Cristi Balaj, despre soarta lui Andrea Mandorlini după U Craiova – CFR Cluj 1-0: „Garantează cineva asta?”

Cristi Balaj a digerat cu greu înfrângerea dramatică de la Craiova și . Discurs acid al fostului mare arbitru. Ce spune despre Andrea Mandorlini.

Cristi Balaj îl pune în gardă pe Andrea Mandorlini: „Este ținut de rezultate”

Cristi Balaj este nemulțumit după ce și îi transmite un mesaj clara lui Mandorlini: „Orice antrenor este ținut de rezultate. Doar că tot așa este adevărat că un antrenor duce echipa doar până în fața porții. Acolo vorbim de inspirație, de calitate.

În momentul în care lovește de două ori mingea în bară, când dai un gol anulat pentru poziție de ofsaid, când ai prezență constantă în suprafața de pedeapsă adversă, periculoși și la fazele fixe… Când ai asemenea situații invoci ghinionul”.

Cu toate acestea, o plecare a antrenorului italian este exclusă în acest moment: „Dacă garantează cineva din cei care se pricep la fotbal că dacă îl schimbăm pe Mandorlini vor veni rezultate mai bune, atunci putem să aducem în discuție”.

Cristi Balaj, despre strategia CFR-ului: „Ne interesează să avem un joc frumos”

Cristi Balaj vorbește despre o schimbare de paradigmă în Gruia: „În primul rând ne interesa să avem un meci frumos, să atragă spectatorii, pentru că de foarte multe ori ni s-a reproșat că mulți nu se puteau uita la meciurile noastre. Și acum venim și spunem că a fost unul dintre cele mai mincinoase rezultate din acest campionat”.

Președintele ardelenilor a înaintat și câteva cifre și a făcut dezvăluiri despre problemele medicale de la echipă: „La meciul cu UTA de acasă am avut 30 de șuturi spre poartă. La meciul de la Iași am dat patru goluri, ultimul anulat eronat. Și avem și multe accidentări. Bîrligea și Otele au jucat spre final pentru că au anumite probleme medicale”.

Cristi Manea este din ce în ce mai aproape de revenirea pe gazon: „În continuare are anumite dureri. Din ce am înțeles s-a refăcut. Are încă o sensibilitate la nivelul genunchiului. Sunt convins că își va reveni. E un jucător care sperăm să revină nu doar la clubul nostru, ci la echipa națională.

Se pregătește, face antrenament cot la cot cu jucătorii. Nu știu, un nerv, o sensibilitate, dar din ce am înțeles se va rezolva și suntem optimiști. Nu sunt specialist și mi-e greu să îmi dau cu părerea”.

Are în continuare încredere în echipă: „Rezultatele trebuie să apară”

Balaj e 100% convins că jucătorii lui Mandorlini vor găsi drumul spre victorie dacă vor continua să practice același joc: „Asta este. Sper să jucăm la fel de bine în continuare și să câștigăm. În mod normal rezultatele trebuie să apară.

Șansele de a câștiga sunt mult mai mari atunci când joci bine. Asta nu înseamnă că se întâmplă de fiecare dată și meciul ăsta e un exemplu”, a concluzionat oficialul clujenilor.

