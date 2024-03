Crima din Timișoara, povestită pas cu pas de Mirel, ucigașul Andreei: ”Când am auzit asta, m-am enervat foarte tare”

Crima din Timișoara, petrecută în urmă cu patru zile, a fost povestită pas cu pas de Mirel, ucigașul Andreei. În fața procurorilor, acesta descrie cum au decurs lucrurile între el și victimă.

Mirel, studentul care a ucis-o pe tânăra sa iubită, Andreea, a povestit pas cu pas cum a comis crima din Timișoara

, un coleg de 23 de ani, despre care s-a spus că ar fi fost iubitul ei. Marți, suspectul a povestit în fața procurorilor cum a comis crima din Tmișoara care a îngrozit o țară întreagă.

ADVERTISEMENT

Încă de luni, anchetatorii au finalizat raportul IML. Legiștii spun că tânăra originară din Gorj a fost ucisă cu aproximativ 30 de lovituri de cuțit. Andreea ar fi încercat să se apere până la ultima suflare, însă în zadar.

În fața anchetatorilor, tânărul Mirel, student și el la Medicină, dar și la Teologie, și-a recunoscut fapta. Acum, el a dat detalii magistraților cu privire la crima pe care a comis-o.

ADVERTISEMENT

Conform spuselor sale, între el și victimă ar fi început o relație de iubire încă din toamna anului 2023. A mai precizat că a recurs la gestul extrem în momentul în care Andreea i-a dat vestea că vrea să se despartă de el.

”Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea, iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinților mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa.

ADVERTISEMENT

Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat să o opresc”, a declarat tânărul, conform .

Mirel: ”Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”

i-a spus că dorește să rupă relația. Auzind vestea, s-a dus în bucătărie, a luat două cuțite, iar apoi a urmat masacrul. Spune că a lovit-o de 5-6 ori.

ADVERTISEMENT

”(…) mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor.

Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, a mai povestit Mirel în fața anchetatorilor.