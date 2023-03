Costel Gâlcă, discurs fără menajamente despre fotbalul românesc: ”Sportul costă, iar clasa de mijloc nu-și permite”

Pentru Espanyol, Costel Gâlcă a rămas un nume de referință. Și nu doar pentru că a evoluat sub culorile celui de-a doilea club ca importanță din Catalunya, ci și pentru că a fost primul antrenor al echipei în ”era Chen”. Mărturie stă și vizita colegilor spanioli de la AS, care l-au intervievat referitor la situația delicată pe care o traversează actualmente echipa.

Costel Gâlcă a dezvăluit pentru spaniolii de la AS ce-i lipsește fotbalului nostru: ”România trebuie să facă un pas înainte la juniori”

Espanyol este pe primul loc deasupra zonei retrogradării. Și tremură serios pentru viitorul său pe prima scenă. Căci doar despre Elche se poate spune că este condamnată.

În timp ce nu mai puțin de 9 echipe sunt într-un ecart de 6 puncte și vor lupta să evite pozițiile 18 și 19 care duc în eșalonul numărul doi. Pentru Costel Gâlcă, situația nu pare o surpriză.

În opinia sa Espanyol plătește tribut faptului că repetă greșeli pe care le-a mai făcut. Inclusiv când era el pe bancă. Speră însă, după cum , că și-acum, precum s-a întâmplat sub conducerea sa, echipa se va salva.

Dincolo de echipa catalană, Gâlcă a vorbit și despre cariera sa. Fără contract după despărțirea de saudiții de la Al-Hazem, spune că . Dar nu s-au concretizat, nu neapărat din pricina condițiilor financiare. Și a făcut o radiografie a situației actuale din fotbalul nostru.

”Am avut oferte din țară. Nu am ajuns la o înțelegere din multe motive, și nu financiare, pentru că-mi place să antrenez. Ci aspecte sportive sau de infrastructură.

În țara mea sunt echipe de primă divizie care nu au facilități. Se construiesc stadioane, dar nu și baze complete. Doare acest lucru, dar sper ca lucrurile să se schimbe în viitor. Căci nici Academiile nu sunt la un nivel înalt.

”Trebuie să te califici la un Campionat European sau la o Cupă Mondială”

Au fost aici, în România, antrenori spanioli și italieni care au predat modelul lor. Cei din generația mea au preluat filosofia din anii petrecuți în Spania și au încercat să o transpună.

Așa cum s-a întâmplat și cu alți colegi care au jucat în Germania și Italia. Dar și cultura noastră este diferită. România trebuie să facă un pas înainte la juniori. Are nevoie de mult mai mult. Este logic.

Generația noastră a ajuns sus datorită pregătirii care a existat la vremea respectivă, în timpul comunismului. Acum, copiii stau în casă. Și nu mai sunt atât de multe parcuri sau terenuri, iar sportul nu mai este gratuit.

A face sport costă bani, iar oamenii din clasa de mijloc din România, care au mai mulți copii, nu-și permit să îi dea la sport. Înainte se putea, iar pe stradă învățam multe lucruri.

Oamenii își amintesc cu drag de generația noastră, dar totul e foarte îndepărtat. Ne doare foarte mult. Eu sunt în lumea asta, implicat în fotbal, și doare când echipa ta națională nu este unde era odată.

La categoria Under 21 am obținut niște rezultate, dar nu și la echipa de seniori. Trebuie să te califici la un Campionat European sau la o Cupă Mondială.

Societatea are nevoie de un stimulent, fie că e vorba de fotbal, înot sau tenis. Țara are nevoie de modele de urmat”, a spus Gâlcă pentru AS.