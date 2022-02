Costică Buceschi, primul interviu din postura de selecţioner al Turciei: “Fiecare antrenor visează să pregătească naţionala! A lui sau alta”. Exclusiv

a făcut pasul de la Kastamonu la naţionala Turciei. În prima parte a sezonului a antrenat la campioana Turciei, iar apoi a făcut pasul la prima reprezentativă, alături de care are obiective îndrăzneţe.

Costică Buceschi, noul selecţioner al Turciei!

Campion al României în 2014 cu Baia Mare, echipă pe care a dus-o în sezonul trecut pe treapta a doua în Liga Florilor şi pe , Buceschi nu este străin nici de experienţa pe banca echipelor naţionale.

A fost antrenor secund în două rânduri, între 2015 şi 2017, respectiv în 2019, de fiecare dată colaborând cu Tomas Ryde. La Campionatul Mondial din 2015, Costică Buceschi a luat bronzul alături de naţionala României, ultimul mare rezultat al naţionalei de fete.

Acum, tehnicianul a acceptat o nouă provocare şi a povestit pentru FANATIK cum a făcut trecerea de la campioana Turciei la naţională, care sunt obiectivele, de ce nu s-a întors în Liga Naţională în această iarnă şi de adaptarea în străinătate.

“A fost o strategie de comun acord pentru că preşedintele de la Kastamonu este vicepreşedintele Federaţiei”

Cum a fost trecerea de la Kastamonu la echipa naţională a Turciei?

– Foarte simplu. A fost o strategie de comun acord pentru că preşedintele de la Kastamonu este vicepreşedintele Federaţiei şi preşedinte pe partea feminină. Ei au o regulă pe care o respectă şi selecţionerul naţionalei trebuie să fie într-un singur loc. În momentul în care m-au întrebat dacă vreau să antrenez naţionala şi eu am răspuns afirmativ, au căutat să respecte regula pe care o au.

“Contractul meu este pe 6 luni de zile şi oficialii vor să mai continui încă doi ani”

Ce obiective aveţi la naţională?

– În acest moment nu sunt foarte măreţe. Este un preşedinte nou, suntem un staff nou la echipă. Vrem să vedem care sunt opţiunile şi care este nivelul lotului care a evoluat în calificări. Mai avem patru meciuri de calificare la Euro cu Suedia, Serbia şi Islanda. Vreau să scoatem maximum din aceste jocuri fără să forţăm nota şi să ne impunem obiective foarte măreţe. Contractul meu este pe 6 luni de zile şi oficialii vor să mai continui încă doi ani, unu plus unu. O să vedem care sunt condiţiile. O să mai avem Campionatul Mediteranean, în iunie-iulie, şi Jocurile Islamice, la finalul lunii iulie şi începutul lui august. O să aducem jucătoare din lotul de tineret la cele două competiţii, iar apoi o să avem mai multe proiecte prin care să încercăm să ridicăm handbalul din Turcia.

“Am avut mai multe oferte. Nu vreau să dau nume, dar le mulţumesc tuturor celor care m-au contactat”

Aţi fost tentat de o revenire în Liga Naţională? Aţi avut ceva oferte…

– Vreau să le mulţumesc tuturor echipelor din România care m-au contactat. Începând cu luna decembrie, am avut mai multe oferte. Nu vreau să dau nume, dar le mulţumesc tuturor celor care m-au contactat. Fiecare antrenor care se apucă de această meserie are ca vis să antreneze naţionala. Fie că este a ţării lui sau alta. Mi s-a oferit această şansă după patru luni de zile de stat în Turcia. Oamenii ăştia care au văzut ce am realizat, nu ca rezultate, pentru că în Champions League nu au fost rezultate bune, dar a fost o schimbare în atitudine şi în pregătire care i-a convins să lucrăm împreună şi la naţională.

Obiectiv: calificarea la un turneu final!

Este un obiectiv pe termen mai lung calificarea la un turneu final?

– Ei îşi doresc acest lucru şi eu am venit cu acest gând. Acolo ţinteşte toată lumea şi trebuie să încercăm să ajungem acolo. Este greu să facem asta peste noapte, cum, la fel, a fost greu la Kastamonu să facem lucruri extraordinare în Champions League. Din ce am vorbit până acum şi sper să rămânem pe aceeaşi lungime de undă este să avem răbdare şi rezultatele vor veni.

“Condiţiile sunt de performanţă”

Cum v-aţi adaptat în Turcia?

– Condiţiile în Kastamonu sunt foarte bune pentru performanţă. Există o sală nouă, cu toate dotările. Lumea este deschisă. Din păcate, lotul pe care l-am găsit nu a fost pregătit de Champions League. Am încercat să mai aducem jucătoare care să ajute şi să ridice nivelul. Au apărut problemele cu devalorizarea lirei turceşti. Au fost probleme care au afectat echipa din Kastamonu. Au mai plecat jucătoare străine. Condiţiile de la naţională sunt foarte bune, au un loc al lor unde vin toate loturile. Hotel, sală şi sediul Federaţiei în aceeaşi locaţie. Din acest punct de vedere, condiţiile sunt de performanţă. Dar handbalul nu este încă la acelaşi nivel de popularitate cu baschetul feminin sau voleiul. Încercăm să dăm un suflu nou şi să avem rezultate pentru că acestea dau cea mai bună reclamă.

