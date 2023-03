Crina Mardare, profa de voce de la Te cunosc de undeva, face praf industria muzicală: ”E nenorocire”

Crina Mardare, profesoara de canto de la Te cunosc de undeva, a vorbit despre industria muzicală de la noi, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, dezvăluind că nu are o părere tocmai bună legat de evoluția acesteia.

Crina Mardare, profa de la Te cunosc de undeva, dezgustată de industria muzicală din România

Crina Mardare a făcut câteva mărturisiri și despre experiența ei, ca antrenoare de voci, de la dar și cine a surprins-o plăcut, până acum, în

Profesoara ne-a spus și ce fel de muzică ascultă, recunoscând că există și nume mari, ceva mai comerciale, care o încântă. De asemenea, vedeta Antenei 1 a vorbit și despre lucrurile pe care fiul ei, le-a moștenit de la ea.

Crina Mardare, despre experiența de la Te cunosc de undeva. Damian Drăghici, surpriza sezonului 19: „Își pregătește bine toate momentele”

Bună, doamna Mardare! Cum e noul sezon Te cunosc de undeva? Aveți emoții la fel de mari ca participanții?

– Da, tot timpul am avut emoții. Sunt constructive emoțiile. Rezultatul e grozav la televizor, dar în spate e o muncă și un stres al lor, pentru că ceea ce fac ei nu e ceva la îndemână, deși sunt cântăreți și actori. Trebuie să intre în pielea personajului, să cânte. Trebuie să facă față din punct de vedere vocal, să se apropie timbral. E greu, e greu! Gestică, mimică…

Ați avut surprize în acest concurs, având în vedere că participă și actori, iar unii nu sunt familiarizați cu muzica. E o provocare să îi struniți pe cei care nu au experiență unor cântăreți, de exemplu?

– Surprize nu am avut, pentru că și actorii și cântăreții sunt foarte talentați. Pentru mine provocarea e să intru în contact cu fiecare pereche. Deși îi cunosc și am relaționat cu ei, de data asta e un altfel de cunoaștere.

Băi, trebuie să facem piesa asta și e o provocare până când văd că e piesa pusă la punct, e într-adevăr o provocare de fiecare dată. Pot să spun că sezonul ăsta a fost o provocare pentru mine că, deși îl știu pe Damian Drăghici, îl îndrăgesc și îl apreciez și e ceva nou chiar și pentru el.

Crina Mardare face praf topurile muzicale: „Oamenii se judecă după imagine”

Să înțeleg că trebuie să ni-l imaginăm pe Damian Drăghici travestit…

– Pot să vă spun doar că e extrem de talentat și o să aveți o surpriză. Și e foarte profi. Își pregătește bine toate momentele.

Ca profesoară de canto, ca expertă în muzică, în tehnici vocale, cum vi se pare industria muzicală de la noi? A evoluat?

– Vai, nu, nu mă întreba asta! Am cea mai proastă părere posibilă despre evoluția muzicii din România și industria muzicală. Nu, este o… Oamenii se judecă în funcție de urmăritorii de pe rețelele de socializare și după imagine, nu după talentul real, talentul muzical. Asta e nenorocirea.

Ce a moștenit Bubu de la Crina Mardare: „Dacă nu studiezi și nu muncești, e degeaba”

Și băiatul dumneavoastră face parte din industria asta muzicală. Îmi puteți spune ce a moștenit de la dumneavoastră, ceva care îi e de folos în ce face acum?

– De la mine cred că a învățat să fie profesionist și să ia totul în serios. E un tip foarte meticulos și cred că a moștenit educația muzicală. A avut parte să asculte de mic muzica pe care trebuia să o asculte și să înțeleagă că dacă vrei să ajungi undeva în liga întâi ai nevoie de studiu. De studiu și iar studiu.

Practice, practice, practice cum spune americanul. Adică nu contează cât ești de talentat. Dacă nu studiezi și nu muncești, e degeaba. Dacă vrei să faci cu adevărat performanță. Dacă nu, poți să fii un talent de-o vară, de cel mult un an și apoi dispari.

O persoană care are ceva ureche muzicală dar nu are exercițiu poate deveni un cântăreț bun?

– Da, se poate. Auzul muzical se poate educa. Mai întâi se educă auzul, dar apoi habar nu am dacă poate deveni un cântăreț bun. Depinde de el.

Ați avut surprize în sensul acesta ca și profesoară?

– Am avut. Am multe exemple de genul ăsta, dar părerea mea este că oamenii care nu au o ureche muzicală bună de la început, nativă, foarte greu reușesc să se descurce. Reușesc, dar nu cred că vor putea deveni cântăreți, să performeze pe o scenă live, decât cu o muncă acerbă, cu foarte mult exercițiu.

„Nu m-am comparat niciodată cu ce se întâmplă în România”

Mai aveți dorințe, țeluri de atins? E ceva la care visați foarte tare, după toți anii ăștia de experiență în muzică?

– Îmi doresc să învăț și eu la rândul meu foarte mult, pentru că sunt o grămadă de lucruri noi care apar vizavi de tehnică vocală. Sunt o grămadă de oameni, de vocal-coach, de foniatrii, sunt multe trenduri, se schimbă tot timpul și e bine să fii la curent. Mă rog la Dumnezeu să îmi țină mintea trează și să nu mă mulțumesc cu chestia asta pe care o au românii, băi, eu am ajuns la un anumit nivel, ăsta sunt și sunt cea mai bună.

Nu mă consider și nu m-am comparat niciodată cu ce se întâmplă în România din multe puncte de vedere. Întotdeauna modelele mele au fost monștri sacri de afară. Când am hotărât să fiu profesoară de muzică și vocal-coach, pentru că a fi vocal coach e un concept, nu e numai omul care te instruiește, ci te învață cum să pui sunetul corect, trebuie să aibă reale cunoștințe de anatomie vocală, anatomia laringelui, să știi și puțină foniatrie, să știi puțin de toate. Tu ești omul care aude și trebuie să ai soluții, ca vocal coach.

Ce muzică ascultă Crina Mardare: „Sunt înnebunită și eu după Beyonce”

Ce muzică ascultați?

– Nu ascult nimic din ceea ce e în top. Nu ascult muzică comercială absolut deloc. Ascult numai muzică de nișă. Artiștii care îmi plac mie sunt, poate, total necunoscuți pentru restul.

Dați-ne niște nume…

– Ascult multă muzică instrumentală, ascult mult jazz. Ascult SnarCriky Puppy, Deodato. Uite, chiar am ascultat când am venit cu Adriana (n.r.: Trandafir) un album din anii 1980 și nu i-a venit să creadă cât e de actuală muzica aceea. Vocaliștii mei preferați nu sunt niște nume pe care le regăsești în topuri, deși, normal, sunt înnebunită și eu după Jessie J., Beyonce, le recunosc talentul, dar am alte standarde vizavi de vocile feminine, cum ar fi Aurora, nici nu mai știu, sunt o grămadă, mai ales generația asta nouă de voci din State, sunt fan.