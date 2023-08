Crima din Mangalia, noi dezvăluiri. Loredana i-ar fi furat banii Alinei în noaptea fatidică: „Noi nu știm ce s-a întâmplat cu cardul”

Crima din Mangalia, . Loredana și-a ucis cea mai bună prietenă, în timp ce se aflau pe litoral, pentru a munci. Familia victimei, Alina Elena Ciobanu, face noi acuzații.

Crima din Mangalia, noi dezvăluiri. Banii Alinei ar fi fost furați de ucigașă

Mătușa Alinei a mărturisit pentru presa locală, faptul că că fata ucisă avea o sumă semnificativă de bani pe card. Este vorba de aproximativ 10.000 de lei. Banii erau strânși din ajutorul pe care îl primea de la autorități și în urma activității de pe litoral.

ADVERTISEMENT

Femeia susține că rudele Alinei nu știu ce s-a întâmplat cu cardul tinerei. După șocul prin care au trecut în urma uciderii Alinei, nu au avut cum să se ocupe de această situație, dar acum familia a depus o plângere la poliție, sesizând dispariția cardului.

Mătușa victimei crede că Loredana, criminala Alinei, i l-ar fi furat. Mai mult, familia bănuiește că banii pe care ucigașa i-ar fi scos de la bancomat, în noaptea fatidică, ar fi aparținut Alinei. De asemenea, taximetristul ar fi fost plătit de Loredana tot din banii prietenei sale, pe care a omorât-o.

ADVERTISEMENT

„Am văzut în filmulețele care au apărut la televizor că Loredana a mers la un bancomat și a scos 2.000 lei. Însă nu s-a precizat al cui era cardul. Alina avea aproape o sută de milioane lei vechi (n.r. 10.000 lei). Sunt bani pe care îi strânsese din ajutorul pe care îl primea de la DGASPC și din ce muncise pe litoral.

Noi, când am ajuns la Mangalia, camera era sigilată. Nu am avut voie să intrăm, telefonul era luat. Mi s-a zis că lucrurile vor fi trimise într-un colet după ce se va termina toată ancheta. Ieri (n.r. 16 august), am fost la Poliție și am cerut să se verifice contul fetei, pentru a se vedea dacă Loredana a folosit cardul ei atunci când a scos banii pentru taxi. Un polițișt mi-a primit cererea, mi-a dat un număr de înregistrare și atât.”, a transmis mătușa Alinei, pentru .

ADVERTISEMENT

„Loredana nu provine dintr-o familie violentă”

Femeia a ținut să precizeze că banii vor ajunge la mama și frații Alinei și vor fi folosiți la praznice. Totodată, mătușa spune că familia își dorește că găsească o fată ca Alina, pentru a o ajuta să se pregătească de școală, cumpărându-i tot ceea ce are nevoie.

„Nu vreau să se înțeleagă că de abia așteptăm să intrăm în posesia banilor, oricum nu vor ajunge la mine, ci la rudele de gradul I.”, a adăugat mătușa Alinei, fata ucisă la Mangalia.

Totodată, familia Alinei susține că Loredana nu provine dintr-o familie violentă și că nu a fost abuzată atunci când a fost mică, așa cum a precizat avocatul ucigașei. Amintim că . Fata a fost supusă unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii crimei.