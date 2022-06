Cristi Balaj anunță trei noi transferuri la CFR Cluj: “Unul are 21 de ani, ceilalți doi au 18 și 19”

CFR Cluj a renunțat până în acest moment la 11 jucători, însă FANATIK a anunțat că e și el pe picior de plecare.

Cristi Balaj anunță venirea a trei jucători din Coasta de Fildeș: „Dacă nu vor prinde prima echipă, îi vom împrumuta în Liga 2”

Oficialul campioanei României a dezvăluit la că CFR Cluj continuă campania de achiziții și va mai aduce fotbaliști: „Urmează să mai aducem 3 jucători acum. Unul singur are 21 de ani, restul sunt 18 și 19 ani. Vin din Coasta de Fildeș”.

CFR Cluj ar putea să îi vândă pe sume bune datorită vârstei lor fragede, însă în cazul în care nu vor confirma, vor fi împrumutați în Casa Pariurilor Liga 2 pentru a acumula experiență: „Vor merge la echipa a doua. Apoi, dacă nu vor prinde prima echipă, îi vom împrumuta în Liga 2. Yeboah, avem mare încredere în el”.

CFR Cluj, oferte pentru patru jucători: „1-2 pot pleca”

Președintele ardelenilor a mai explicat că CFR Cluj : „Până acum am cheltuit mai mult decât am vândut. Cele mai mari oferte nu s-au concretizat până acum. Mă refer la Petrila, la Burcă, Debeljuh. Nu avem o finalitate a acestor transferuri. Și Boateng are o ofertă foarte mare.

Ar pleca doar în situația în care suma oferită este satisfăcătoare pentru club și pentru jucători. Ar trebui și să avem soluții de a acoperi acele posturi, pentru că ne interesează performanța. Să plece toți e o șansă mult prea mică, dar 1-2 pot pleca, în măsura în care am fi mulțumiți. Sperăm să avem un parcurs mai bun în cupele europene, iar valoarea lor ar fi mai mare”, a mai spus Cristi Balaj pentru sursa citată.

Campioana României, cea mai activă echipă pe piața transferurilor

transferul lui Jefte Betancor, însă în Gruia au mai venit alți cinci jucători: Christopher Braun (FC Botoșani, liber de contract), Karlo Brucic (FC Koper), Vito Hammershoy-Mistrati (Randers), Karlo Muhar (Lech Poznan) și Denis Kolinger (Vejle BK).

Până în acest moment, și-au reaziliat contractul cu CFR 11 jucători, ultimul pe listă, Rachid Bouchenna, care a semnat cu FCSB, așa cum : Sigurjonsson, Omrani, Hoban, Susic, Fofana, Neguț, Hindrich, Dimitrov, Ciobotariu, Cvek, Ispas, Paraschiv, Roger, Florin Ștefan și Valentin Costache.

CFR Cluj se pregătește de dubla din preliminariile Champions League cu într-un cantonament în Austria, unde a câștigat deja un prim amical: 2-0 cu FC FC Koper, vicecampioana Austriei.

Echipa lui Dan Petrescu va mai întâlni FK Napredak Krusevac (Serbia) pe 21 iunie, Partizan Belgrad (24 iunie) și Hajduk Split (25 iunie).