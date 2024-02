Adrian Mutu vrea să readucă titlul în Gruia. CFR Cluj este în urmărirea liderului FCSB, aflat înaintea etapei la 10 puncte distanţă de ardeleni. Iar .

Crezi că arbitrajul va decide lupta la titlu? Adi Mutu a spus de ce i-e frică în finalul de campionat

Adrian Mutu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA de arbitrajele din SuperLiga. Antrenorul celor de la CFR Cluj este sigur că nu există greşeli intenţionate şi singurul lucru de care e preocupat în acest final de campionat e prestaţia propriei echipe:

ADVERTISEMENT

“Nu cred că arbitrii greşesc intenţionat. Pentru unii, asta e valoarea. Eu vreau să îi sprijin, nu este uşor pentru ei. Iar noi suntem foarte concentraţi pe chestiile astea, vorbim prea mult de arbitraje.

Dăm prea multă importanţă. Arbitru trebuie să fie o persoană neutră, să nu se simtă. Actorii principali joacă, tu doar îi arbitrezi. Şi noi şi presa îi face, aşa cum şi presa vorbeşte prea mult de antrenori.

ADVERTISEMENT

“Nu mă îngrijorează greşelile arbitrilor, mă îngrijorează echipa mea”

De mine, de X, de Y. Am văzut titlu: «Mutu contra lui Dorinel». Eu cât am stat ca jucător în Italia nu am văzut un titlu: «Capello contra lui Prandelii». Da puteam să văd un titlu: «Del Piero contra lui Mutu».

Ne ducem într-o zonă în care vorbim prea mult de arbitraj, de antrenori, când actorii principali sunt jucătorii. Nu mă îngrijorează greşelile arbitrilor, mă îngrijorează echipa mea.

ADVERTISEMENT

În sens că sunt preocupat de echipa mea. Nu cred că se face ceva voit. Nu cred că cineva îşi riscă nu numai cariera, ci şi viaţa în general. Exclud aşa ceva, avem arbitri buni şi unii foarte buni.

“Atâta timp cât nu avem şi nu investim într-o tehnologie care îţi dă clar… la noi vezi nişte linii trase”

Sunt ca şi fotbaliştii, la diferite nivele. Refuz să cred aşa ceva. Au fost greşeli, dar nu cu tentă. Nu am văzut nici pro, nici contra, în general. Au fost diverse interpretări.

ADVERTISEMENT

Mă gândesc la . În toate unghiurile pe care le-am văzut, mingea nu pare să fi intrat în poartă. Nu avem nici tehnologia care să ne ajute. nu ştim nici zona aia roşie, liniile cum sunt trase.

Nu mai spun “goal line”, nu ştim dacă mingea a intrat total sau nu în poartă. Atâta timp cât nu avem şi nu investim într-o tehnologie care îţi dă clar… la noi vezi nişte linii trase.

Nu cred că Rapid e favorizată de arbitri. O să înceapă tot felul de discuţii, iar acolo intri cu toate armele”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.