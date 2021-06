Cosmin Contra pune în cârca jucătorilor eșecurile naționalei: „Responsabilitatea pe teren e doar a lor!”

Fostul selecționer consideră că orice antrenor are partea lui de vină atunci când rezultatele bune întârzie să apară, însă este de părere că și jucătorii sunt vinovați pentru rezultatele slabe.

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra a vorbit și despre perioada recentă petrecută la Dinamo, regretând că s-a alăturat proiectului și spunând despre spanioli că sunt doar niște „impostori”.

Cosmin Contra pune în cârca jucătorilor eșecurilor naționalei

Cosmin Contra spune că și jucătorii sunt vinovați pentru eșecurile : „Fiecare antrenor are principiile lui și metodelele lui. Din punctul meu de vedere, ok, poate nu avem rezultate, dar pe viitor putem avea rezultate. Dacă Mirel crede că mergând pe principiile pe care el le dorește la națională, trebuie să avem încredere că se va întâmpla la un moment dat.

Se pare că jucătorul român, când îi ajunge cuțitul la os, deciziile pe care le ia se întorc împotrivă. Am încercat să remediez acest lucru, dar se întâmpla acest lucru destul de des la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Încerci să vorbești cu ei, să le explici să joace cum au jucat în prima repriză, dar ei sunt cei care iau deciziile în definiitiv, ei sunt pe teren”.

„Până la urmă, nu e doar antrenorul, jucătorii sunt principalii actori care trebuie să intre pe teren și să joace mai dezinvolt și din punctul ăsta de vedere se vede acum în rezultate.

Schimbul ăsta de generație se face greu. Nu e ușor să faci un schimb de generație și să ai rezultate din prima. Antrenorul încearcă să pună din partea lui tot și să pregătească meciul, dar responsabilitatea pe teren e doar a jucătorilor”, a mai spus Cosmin Contra la TV DigiSport.

ADVERTISEMENT

„Cum să joci când tu ai buget de 7 milioane de euro”

„Păi, unde suntem noi ca fotbal, nici nu vorbesc de Champions League, dar de când nu ne-am mai calificat într-o competiție europeană principală. Fotbalul românesc e foarte departe de ceea ce se cere în fotbalul mondial.

Haideți să facem o campanie națională, împreună cu Guvernul, cu toți din sport… nu mă refer doar la fotbal… o să vedem la Jocurile Olimpice și o să vedem că o să fim foarte departe, pentru că nu am mai investit în sport demult.

Cum să joci tu când ai buget de 7 milioane de euro împotriva unei echipe cu buget de 70-80 de milioane de euro pe an”, .

Fostul selecționer a vorbit și despre perioada recentă petrecută la Dinamo, pe care o regretă: „N-am văzut ce făceau spaniolii și îmi pare rău că am crezut orbește în niște oameni.

ADVERTISEMENT

Singurul meu regret e că am crezut în ei, pentru că sunt niște impostori, iar eu am fost păcălit să iau parte la nenorocirea pe care au pus-o la cale. Mă deranjează că multă lume vorbește fără să știe prin ce am trecut eu, pentru că m-am lovit de niște impostori”.