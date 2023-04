Cristi Balaj a primit acuzații de blat după Sepsi – CFR Cluj 3-0, în Cupa României: “E o jignire! Așa ceva e o anomalie”. Video exclusiv

și riscă să rateze prezența în sezonul viitor al cuperlor europene. Campioana a fost eliminată și din Cupa României după o înfrângere fără drept de apel la Sfântu Gheorghe, 0-3 cu Sepsi. Campioana trebuie să păstreze locul 2 în SuperLiga pentru a fi sigură de prezența în Europa. .

Cristi Balaj a vorbit despre cel mai nebun scenariu lansat după eliminarea celor de la CFR Cluj din Cupa României

Prestația foarte modestă a celor de la CFR Cluj în partida cu Sepsi a dat naștere unor suspiciuni. S-a vorbit că “feroviarii” ar fi cedat intenționat partida de cupă pentru a avea șase puncte asigurate în play-off în meciurile cu Sepsi. CFR Cluj se impusese deja în primul meci din play-off cu Sepsi, scor 2-1, pe propriul teren.

Scenariul ar fi fost lansat chiar și de unii suporteri ai celor de la CFR Cluj, așa cum a povestit Cristi Balaj. Președintele ardelenilor s-a arătat contrariat de asemenea afirmații într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. A adus și mai multe argumente care contrzic această variantă.

Cristi Balaj a amintit că au fost suspiciuni asemănătoare și înaintea partidei din campionat între cele două. Se anticipa atunci că echipa lui Petrescu va pierde intenționat pentru a o ajuta pe Sepsi să ajungă în play-off, de unde va avea asigurate șase puncte. CFR Cluj nu a pierdut însă acel meci. În plus, eliminarea lui Burcă și formula de start folosită de Petrescu sunt alți factori care vorbesc despre un meci jucat pe teren.

Cristi Balaj, deranjat de afirmațiile celor care vorbesc de o predare intenționată a celor de la CFR Cluj în partida cu Sepsi: “O consider o jignire”

“M-au întrebat unii ‘deci voi n-ați jucat ca să îi lăsați în finală și ei vă dau meciurile de campionat…’. Unii oameni care țin cu CFR. În primul rând eu o consider o jignire. CFR dorește să câștige orice partidă, la fel și cei de la Sepsi. Știți discuțiile cu Pușcaș care au fost.

Cu acel joc când am făcut egal cu Sepsi. Cei de la Craiova s-au lămurit apoi că nu e așa ușor să joci la Sepsi. Vreți să spuneți că Burcă a luat cartonaș roșu, am pierdut cu 3-0 și am introdus cei mai buni jucători pe care i-am avut la dispoziție, ca să pierdem?

Am riscat accidentări, e o anomalie, o nebunie. Dar la ce am jucat la asta i-a dus gândul pe oameni. Vă dați seama cât de trist a fost pentru mine că prestația noastră i-a dus cu gândul spre așa ceva”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj joacă în această etapă în deplasare cu Rapid. Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la titlu. Altfel, poate pierde și locul 2

CFR Cluj trebuie să iasă repede din criză pentru a rămâne pe un loc care asigură calificarea în cupele europene. Campioana joacă în această rundă cu Rapid, în deplasare. Sepsi are meci pe propriul teren în fața liderului Farul. În fine, Universitatea Craiova are nevoie de victorie pe propriul teren contra FCSB pentru a urca pe locul 3.

