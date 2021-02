Cosmin Olăroiu, foarte aproape de despărțirea de Jiangsu. Ce decizie au luat chinezii

Cosmin Olăroiu este aproape de despărțirea de clubul la care antrenează din 2018, Jiangsu Suning. Tot în această perioadă chinezii au luat și o decizie care va afecta denumirile cluburilor profesioniste care activează în prima ligă.

Tensiunile dintre tehnicianul român și club datează de mai demult, Olăroiu declarându-se nemulțumit de modul în care conducerea echipei s-a comportat după cucerirea titlului de campioană.

Informațiile cu privire la viitorul antrenorului în China sunt contradictorii, personal Olăroiu afirmă că revine la echipă, în timp ce presa locală susține că Jiangsu a fost preluată de Fulvio Pea.

Noile reguli impuse de Federația Chineză de Fotbal obligă cluburile să își schimbe denumirea în cazul în care numele sponsorilor apare în titulatura oficială. Așadar Jiangsu Suning va deveni Jiangsu FC. Suning Holdings Group este implicată și în fotbalul european, compania deține totodată echipa Inter Milano din Serie A.

Deși Cosmin Olăroiu a declarat că va reveni în China, presa de acolo îl dă pe Fulvio Pea, directorul Academiei de fotbal de la Jiangsu, drept înlocuitor al acestuia. Motivul invocat este unul mai vechi și anume că Olăroiu nu și-a rezolvat conflictul avut cu patronul clubului.

Se pare că totuși lucrurile nu sunt 100% decise, antrenorul fiind hotărât să revină la echipa alături de care a cucerit titlul de campion în China: “Eu am bilet pentru data de 2 februarie către China. Sunt pregătit să merg pe data de 2!”s, a declarat Cosmin Olăroiu la TelekomSport.

Cosmin Olăroiu nemulțumit de tratamentul primit la Jiangsu

“Nu cred că mai putem accepta umilinţele prin care am trecut. La noi problemele au existat, există şi nu ştiu cât vor mai continua, pentru că va fi foarte greu în condiţiile astea să avem continuitate. Am pierdut deja un jucător foarte important pe Teixeira.

Sunt dezamăgit, foarte dezamăgit. După ce am câştigat titlu, în afară de cei care am participat la câştigarea titltului, am primit un mesaj de la preşedinte prin secretara lui în care mi-a zis felicitări şi atât. În rest, nimeni. Dar au făcut poze cu trofeul, s-au bucurat, mai mult ca noi pentru că noi nu am făcut pentru că nu am mai avut posibilitatea asta. Nu a existat nicio sărbătoare, nicio festivitate nimic.

A fost cel mai trist titlu pe care l-am câştigat eu. Şi cea mai grea experienţă din viaţa mea ca antrenor pentru că am fost pus în ipostaze dificile de oameni care ar fi trebuit să ne susţină”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru sursa citată.