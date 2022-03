Costin Craioveanu a izbucnit după ce Mihaela Cernea a depus actele de divorț. Ce acuzații îi aduce solistei

Mihaela Cernea, solista trupei Class, a mărturisit săptămâna trecută că a depus actele de divorț la Judecătoria Sectorului 5 din Capitală. La acel moment, Costin Craioveanu a declarat că el nu știe nimic despre subiect și că nu a primit nicio înștiințare oficială.

Costin Craioveanu a răbufnit după ce Mihaela Cernea a dezvăluit că divorțează

La începutul anului 2022, după ce a condus sub influența alcoolului și a avariat mai multe mașini parcate, a ieșit la iveală faptul că Mihaela Cernea obținuse un ordin de restricție împotriva soțului său.

ADVERTISEMENT

Atunci, bărbatul nega vehement că și-ar fi lovit soția. Cu toate acestea, zilele trecute, la Judecătoria Sectorului 5 din București. Vedeta a pus piciorul în prag și nu a putut trece peste violența soțului său.

La aflarea veștii, pictorul a declarat că nu vrea să divorțeze de solistă și că o iubește, mai ales că Mihaela Cernea i-a dăruit doi copii.

ADVERTISEMENT

Costin Craioveanu i-a adus Mihaelei Cernea mai multe acuzații

Pare că lucrurile s-au schimbat între timp, iar Costin Craioveanu a publicat în cursul nopții de marți, 23 martie, un mesaj pe Instagram, în care face mai multe acuzații la adresa Mihaelei Cernea.

Bărbatul îi reproșează soției sale că oferă declarații false și trece cu vederea lucrurile bune pe care el le-a făcut pentru familia sa. Mai mult, Costin Craioveanu susține că a fost cel rănit, atunci când a încercat să se implice în creșterea fiicei sale.

ADVERTISEMENT

„De ce ai stat, iubita mea, cu mine?”

Vezi această postare pe Instagram

„Ce a fost , nimic nu va mai fi …Să iubești un om 21 de ani și să faci dragoste cu el zilnic și nimic din cele spuse pe la ziare și judecători să fie 15% adevăr?

De ce ai stat, iubita mea, cu mine? Dacă nu mă iubești…de 21 de ani? De când v-am construit case, v-am dus în toate vacanțele din Europa…cu iubire și cu cele mai mișto mașini, hoteluri.”, a scris Costin Craioveanu pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Pictorul afirmă că nu este un om violent și că nu a făcut altceva decât să apare liniștea familiei sale. Acesta a declarat că nu mai poate picta cu mâna dreaptă din cauza altercației izbucnite pe 12 ianuarie, în fața sălii de fitness deținută de

ADVERTISEMENT

„Eu nu mi-am bătut niciodată soția, doar am făcut dragoste cu ea. Și are și doi super copii. Eu pictez și am grijă de oameni fără familii.

Din când în când, mai ‘bat’ și mă apăr de câte un țăran din Sălăjean, care se bagă peste familia mea. Mâna mea dreaptă nu mai poate picta, că mi-au rupt-o în față sălii de fitness… Doar voiam să știu cu cine pleacă Leia mea la ski. Restul e vrăjeală! Cine mă cunoaște știe ce fel de om sunt!”, a adăugat pictorul.

Costin Craioveanu și Mihaela Cernea au fost căsătoriți 18 ani

Pictorul Costin Craioveanu și Mihaela Cernea s-au căsătorit în 2004. Împreună au doi copii, un băiat, Leon, în vârstă de 17 ani, și pe Leia, care are 14 ani.