat de Mihai Rotaru să lucreze cu omul din pricina căruia și-a dat demisia

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate motivul pentru care Corneliu Papură a demisionat cu doar câteva luni în urmă, la începutul lui iunie și se pare că motivul este un conflict cu medicul echipei, Claudiu Stamatescu, cu care a avut un schimb dur de replici, iar acum este nevoit să lucreze din nou cu el.

Folosindu-se de faptul că primise mână liberă de la conducerea clubului pentru a se implica în tot ceea ce este la echipă, Papură a adoptat o atitudine complet deplasată, așa cum FANATIK aflase din surse din sânul echipei, iar antrenorul Universității Craiova avea un limbaj foarte agresiv față de staff-ul medical al echipei, condus de Claudiu Stamatescu.

Acest lucru a fost considerat inacceptabil de Mihai Rotaru, după ce a aflat ce cuvinte le adresa Papură lui Claudiu Stamatescu și celorlalți oameni din staff-ul medical: “Jigodii”, “marș”, “javre”, iar conducerea clubului a încercat să îl facă pe antrenorul Universității să își ceară scuze. Acesta însă a refuzat în mod surprinzător și a deci să își prezinte demisia, producând un șoc la echipă.

Cine este Claudiu Stamatescu, omul din cauza căruia a demisionat Corneliu Papură

Staff-ul medical al Craiovei e format din Claudiu Stamatescu, fost medic şi al echipei naționale, unul dintre cei mai apreciați și respectați medici sportivi din România, cu o experiență de peste 30 ani în medicina sportivă și din kinetoterapeuţii Ovidiu Blendea, Marius Minae, Cătălin Tudor și Aurel Tufan, iar Papură se pare că a acceptat să lucreze din nou cu oamenii pe i-a jignit și din cuza cărora a preferat să își dea demisia decât să își ceară scuze.

Chiar dacă Papură a declarat că lucrurile s-au rezolvat între el și Stamatescu, cu siguranță există încă tensiuni, iar acum cei doi sunt forțați să lucreze din nou împreună și deși antrenorul Universității Craiova a continuat să lucreze în club, nu a mai lucrat în mod direct cu doctorul echipei din acel moment.

Mihai Rotaru a fost foarte afectat de gestul făcut de Corneliu Papură, pe care l-a susținut necondiționat, iar acum a decis să îi mai dea încă o șansă, antrenorul Universității Craiova fiind la al treilea mandat pe banca tehnică a echipei.

Corneliu Papură, „mantaua de vreme rea” a Universității Craiova. Antrenorul este la al treilea mandat pe Oblemenco

Papură a fost tot timpul alături de Universitatea Craiova, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor de după Revoluție. A jucat pentru alb-albaștri aproape 10 ani, timp în care a evoluat în nu mai puțin de 226 de meciuri, iar după ce și-a încheiat cariera de jucător a răspuns pozitiv de fiecare dată când a fost chemat să își ajute clubul care i-a oferit totul și pentru care a dat ce are mai bun.

Actualul antrenor al oltenilor și-a început cariera de antrenor la Alro Slatina, iar din 2013 a lucrat în cadrul clubului Universitatea Craiova. Mai întâi a fost antrenorul echipei în Liga a doua, antrenor al echipei secunde, coordonator al Centrului de Copii și Juniori și director sportiv.

În vara lui 2018, a fost demis de la echipa a doua a clubului, după ce Craiova a terminat abia pe locul cinci în Liga a treia, chiar dacă mai mulți jucători promovați de el au ajuns la prima echipă.

În 2019, a revenit ca antrenor principal al Universității Craiova, dar Papură și-a dat demisia după conflictul cu Claudiu Stamatescu și a fost înlocuit cu Victor Pițurcă. După scurtul mandat al fostului selecționer, Mihai Rotaru s-a orientat către Cristiano Bergodi, iar după plecarea italianului a decis să îl readucă la echipă ca antrenor interimar pe Corneliu Papură, în așteptarea lui Mirel Rădoi.

Declarațiile lui Corneliu Papură la prezentarea oficială pentru al treilea mandat pe banca Universității: „Nu s-a pus problema de negocieri acum, am acceptat să vin pentru că am știut că pot face lucruri bune”

Ce a declarat Papură după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Eu nu am plecat de la club (n.a. după părăsirea băncii tehnice), doar că nu am apărut. Lucrurile au mers la fel, eu am încercat să fac lucruri bune. Nu s-a pus problema de negocieri acum, am acceptat să vin pentru că am știut că pot face lucruri bune. Regăsesc echipa cu jucători noi, pe care încă nu-i cunosc, uman vorbind. Sunt lucruri normale, trebuie să ne adaptăm unii cu alții Eu sunt aici, nu mă deranjează că se vorbește despre alți antrenori. Eu încerc să fac tot ce depinde de mine pentru a pregăti meciul de la Botoșani. Sperăm să aducem titlul la Craiova, îmi doresc din tot sufletul”

Cariera lui Corneliu Papură a stat sub semnul Universității Craiova:

226 de meciuri în tricul alb-albastru

în tricul alb-albastru 13 goluri marcate

marcate 1 titlu de campion (1990) și 2 Cupe ale României (1991, 1993)

(1990) și (1991, 1993) cel mai tânăr jucător al României la Campionatul Mondial din SUA și are 12 meciuri sub tricolor

