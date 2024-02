Cristi Balaj îl pune la pământ pe Marius Avram. „Nu prindea lista FIFA, închidea și deschidea ușa la…”

Cristi Balaj și Andrei Vochin au avut un dialog aprins la FANATIK SUPERLIGA despre arbitrajul din campionat, dar și specialiști. Președintele celor de la a lansat un atac dur la adresa lui Marius Avram, după ultimele verdicte oferite în urma fazelor de arbitraj.

Cristi Balaj, despre arbitrajul din SuperLiga: „Să ai VAR și să rămână decizia greșită”

Verdictele lui Marius Avram din ultima perioadă l-au enervat pe Cristi Balaj, care a lansat un atac la adresa specialistului în arbitraj. Președintele lui CFR Cluj nu este de acord cu .

Cristi Balaj și Andrei Vochin au avut un dialog încins pe tema arbitrajului în SuperLiga în direct. Fostul arbitru FIFA spune că greșelile ar trebui să fie reduse odată cu apariția sistemului VAR, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Eu știu ce a spus Avram, la penalty-uri există unanimitate. Mai este ceva, eu nu am avut șansa să arbitrez cu reluări, să am posibilitatea să îmi repar greșeala din timpul meciului. Nu știu de ce am impresia că am avut mult mai puține greșeli majore stabilite după ce s-au văzut reluări decât ceea ce se întâmplă acum.

Mult mai puține și nu am avut șansa să văd reluări și să-mi schimb decizia. Să ai sistem VAR și să rămână în continuare decizia greșită, cred că și ție îți este greu să accepți așa ceva. Sunt situații factuale și tragem linii, atunci este greu să spui că mai trebuie să interpretezi ceva când vorbim de tras linii”, a spus Cristi Balaj.

„Nu prindea lista FIFA, închidea și deschidea ușa la cursuri”

Andrei Vochin consideră că este normal ca greșelile să apară, ținând cont că sistemul împlică și decizia umană: „Îmi este greu să înțeleg unele lucruri, dar pe unele le înțeleg atâta vreme cât sunt analiști la televizor care văd ca și cum ar fi într-o cabină VAR și nu se pun de acord. Analiștii de la televizor au o experiență foarte mare, au arbitrat sute de meciuri în Liga 1 și tot nu se pun de acord, așa se întâmplă și în camera VAR.

Sunt arbitri care interpretează într-un fel, sunt arbitri care interpretează într-un alt fel. În momentul în care vom avea un sistem automat cum vedem în Champions League. Atunci când intervenția umană va fi redusă la 0, atunci din punct de vedere al linilor nu vom avea ce să facem.

Atâta timp cât există un om care fixează momentul pasei și poziția adversarului și trebuie să pună niște coordonate pentru linii există șansa să apară erori umane”.

Cristi Balaj spune că Marius Avram nu avea nicio șansă să facă parte din lista FIFA în generațiu lui sau a lui Ion Crăciunescu: „Să simplific. Pe vremea când arbitram eu sau Crăciunescu nu prindea Avram lista FIFA, eventual știi unde era? Închidea și deschidea ușa la cursurile de arbitri, înăuntru ca să nu îl dăm afară de tot. Asta făcea. Faptul că spun legat de arbitraj ceva nu întotdeauna să ai impresia că am o oarecare răutate.

Vezi cum vorbesc și de multe ori l-am luat apărare, de fiecare dată am spus că nu greșesc cu intenție. Trebuie să lucreze, l-aș sprijini. Când m-am lăsat de arbitraj mi-am oferit sprijinul să mă duc în Liga 3, să ajut arbitri și să fiu un fel de mentor, să urmăresc dacă pun în aplicare recomandările mele”.

„Nu există arbitru fără greșeli, mă interesează și cum ai arbitrat”

„Sunt chestii de detaliu care fac mari diferențe la un arbitru. După atâția ani nu pot să îmi exprim punctul de vedere că Ion Crăciunescu a fost mai bun decât Chivulete. Am înțeles unde vrea să mă ducă, tu cunoști lista FIFA în perioada în care eram. Crede-mă că nu avea ce să caute.

Și când a fost înlocuit Andrei Chivulete cu Avram am spus că s-a făcut o greșeală, mi-o mențin. Avram era mai bun ca și el, Chivulete nu a ajuns la nivelul la care a fost Marius Avram. Performanțele, același criteriu există și când se alcătuiește lista FIFA: calitatea arbitrajului.

Nu există arbitru care să nu facă greșeli. Mă interesează și cum ai arbitrat, nu câte meciuri ai arbitrat”, a spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe O, în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Cristi Balaj, TUNURILE PE ARBITRAJ! | Acuze DURE | CONTRE cu Vochin dupa Otelul - CFR 2-2