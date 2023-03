Pepe, vedeta de la Te Cunosc de Undeva, face dezvăluiri fierbinți despre soția lui! Ce spune despre show

Pepe a fost, de-a lungul celor 19 sezoane, și concurent, și jurat, și prezentator pentru Te Cunosc de Undeva. Acum, în exclusivitate pentru FANATIK, face dezvăluiri fierbinți din culise. Dar nu ocolește subiecte delicate, cele despre care nu a mai vorbit, legate de familie și relația cu fosta soție.

Pepe de la Te Cunosc de Undeva: ”Cea mai mare surpriză a sezonului este Mihai Petre”

este pregătit deja să apară ”pe sticlă” în prima ediție a sezonului 19 al show-ului. În exclusivitate pentru FANATIK, el a făcut o serie de dezvăluiri din culisele emisiunii și ne-a spus cum diferă poziția pe care o are față de trecut.

ADVERTISEMENT

”Cumva, că sunt prezentator face parte tot din proiect. E un rol, dar tot la Te Cunosc de Undeva. Știu proiectul pe de rost, iar de când sunt prezentator îmi place foarte mult pentru că sunt pe scenă. Acolo îmi place, pe scenă, indiferent de rol.

E frumos, dar diferit, e o altă poziție în ”teren”. Sunt un fel de căpitan de echipă. Dar lucrurile se întâmplă așa pentru că am confirmat de-a lungul anilor. Totdeauna am fost pe podium când am concurat, am câștigat de două ori, consecutiv, iar asta mi-a adus și respectul celor din producție și al telespectatorilor”, ne-a spus, în exclusivitate, Pepe.

ADVERTISEMENT

De asemenea, recunoaște vedeta show-ului de la Antena 1, îi ajută cum poate pe concurenți. ”Le dau sfaturi concurenților. Și direct, și pe șestache. Nu neapărat sfaturi, dar încerc să le insuflu încredere în ei. Simt mulțumirea lor apoi, mai ales că e nevoie. Știu și eu ce înseamnă un sfat bun, atunci, chiar înainte de a urca în lift.”, ne-a mai spus Pepe.

În altă ordine de idei, cum filmările de până acum acoperă doar câteva ediții, Pepe nu și-a făcut încă o impresia asupra favoriților. Dar, recunoaște el, supriza de la Te Cunosc de Undeva este, cu adevărat, Mihai Petre.

ADVERTISEMENT

”Cea mai mare surpriză a sezonului este, o spun sincer, Mihai Petre. Pentru că e jurat nou. Se descurcă fenomenal, cred că duce orice show. Mihai Petre e juratul suprem, nu am altceva ce să spun”, ne-a mai spus Pepe.

Pepe, prezentatorul Te Cunosc de Undeva, dezvăluiri fierbinți din intimitate

Ocupat până peste cap, cu filmări, cu concerte, cu apariții publice și alte evenimente, Pepe are timp și ce… casă. Ba chiar, spune el, este mai fericit ca niciodată. Iar când vorbește despre Yasmine, actuala lui parteneră de viață, i se luminează fața.

ADVERTISEMENT

”Am liniște și echilibru acasă. Soția mă înțelege, toți copiii mă înțeleg. Am casa plină în permanență. Eu sunt motorul, până la urmă, în casă. Eu plec la concerte, eu susțin financiar tot, eu am grijă să nu lipsească nimic, nimănui. Iar eu, oricât aș fi de obosit când vin acasă, dacă băiatul plânge, mă ocup de el. Dacă nu am apucat să adorm, mă ridic, îi fac laptele. Dacă adorm, nu mă mai lasă soția”, spune Pepe, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Iar când a fost rugat să o descrie pe a făcut-o. Dar nu în două cuvinte. Nu s-ar mai fi oprit din vorbit, semn că relația lor curge perfect. ”Soția mea este echilibrul și norocul meu. Să găsești o femeie atât de frumoasă, de tânără…

Și să te respecte și să te iubească și să îți iubească și copiii pe care îi ai din altă relație, cumva, e foarte greu. Mie mi se pare că pe mine mă iubește Dumnezeu foarte mult.

Și, într-adevăr, cred că de asta am avut atât de multe încercări în viață. Ca acum să mă pot bucura, pe bune, de ceea ce am. Nu pot să o caracterizez pe ea într-un cuvânt, o frază, ceva… Cert e că eu sunt norocos că o am”, ne-a mai spus Pepe.

Pepe, la ora adevărului! Cum și-a cunoscut soția?

Pepe are 48 de ani. Yamine doar 28. Dar diferența de vârstă nu este un impediment în relația lor. Ba chiar, am putea spune, cazul lor e mai special, pentru că cei 15 ani diferență s-au concretizat ca un liant pentru căsnicia lor.

”O cunosc de când avea 7 ani. Era vecină cu familia mea, dar era mai mică decât mine cu mult. Era un copil… Dar ne-am împrietenit și am stat de vorbă mai serios după ce am divorțat. Sincer, nu credeam că putem forma un cuplu și nici nu luasem în calcul asta. Iar în momentul în care am considerat că e posibil, nu-mi ardea de așa ceva. Am stat de vorbă ca prieteni. Dacă nu ne-am fi cunoscut de dinainte nu am fi fost acum împreună.

Am fost invitat la ziua ei de naștere. Acolo am avut ocazia să vorbim mai mult. Și atunci am apărut și în ziare. Ne-am asumat-o din prima, chiar ție ți-am confirmat-o. Adevărul că nu aveai cum să nu pui ochii pe ea. Dsar nu credeam, nu știam că e atât de ce trebuie. Oricum, noi am luat-o treptat, nu ne-am aruncat în relație”, ne-a mai spus Pepe, în exclusivitate.

Ce spune Pepe despre Raluca

Pepe și cea de-a doua lui soție, Raluca Pastramă, au divorțat surprinzător după ce, de-a lungul anilor, au devenit, de două ori, părinți. Acum, fiecare și-a refăcut viața și mai au câte un copil dintr-o altă relație. Când vine vorba de Raluca, Pepe ne-a dezvăluit că au o relație civilizată.

”Cu Raluca… e despre copii. Cu respect, despre copii, fiecare cu familia lui. Vorbim doar ”tehnic”, simplu și puțin. Nu avem ce… Mai mult prin SMS-uri, uneori la telefon dacă e nevoie. Ce mai fac copii, mai sunt probleme la școală sau alte chestiuni.

Dar nu e nimic încordat între noi. Știu că așa pare, dar nu e nimic rău între noi. Nu suntem prieteni, să ieșim… Dar dacă așa e civilizat și dacă Raluca și-ar dori, eu nu aș avea nicio problemă, eu și soția mea suntem deschiși. Dar ea e cu relația ei, cu familia ei, eu cu a mea. Și nu cred că e confortabil nici pentru ea…”, a mai spus Pepe, prezentatorul Te Cunosc de Undeva, pentru FANATIK.